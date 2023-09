Efektywność energetyczna w obiekcie nie musi kosztować fortuny. Są na to sposoby. Czy nieruchomości komercyjne z nich korzystają? Porozmawiamy m.in. o tym na sesji Property Forum „Klimatyczne ambicje”.

W Polsce istnieją budynki, w których częściowo wykorzystano materiały z obiegu zamkniętego, głównie w sektorze nieruchomości komercyjnych, jednak na razie to wyjątki.

Na rynku jest zbyt mało podmiotów, które kompleksowo są w stanie zagospodarować odpady w ramach GOZ.

Kryzys energetyczny pokazał jak ważna jest dziś efektywność energetyczna. Jak wynika z raportu ING „Reakcja polskiego biznesu na szok energetyczny 2022. Podwyżki cen, cięcia kosztów i zielone inwestycje” aktualnie co trzecia firma z sektora MŚP chce inwestować w rozwiązania redukujące koszty energii. U dużych graczy zakres takich działań leży po stronie firm sektora Facility Management. Co mają do zaoferowania?

Efektywność energetyczna najważniejszym paliwem

- Efektywność energetyczna jest pierwszym paliwem Veolii. Naszym klientom oferujemy rozwiązania oparte o nowoczesne technologie, których wykorzystanie, nawet przy małych lub średnich nakładach inwestycyjnych, powoduje realne oszczędności energii. To z kolei przekłada się na zmniejszenie kosztów prowadzenia biznesu oraz na faktyczną redukcję emisji CO2 i ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko - tłumaczy Robert Katzor, dyrektor handlowy, członek zarządu, Veolia Industry Polska.

Białe certyfikaty czy model ESCO, to dla przedsiębiorcy - oprócz realnych korzyści środowiskowych - możliwość pozyskania dofinansowania inwestycji - wyjaśnia Robert Katzor, dyrektor handlowy, członek zarządu Veolia Industry Polska.

Przykłady realizowanych przez Veolię działań prowadzące do poprawy efektywności energetycznej to m.in. modernizacja oświetlenia, odzysk energii z procesów produkcyjnych i technologicznych, wymiana odwadniaczy na instalacjach parowych, monitoring i optymalizacja zużycia energii.

- Efektywnością energetyczną zajmujemy się kompleksowo, począwszy od audytów energetycznych przedsiębiorstwa po współpracę w zakresie doradztwa, koncepcji technicznych, projektów, wykonawstwa, monitorowania efektów, a skończywszy na pomocy w uzyskiwaniu białych certyfikatów - tłumaczy Robert Katzor.

Biały certyfikat na celowniku

Czy białe certyfikaty stanowią realne wsparcie finansowe dla inwestycji w branży nieruchomości komercyjnych i przemysłowych?

- Zdecydowanie tak. W Veolia Industry Polska zajmujemy się kompleksową obsługą w zakresie pozyskiwania i sprzedaży świadectw efektywności energetycznej, tzw. białych certyfikatów. Dodatkowo oferujemy klientom współpracę w modelu ESCO, w którym wdrażamy rozwiązania mające na celu poprawę efektywności energetycznej, biorąc na siebie część ryzyka finansowego. Jesteśmy świadomi, że zarówno regulacje krajowe, jak i unijne nakładają, w perspektywie kilku lat, bardzo ambitne cele jeśli chodzi o efektywność energetyczną budynków. Dlatego też jako sprawdzony partner przemysłu, oferujemy usługi, które wspierają naszych klientów w osiąganiu tych celów przy ograniczonych środkach inwestycyjnych. Białe certyfikaty czy model ESCO, to dla przedsiębiorcy - oprócz realnych korzyści środowiskowych - możliwość pozyskania dofinansowania inwestycji - wyjaśnia Robert Katzor, dyrektor handlowy, członek zarządu Veolia Industry Polska.

GOZ - jak zamknąć ten obieg?

Budynki w UE odpowiadają za 40 proc. zużycia energii i 36 proc. emisji gazów cieplarnianych, a 33 proc. odpadów w Unii Europejskiej jest związanych z budową, rozbudową i remontem. W Polsce niestety nie ma marketplace’u, na którym deweloperzy mogliby wymieniać się materiałami i sprzedawać sobie nawzajem już te niepotrzebne, co byłoby działaniem w duchu gospodarki cyrkularnej i współpracy całego sektora przy wdrażaniu zasad zrównoważonego rozwoju.

Jak podaje raport ThinkCo „Gospodarka obiegu zamkniętego w miastach i nieruchomościach” światowym liderem cyrkularności materiałów budowlanych jest Szwajcaria. Badania z 2021 r. wykazały, że jedynie 5 proc. pierwotnych materiałów trafia tam na wysypiska. Liczne przykłady inwestycji w duchu GOZ znajdziemy też w Danii, Holandii i Szwecji. W Polsce istnieją budynki, w których częściowo wykorzystano materiały z obiegu zamkniętego, głównie w sektorze nieruchomości komercyjnych, jednak na razie to wyjątki.

Dlaczego zamknięcie tego obiegu jest takie trudne?

- Wynika to z tego, że na rynku jest zbyt mało podmiotów, które kompleksowo są w stanie zagospodarować odpady w ramach GOZ. W Grupie Veolia w Polsce, mamy dedykowaną do tego typu działalności spółkę Veolia EKOZEC, która oferuje klientom biznesowym Total Waste Management. Jest to kompleksowa usługa zagospodarowania odpadów przemysłowych, będących efektem ubocznym produkcji - tłumaczy Robert Katzor.

Ma na celu zagospodarowanie odpadów poprzez nadanie im drugiego życia, zgodnie z zasadami gospodarki cyrkularnej.

- Jesteśmy w stanie odebrać, zagospodarować, przetransportować lub przetworzyć wszystkie odpady powstałe w przedsiębiorstwie naszych klientów, tak aby można je było wykorzystać powtórnie np. do budowy dróg - wyjaśnia Robert Katzor.

Grupa Veolia w Polsce wyznaczyła sobie cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r., a działania w zakresie efektywności energetycznej i GOZ bardzo mocno wspierają jego realizację.