Czy Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia ma szansę stać się jednym miastem?

Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii: Jedno miasto brzmi świetnie i byłby to pewnie ideał. Należy zwrócić jednak uwagę, że obecnie Metropolię GZM tworzy kilkadziesiąt miast/gmin, a historie niektórych z nich sięgają nawet średniowiecza. To sprawia, że miasta mają swoją tożsamość, której mieszkańcy raczej nie chcieliby porzucić.

Dzięki naszym działaniom poparcie dla idei jednego miasta mocno wzrosło, ale widzimy, że jest jeszcze sporo osób, które mają z tym związane obawy. Dlatego też uważam, że jedno miasto to ciągle jeszcze pieśń przyszłości.

Osobiście jednak dużą szansę dostrzegam w idei powiatu metropolitalnego. To też nie jest nowa koncepcja – dyskusja o tym odbywała się m.in., gdy powstawały pierwsze projekty ustaw o związku metropolitalnym.

Jak jest różnica między jednym miastem, a powiatem metropolitalnym?

W tym drugim przypadku, nikt nikogo by nie wchłaniał. Wszystkie miasta zachowałyby swoją samodzielność i tożsamość, swoje rady gmin i prezydentów, którzy stoją na ich czele i nimi zarządzają. W tym kierunku widzę więcej praktyczności, bo chodzi tylko o podział zadań i kompetencji. A dokładniej: podzielenie się nimi w taki sposób, żeby skuteczniej zarządzać.

To znaczy?

Aby to lepiej zobrazować, wróćmy na sekundę do tego, jak wygląda struktura samorządu. W Polsce mamy trzystopniowy podział: gmina, powiat, województwa. Mamy też duże miasta, które pełnią rolę podwójną – i gminy, i powiatu. Każdy z tych szczebli drabinki samorządowej ma określony zakres zadań. Gmina jest najbliżej mieszkańców, więc odpowiada za te najbardziej podstawowe sprawy jak np. budowa lokalnych dróg i chodników na osiedlach czy chociażby – za ich odśnieżanie w zimie.

Powiat skupia kilka gmin lub jest nim duże miasto na prawach powiatu. W jego kompetencji są więc te zadania, które trudno lub po prostu nieopłacalnie byłoby realizować w każdej gminie z osobna. Chodzi tu np. o zagospodarowanie odpadów komunalnych, organizację szpitali czy szkół średnich – liceów i techników. I teraz wracając do koncepcji powiatu metropolitalnego - najprościej chodzi o to, by poszczególne miasta tworzące GZM realizowały zadania gminy, bo są w tym najbardziej skuteczne i najbliżej mieszkańców, natomiast zadania powiatów – aby docelowo zostały przekazane do metropolii. Dzięki temu moglibyśmy jeszcze bardziej efektywnie nimi zarządzać.

Najbardziej taką oczywistą usługą jest chyba transport, prawda?

Tak. Nie wyobrażamy sobie, by każde miasto organizowało go samodzielnie. Tak samo może być - i powinno być - z ochroną zdrowia, gospodarką odpadami itd. To rodzaj pewnego kompromisu, żeby „wszystkie ręce na pokładzie” dążyły do tego, by zapewnić mieszkańcom usługi jak najlepszej jakości. Właśnie po to powstają metropolie. Aby ułatwiać życie w miejscach, w których mieszkańcy mają poczucie, że funkcjonują w jednym i spójnym organizmie miejskim i wszędzie mają blisko. Czasem właśnie mają bliżej do nich w sąsiedniej gminie niż w tej, w której administracyjnych granicach mieszkają.

To trochę jak Warszawie?

Tak, w tej kwestii pewnym wyznacznikiem tego, jak mogłoby to funkcjonować, jest ustrój Warszawy. Dzielnice w Warszawie są tutaj jak samodzielne gminy u nas. Funkcjonują tam rady dzielnic wraz z zarządem i burmistrzem. Czyli takie nasze 41 miast. Podstawowym zadaniem rady dzielnic jest zaspokojenie najbardziej podstawowych usług, tych najbliżej mieszkańców. Natomiast bardziej zaawansowane projekty i inwestycje, które wykraczają poza granice jednej dzielnicy – realizowane są już na poziomie rady miasta stołecznego, czyli takiego naszego powiatu metropolitalnego właśnie.

Śląskim miastom ubywa mieszkańców, także młodych. Wyhamowywanie tego trendu będzie jednym z głównych zadań Metropolii - jaki jest na to plan?

Rzeczywiście, depopulacja jest dla nas największym wyzwaniem. Gdy Metropolia powstawała w naszych miastach i gminach żyło ponad 2,3 mln osób. Dzisiaj to prawie 100 tys. mniej. To tak, gdyby w ciągu pięciu lat z naszej mapy powoli znikał cały Chorzów. Albo jednocześnie – Będzin, Bieruń, Bobrowniki, Bojszowy i Kobiór. Powodów tego zjawiska jest kilka. Z jednej strony to problemy demograficzne, z którymi mierzą się i inne europejskie metropolie – jesteśmy coraz starsi, a dzieci rodzi się coraz mniej. Jednak w naszym przypadku jest jeszcze jeden czynnik.

Z naszych gmin wyprowadzają się młodzi mieszkańcy, bo tę lepszą jakość życia wciąż znajdują w innych polskich miastach. Dlatego też możemy powiedzieć, że każdy projekt i inwestycja, które realizujemy w GZM, mają właśnie podnosić jakość oferty naszych miast, żeby ich zatrzymać.

Tylko w ten sposób możemy zachęcić młodych mieszkańców do tego, żeby swoją przyszłość związali z GZM.

Jakiś przykład?

Przykładem projektu, który wprost miałby stać się takim mechanizmem przyciągającym zainteresowanie, zwłaszcza młodych ludzi, jest Fundusz Wspierania Nauki. Zdecydowaliśmy się mocno zaangażować w ten obszar, ponieważ wybór studiów przez młodych ludzi często decyduje o ich dalszych wyborach, jeśli chodzi o to, gdzie później zamieszkają, założą rodzinę i będą pracować. Umożliwiając im uczenie się od najlepszych światowych autorytetów, chcemy ich w ten sposób zachęcić do tego, aby swoją przyszłość widzieli w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, żeby tu zostali.

Ten fundusz roboczo nazwaliście „noblowskim”, czyli ambitnie...

Nie bez powodu. Dzięki niemu studenci naszych uczelni mają niepowtarzalną okazję brać udział w wykładach i seminariach prowadzonych przez światowej sławy naukowców, którzy na co dzień pracują na najlepszych uniwersytetach. To m.in.: Oxford, Harvard, Cambridge czy Stanford.

Metropolia ma już 5 lat - czy już dziś można powiedzieć jakie wypracowała przewagi konkurencyjne, jeśli chodzi o „kuszenie” inwestorów?

Naszym kapitałem jest nasz wspólny potencjał, a dzięki temu wzmocniona jest nasza przewaga konkurencyjna. Działając razem, mamy znacznie szerszą ofertę infrastrukturalną, mieszkaniową, naukową, badawczą i przemysłu czasu wolnego niż gdyby każde z naszych miast występowało samodzielnie. Wszyscy w GZM zdajemy sobie z tego sprawę i od samego początku określaliśmy naszą współpracę jako synergię potencjałów. Bardzo mocno widać to na przykładzie różnych raportów, które oceniają potencjał inwestycyjny poszczególnych polskich miast. Coraz częściej Katowice są w nich oceniane nie jako samodzielne 300-tysięczne miasto wojewódzkie, które potencjałem konkurowałoby np. z 1,7-milionową Warszawą, ale właśnie przez pryzmat stolicy 2,2-milionowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Bogate miasto to nie takie, w którym każdy, nawet biedny ma samochód, ale takie, w którym bogaty jeździ transportem publicznym. Tymczasem na Śląsku miasta zbudowane są prosamochodowo, bo tego oczekiwał przemysł. Jakie są kamienie milowe transformacji transportowej, którą GZM przeprowadza?

To kompleksowe spojrzenie na mobilność w metropolii, czyli nie tylko przez pryzmat komunikacji autobusowej i tramwajowej, ale każdego innego środka transportu, dzięki któremu możemy szybciej się przemieszczać. Dobra mobilność miejska jest podstawowym impulsem rozwoju metropolii. Problemem nie jest koszt przejazdu, ale czas trwania takiej podróży. To główny czynnik wyboru pomiędzy samochodem, a transportem publicznym.

Sprawnie działająca komunikacja, która pozwala odpowiednio szybko dojechać do pracy i na studia, łatwość płacenia za bilety, bezpieczne drogi rowerowe odseparowane do ruchu ulicznego – to wyznaczniki tego, czy dane miejsce jest na tyle wygodne, żeby w nim zamieszkać. Po prostu lepiej mieszka się w miejscu, gdzie nie będziemy tracić połowy swojego życia na stanie w korkach.

Dlatego mówiąc o dobrej mobilności mam na myśli nie tylko opracowania koncepcyjne i takie, które diagnozują kierunki, w których się powinniśmy się rozwijać jak plan zrównoważonej mobilności miejskiej, który przygotowujemy zgodnie ze standardami Komisji Europejskiej. To również twarde projekty: budowa Kolei Metropolitalnej, w ramach której otrzymaliśmy dofinansowanie na budowę 100 km torów czy budowę velostrad, czyli szybkich dróg rowerowych. Łącznie powstanie w GZM 120 km velostrad, z których będzie mogło korzystać 8 tys. rowerów metropolitalnych, które stworzą jeden z największych systemów wypożyczalni rowerów miejskich w Europie.

Czy GZM ma jakieś plany związane z prowadzeniem metropolitalnej polityki mieszkaniowej?

Racjonalna polityka mieszkaniowa, to też jeden z mechanizmów przeciwdziałania depopulacji. Biorąc od uwagę kompetencje ustawowe, które są wskazane bezpośrednio w ustawie metropolitalnej, to pod tym kątem są to rozważania czysto teoretyczne. Natomiast obserwując przykłady z Europy dostrzegamy, że wspólne standardy dla zarządzania polityką mieszkaniową przynoszą efekt, zwłaszcza jeśli chodzi o mieszkalnictwo komunalne. Dlatego w naszym przypadku chodziłoby raczej o wypracowanie dobrych praktyk, wspólnych i konsekwentnie stosowanych na naszym obszarze standardów niż o to, by polityka mieszkaniowa stała się nowym zadaniem GZM.