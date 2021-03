Gdynia w inwestycyjnym pędzie. Będzie zielono i innowacyjnie

Władze założonej w 1926 r. Gdyni podają, że do 2045 r. może w niej mieszkać ok. 266 tys. osób – obecnie jest ok. 246 tys. Samorząd miejski nie chce jednak dopuścić do rozlewania się zabudowy podmiejskiej.

- Głównym kierunkiem rozwojowym dla funkcji mieszkaniowej jest obszar tzw. Gdyni-Zachód. Prowadzone są sukcesywnie inwestycje miasta w zakresie uzbrajania terenów budowlanych – wodociągi, kanalizacja sanitarna – oraz rozbudowy infrastruktury drogowej. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat corocznie przybywa na tych terenach ponad 500 mieszkańców” – powiedział Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, podczas drugiego spotkania z cyklu „W 8 pytań dookoła miasta” organizowanego przez ULI Poland.

Miasto kładzie też nacisk na uzupełnianie zabudowy w miejscach, gdzie infrastruktura już istnieje, ale z dbałością o podnoszące jakość życia przestrzeń publiczną i zieleń wokół nowych projektów. Szansą dla Gdyni jest też zagospodarowanie nabrzeża w ramach Sea City – to ponad 30 ha terenów inwestycyjnych.

Kluczowe plany Gdyni

Miasto zamierza też obejmować kolejne obszary planami miejscowymi. Pomijając obszary leśne i wód morskich, 66 proc. Gdyni pokryte jest obecnie planami.

- Zakładamy, że w ciągu najbliższych 4–5 lat pokryjemy kolejne 10 proc. – deklaruje prezydent miasta.

Wskazał też trzy najważniejsze obszary, które mają zostać nimi objęte w najbliższych latach. Pierwszy to teren o powierzchni ok. 60 ha w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino, którego właścicielem w większości jest miasto. Kolejnym rejonem prac planistycznych jest obszar w dzielnicy Śródmieście w rejonie Skweru Kościuszki, ulic Borchardta i Armii Krajowej oraz pl. Grunwaldzkiego. Trzecim kluczowym obszarem w tym zakresie jest teren o powierzchni 93 ha w dzielnicach Wzgórze św. Maksymiliana i Redłowo, w rejonie rejon al. Zwycięstwa oraz ulic K. Tetmajera, M. Kopernika i Redłowskiej.

