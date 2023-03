Największym wyzwaniem, jakie stoi dziś przed pracodawcami w Stanach czy w innych krajach, także w Polsce, jest to jak przekonać pracownika, że warto wrócić do biura - mówi Wojciech Rumian z Hines. A to tylko jeden z tematów, o których rozmawialiśmy.

Jedynym z tematów, do których nasi czytelnicy chętnie wracali w ostatnich dniach były plany wyburzania biurowych dwudziestolatków. W centrum Warszawy i innych miast mają ustąpić miejsca nowym inwestycjom, często realizowanym przez dotychczasowych właścicieli. I właśnie od tego tematu zaczęliśmy rozmowę z Wojciechem Rumianem z Hinesa. A skoro mowa o biurach, nie można było nie zapytać gościa PropertyNews.pl o perspektywy pracy zdalnej w biurach, która rysuje się w ramach nowelizacji Kodeksu pracy. Nowe przepisy regulują pracę z domu i zastanawialiśmy się, co to oznacza dla pracodawców i zarządców biurowców. Nie przeoczyliśmy również doświadczenia Hinesa na rynku amerykańskim, stąd spojrzenie na to doświadczenia za oceanem w sektorze biurowym. Last but not least, nie mogliśmy nie przyjrzeć się sytuacji banków po serii upadków w tej branży w USA i zawirowaniach w Europie, z niejednoznaczną sytuacją Deutsche Banku na czele. Zapraszamy do obejrzenia rozmowy z Wojciechem Rumianem i śledzenia kolejnych wydań Tygodnia w nieruchomościach. ZAPOWIEDŹ:

W najbliższym wydaniu rozmowa z Renatą Osiecką z Axi Immo - już w piątek, 31 marca.

