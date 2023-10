Szef NBP i RPP oskarżył media "z kapitałem zagranicznym" o manipulowanie danymi i niedopuszczanie do informacji danych na temat spadku wysokiej inflacji. Powołał się przy tym na "niepodważalne dane Eurostatu". Podkreślił, że inflacja spada.

"Dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej" - stwierdziła Rada Polityki Pieniężnej we wtorkowym komunikacie.

"NBP będzie nadal podejmował wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim dla powrotu inflacji do celu inflacyjnego NBP w średnim okresie" - dodano.

W środę RPP ogłosiła, że obniża stopy procentowe NBP o 25 pkt. bazowych.

Tym samym główna stopa NBP, referencyjna, wynosić będzie od czwartku 5,75 proc.

- Niestety żyjemy w trudnym czasie kampanii wyborczej - tak rozpoczął swoją konferencję Adam Glapiński. Dodał od razu, że z tego powodu nie będzie się odnosił się odnosił do "głupich i idiotycznych uwag komentatorów", dotyczących m.in. tego, że inflacja nie spada, tylko jest wysoka oraz tego, że według "pseudoekonimistów" jest jakaś inna "prawdziwa" inflacja autorstwa krytyków szefa RPP.

- Od 5 miesięcy nie rosną ceny, delikatnie spadają - przekonuje Glapiński.

- Inflacja CPI jest średnią inflacją z miesiąca w odniesieniu do roku poprzedniego - tłumaczył szef NBP, o jakich wyliczeniach mówi RPP w swoich komunikatach.

Oskarżył media "z kapitałem zagranicznym" o manipulowanie danymi i niedopuszczanie do informacji danych na temat spadku wysokiej inflacji. Powołał się przy tym na "niepodważalne dane Eurostatu".

- Na cmentarzu jest idealna równowaga, jeśli jest życie, są zmiany - ocenił Glapiński, odnosząc się do zmian w sytuacji gospodarczej.

Podkreślił, że im szybciej rozwijający się kraj, ma wyższą inflację.

Wezwał media z kapitałem zagranicznym, żeby "przestały szkodzić Polakom".

- Mam gdzieś tę kampanię wyborczą - rzucił szef NBP, odnosząc się do komentarzy na temat związków polityki NBP i zbliżających się wyborów.

O krytykach i tych, którzy prezentują odmienne od jego zdanie stwierdził, że nie wnika, czy są przez kogoś opłacani, czy "może już rozum nie taki".

- Media z kapitałem zagranicznym kłamią - to fraza powtarzana przez szefa NBP częściej niż informacje czy komentarze na temat inflacji i stóp procentowych.

- Jakie katusze muszą przeżywać analitycy w zagranicznych bankach, kiedy ktoś tam każe im mówić takie głupoty? - przekonuje Glapiński odnosząc się do krytycznych opinii na temat polskiej gospodarki.

W ocenie szefa NBP, spadek cen paliw nie ma wpływu na poziom inflacji.

- Wzywam TVN, Radio ZET, TOK FM, żeby przestały szkodzić Polakom i dopuściły normalne informacje. Żeby ludzie wygadywali takie rzeczy, czy im umysł gorzej pracuje? Takich idiotyzmów proszę nie mówić. Jesteśmy świadkami wielkiego sukcesu. Przepraszam, że ten sukces zdarzył się tuż przed wyborami. Inflacja leci na łeb na szyję. Po prostu kłamią całą dobę, non stop. Wysoka inflacja się skończyła, czy to dotarło? To jest świństwo, to jest zdrada Polski - oskarżył krytyków.

Szef NBP skrytykował pogląd, że inflacja została sztucznie obniżona.

- Polska jest krajem sukcesu - przekonuje Glapiński.

- Zatrudniamy najlepszych ludzi, kupujemy najlepsze narzędzia. I wychodzi nam to - tu wskazał na wyświetlane dane NBP opisujące inflację, odnosząc się do jakości analiz NBP.

Na temat poziomu świadomości ekonomicznej młodszego pokolenia Glapiński powiedział: - Tak ogłupionych młodych ludzi jak dziś nie widziałem - ocenił szef RPP i po raz kolejny skrytykował media i ekonomistów, którzy mają odmienne opinie niż RPP.

Glapiński o stopach procentowych

- Jest bardzo dobrze w tej trudnej sytuacji - ocenił Glapiński.

Podkreślił, że RPP będzie się odnosić na bieżąco do sytuacji i napływających danych. - Nie jesteśmy wyspą, jesteśmy gospodarką otwartą - tłumaczył zależność od czynników makroekonomicznych.

Przypomniał, że stopy określane są także w odniesieniu do projekcji przyszłych wydarzeń gospodarczych.

Przekazał, że w czasie dyskusji nad obniżeniem stóp procentowych przeważają sugestie konserwatywne, zachowawcze względem zmian gospodarczych.

- Idziemy bardzo szybko do inflacji pełzającej, która w normalnych warunkach nie jest dostrzegana przez obywateli, jeśli nie dotyczy po prostu tylko żywności" - powiedział Glapiński.

Na decyzję o obniżeniu stóp procentowych miało wpływ m.in.:

silne obniżenie inflacji (ponad połowa w ciągu siedmiu miesięcy),

od 5 miesięcy nie tylko nie rosną ceny, ale nawet się nieco obniżają (niezależnie od tego, czy to zmiana sezonowa czy nie),

projekcje gospodarcze na przyszłość - wszystkie instytucje przewidują spadek inflacji nawet poniżej 4 proc. (NBP przewiduje 5 proc),

spadek presji kosztowej, PPI obniżony o 27 pb. - ceny sprzedaży przemysłowej spadają,

radykalnie spadły oczekiwania inflacyjne,

efekty zacieśnienia polityki pieniężnej - rolą NBP przy wysokiej inflacji było - jak tłumaczył Glapiński - zaciskanie rąk na szyi przedsiębiorców i kredytobiorców. Porównał to też do dawania gorzkiego lekarstwa dziecku. Podkreślił, że cykl podwyższania stóp Polska rozpoczęła wcześniej, przed innymi bankami centralnymi, zakładając sytuację jaka może nastąpić za kilka miesięcy.

Glapiński ocenił, że może zdarzyć się niewielka recesja, ale w projekcji NBP zakładane jest ożywienie gospodarcze. Dodał, że pod koniec PKB Polski spadnie, ale nie zmienia to, zdaniem szefa NPB tego, że Polska na tle innych krajów radzi sobie dobrze.

- Rozwijamy się szybciej od strefy euro i zbliżamy się do najbogatszych krajów - przekonuje szef NBP.

- W ciągu 6 lat PKB wzrosło o jedną trzecią, o tyle jesteśmy bogatsi - przekonuje Glapiński. Dodał, że PKB Polski w tym czasie wzrósł o 32 proc, a strefy euro o 11 proc.

- W ciągu 8-10 lat będziemy bogatsi od np. Anglii - ocenia prezes Banku Narodowego.

Przy okazji szef NBP snuł refleksję historiozoficzną na temat skutków kolonializmu, zaborów i migracji, konkludując, że Polska jako kraj jest historycznie poza odpowiedzialnością za obecne kwestie migracyjne, dlatego nie powinna być angażowana w skutki kryzysu migracyjnego.

Po chwili wrócił jednak do tematów związanych z potencjałem Polski i ocenił, że Polska jest dobrym miejscem do inwestowania, o wysokim standardzie zarządzania, woli pracy, bezpieczeństwa i stabilności.

Jako antytezę bezpieczeństwa w Polsce postawił niebezpieczną - jego zdaniem - Szwecję, skąd ludzie jeżdżą do Polski, by czuć się bezpiecznie.

Szef NBP przerzucił się na przemyślenia natury politologicznej, oceniając Polskę jako kraj bardzo demokratyczny i zaznaczył, że demokracja jest zależna od pluralizmu, m.in. mediów.

- W ujęciu rocznym obniża się wartość pieniądza w obiegu - podkreślił Glapiński, odnosząc się do zarzutów o dodrukowywania pieniędzy. Podał, że o podaży pieniądza w gospodarce decydują banki komercyjne.

- Inflacja będzie spadać do celu inflacyjnego (6-7 procent pod koniec roku i dalej nawet do 4 proc. w przyszłym roku), PKB w przyszłym roku będzie rosnąć - zapowiedział szef NBP.

- Gdybyśmy należeli do strefy euro, musielibyśmy czekać 9 miesięcy na decyzje banku europejskiego - ocenił i przypomniał raz jeszcze, że Polska zaczęła cykle zmian stóp na własnych zasadach.

Podkreślił, że inflacja w Polsce jest na podobnym poziomie, jak w innych krajach europejskich, a średnie wynagrodzenie spadło nieznacznie ze względu na pandemię. Według Glapińskiego płace realne są dziś wyższe o 3 proc. niż przed pandemią.

MATERIAŁ AKTUALIZOWANY