Definicje, skróty i określenia ewoluowały, ale idea jest wciąż ta sama. Przygotowywane wcześniej strategie CSR zawierały nie elementy społecznego zaangażowania firmy. Jednak dzisiaj temat ESG zrobił się gorący.

ESG i CSR – jaka jest między nimi różnica?

Leszek Stefaniak, menedżer projektów w Forum Odpowiedzialnego Biznesu: Oba terminy – CSR i ESG funkcjonują równolegle. Definicje, skróty i określenia ewoluowały na przestrzeni ostatnich dekad, ale idea jest ta sama. Przygotowywane wcześniej strategie CSR również zawierały elementy spoza społecznego obszaru zainteresowania interesariuszy. Dzisiaj, głównie w skutek unijnych regulacji, temat ESG podlega standaryzacji i popularyzacji tym bardziej, że rośnie liczba firm objętych unijnymi regulacjami. Przygotowane wskaźniki pozwalają na rzetelne porównanie w temacie środowiskowym, społecznym oraz ładu korporacyjnego.

Leszek Stefaniak, menedżer projektów w Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Forum Odpowiedzialnego Biznesu od wielu lat organizuje konkursy raportów zrównoważonego rozwoju oraz dobrych praktyk. Jak zmieniało się na przestrzeni tych lat podejście firm do tych tematów? Czy można na przykład określić, który z 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ jest na najwyższym poziomie realizacji?

W ostatnim raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” najwięcej zgłoszeń dotyczyło zaangażowania społecznego, pracy i środowiska naturalnego. Co ważne, w tym ostatnim temacie, mimo wprowadzenia ograniczeń, odnotowaliśmy znaczący wzrost zgłoszeń. Oznacza to, że przedsiębiorcy naprawdę skupiają się na ochronie środowiska.

W kategorii działań klimatycznych zgłoszono 328 praktyk, co stanowi 20 proc. wszystkich inicjatyw. Moim zdaniem ten trend będzie się umacniał. Rośnie także znaczenie dziedzin, takich jak: dobre zdrowie, jakość życia i edukacja.

Jednak wasz ostatni raport wykazał ogólny spadek liczby dobrych praktyk.

Tak, ale nie dlatego, że firmy przestały je wdrażać, tylko wykluczyliśmy działania powtarzające się, które nie miały waloru innowacyjnego i nie bazowały na podejściu strategicznym. Z drugiej strony o 25 proc. wzrosła liczba firm, które zgłaszają do nas swoje praktyki, w tym roku były to 283 przedsiębiorstwa. W ciągu sześciu lat podwoiło się grono firm zgłaszających dobre praktyki. Warto odnotować fakt wzrostu udziału małych i średnich firm. W tym roku na 283 podmioty, 80 z nich to sektor MŚP, co oznacza 40-procentowy wzrost rok do roku.

Jakie są najpopularniejsze działania w tym najpopularniejszym, klimatycznym zakresie? Na pewno można tu wyróżnić jakieś trendy?

W przypadku dobrych praktyk najpopularniejsze z nich dotyczą edukacji ekologicznej, często połączonej z praktyką – np. w ramach inicjatyw realizowanych w lasach czy parkach. Warto dodać, że praktyki z tego zakresu zgłosiły 174 firmy – co stanowi wzrost o 25 proc. r/r. Jednym z kluczowych wyzwań środowiskowych jest zanikanie bioróżnorodności. W tym zakresie obserwujemy wzrost liczby praktyk tworzenia łąk kwietnych, stawiania pasiek, a także zagospodarowywania i niejako oddawania naturze terenów poprzemysłowych, co też traktuje się jak inwestycję. W tym zakresie jest jeszcze wiele do zrobienia, dlatego należy mieć nadzieję, że takich długofalowych działań będzie jeszcze więcej.

Jak na przestrzeni lat zmieniały się te raporty? Porównanie dzisiejszych z tymi sprzed kilkunastu lat musi być bardzo ciekawe.

Przede wszystkim różnią się zawartością. We wczesnych raportach opisywane działania traktowane były ogólnikowo, często bez określonych celów czy mierników ich realizacji. Stosunkowo mało było liczb obrazujących skalę działań. Obecnie, coraz częściej podawane są konkretne dane dotyczące np. zużycia energii, niejednokrotnie w podziale na rodzaj paliwa. Dodatkowo firmy coraz częściej określają swoje cele i mierniki ich realizacji, wskazując np. poziom redukcji śladu węglowego wraz z deklarowanymi terminami realizacji poszczególnych działań. Pojawiają się zatem konkretne informacje, do których można odnosić się w kolejnych latach. Dziś raporty są także „bogatsze” o wykresy, tabele i linki odwołujące do bardziej szczegółowych danych na wybrany temat.

Poza tym, wcześniej wyjściową wersją było wydanie drukowane, czasem dostępne w formacie PDF, a dostępność ograniczała się do dość wąskiego grona odbiorców. Dzisiaj firmy udostępniają raporty zrównoważonego rozwoju na swoich stronach internetowych w sposób łatwiejszy do znalezienia, a coraz częściej pojawiają się w formie interaktywnego serwisu internetowego, co zwiększa komfort czytelników i ułatwia korzystanie z nich większej liczbie interesariuszy.

Przed laty nie były też publikowane w języku obcym, co chyba też zaczyna się już zmieniać, prawda?

Tak, to ważne, ponieważ w ostatnich 10 latach w zarządach polskich firm pojawiło się wielu obcokrajowców, a dodatkowo polskimi firmami zaczęły się interesować zagraniczne firmy inwestycyjne. Dodatkowo, wzrasta liczba opracowań przygotowanych z myślą o standardach dostępności...

Cały w wywiad dostępny w raporcie ESG w nieruchomościach