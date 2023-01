Północna umacnia się na warszawskim rynku centrów handlowych. Rozmawiamy z Romanem Bugajczykiem, Head of Retail in Poland w GTC SA i dyrektorem Północnej.

Galeria Północna systematycznie zyskuje klientów.

systematycznie zyskuje klientów. Staje się też jedną z najpopularniejszych destynacji zakupowych w stolicy oraz dla mieszkańców północnych powiatów Warszawy.

W 2023 roku Północna skupiać będzie się głównie na dalszym rozwoju rynkowej pozycji w Warszawie.

2022 r. upłynął rynkowi retail pod znakiem powrotu klienta i odbudowy, zwłaszcza frekwencji. Jak sytuacja wygląda w Północnej?

Roman Bugajczyk: Od początku 2022 r. obserwowaliśmy stosunkowo dużą dynamikę odrabiania footfallu, nieraz wyższą niż na rynku. Już I kw. przyniósł „efekt odbicia”, który ulokował wskaźnik powrotu klientów na wysokim poziomie, zapewniając dobry start. Zniesienie obostrzeń i wzrost optymizmu wśród konsumentów, sprawiły natomiast, że szybko zaczęliśmy notować dodatni footfall względem 2019 r. Trend ten zadomowił się na dobre w kolejnych miesiącach. W II półroczu 2022 r., względem tego samego okresu w 2019 r., zaobserwowaliśmy wzrost footfallu, który w najlepszym miesiącu był wyższy nawet o 7,6 proc. Taki wynik napawa nadzieją na 2023 r. Jest także potwierdzeniem ogromnego potencjału Północnej, który dostrzegają klienci.

Klienci dostrzegli, wrócili, ale czy kupowali? Jak kształtowały się obroty?

R.B.: Obroty od początku 2022 r. wykazywały stałą tendencję wzrostową. Dla przykładu: w III kw. były one średnio aż o 27 proc. wyższe niż notowane w tym samym okresie w 2019 r., a więc przed pandemią. Co więcej, od początku 2022 r. przez kolejne 10 miesięcy, wzrosty obrotów w poszczególnych miesiącach – względem 2019 r. – były każdorazowo wyższe niż średnie wzrosty obrotów w innych centrach, opublikowane przez PRCH. I tak, np. w kwietniu, czerwcu czy lipcu były one każdorazowo o 11 punktów procentowych wyższe od indeksów rynkowych PRCH. Owszem, zdajemy sobie sprawę, że ciąży na tych wynikach inflacja, jednak nawet po jej uwzględnieniu, widzimy, że klienci kupują u nas zdecydowanie więcej. W pełni też korzystają z oferty rozrywkowej.

W Pana opinii, jakie czynniki mają wpływ na tak dobrą kondycję galerii?

R.B.: Przede wszystkim Północna to obiekt, który rozwija się, ale także inwestuje w ofertę handlowo-rozrywkową, atrakcje czy relacje z klientem. To umacnia naszą lokalną pozycję, ale także rozszerza rynek, na jakim działamy. Ten, swoim zasięgiem, obejmuje już ponad 1 mln osób, wykraczając daleko poza Białołękę. Fakt, że coraz więcej warszawiaków i mieszkańców powiatów na północ od Warszawy dostrzega nasz potencjał, napędza ruch i zainteresowanie zakupami. Z drugiej strony, przybywa nam lojalnych klientów, co jest cechą dojrzałej galerii. Jak pokazały badania GfK, już dla 75 proc. osób, które odwiedzają Północną, jesteśmy galerią pierwszego wyboru na codzienne zakupy i większy modowy shopping.

Galeria Północna. Fot. Galeria Północna

To czynniki ważne z perspektywy biznesu, a z perspektywy klienta?

R.B.: Zróżnicowana i bogata oferta niemal 200 najemców jest największym magnesem. Dziś aż 95 proc. kupujących w Północnej pozytywnie ocenia jej tenant-mix –podaje GfK. Klienci cenią sobie zarówno rodzinny charakter oferty, znaczny udział mody w miksie, sięgający 35 proc., jak również dostęp do sklepów topowych marek, np. H&M, Reserved, RTV Euro AGD, Martes Sport, Kappahl, TK Maxx, HalfPrice, Medicine, Deichmann, Carrefour czy Empik. Doceniają też ekspansję oferty. Tylko od maja 2021 r. do października 2022 r. w Północnej zadebiutowało aż 17 brandów. To leasingowe poruszenie budzi ciekawość. Tak samo jak rozwój oferty rozrywkowej. Północna stale inwestuje w leisure&activity. Najlepszym tego przykładem są: nowe inwestycje w ogrodzie na dachu, kolejne place zabaw, strefa coworkingowa CoWork Cafe czy obecność najemców, takich jak: Zdrofit, Cinema City, Egurrola Dance Studio. Efekt: aż 80 proc. klientów jest zdania, że Północna to miejsce, gdzie można ciekawie spędzić czas wolny.

Elementem, który – zdaje się – pominęliśmy, jest też rozwój Białołęki?

R.B.: Tak, nasze sąsiedztwo rośnie, i to dosłownie. Na Białołęce trwa boom deweloperski. To obecnie dzielnica nr 1 w Warszawie pod względem nowych inwestycji mieszkaniowych, których realizuje się aż 44. W otoczeniu przybywa więc nowych mieszkańców – potencjalnych klientów, dla których jesteśmy najbliższą galerią. Ten rozwój pozytywnie oddziałuje na footfall i obroty. Wśród nowych mieszkańców dzielnicy przeważają bowiem rodziny z dziećmi, dla których atrakcyjny jest rodzinny profil Północnej, ale także młodzi profesjonaliści, którzy cenią sobie kompaktowość obiektu.

Jak zapowiada się 2023 r.?

R.B.: W 2023 roku Północna skupiać będzie się głównie na dalszym rozwoju rynkowej pozycji w Warszawie, umacnianiu customer experience oraz poszerzaniu funkcji, wykorzystując w tym celu już wypracowany, ogromny potencjał. Przed nami też aktywny leasingowo i inwestycyjnie rok, który zaowocuje nowymi, profootfallowymi markami i atrakcyjnymi przestrzeniami. W 2023 rok wchodzimy pełni optymizmu, choć jednocześnie świadomi wyzwań, z którymi zmaga się cały rynek centrów handlowych.