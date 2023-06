O planach rozwoju sieci Stokrotka oraz podpisaniu umów kredytowych przez Grupę MAXIMA, do które należą sklepy mówi Mirosław Wawryszczuk, dyrektor sprzedaży i marketingu Stokrotki, członek zarządu.

Stokrotka ma dzisiaj w Polsce ponad 900 sklepów, sieć stawia na dalszy rozwój.

Grupa MAXIMA, której część stanowi Stokrotka, zawarła umowy finansowania na łączną kwotę 100 mln euro.

Głównym kierunkiem dla firmy pozostaje rozwój sieci handlowych w Polsce i Bułgarii.

Grupa MAXIMA podpisała umowy kredytowe na łączną kwotę 100 mln euro (ok. 450 mln zł). Na jakie inwestycje właściciel sieci Stokrotka, Maxima i T-Market chce przeznaczyć pozyskane fundusze?

Grupa MAXIMA, której część stanowi Stokrotka, zawarła umowy finansowania na łączną kwotę 100 mln euro. Głównym kierunkiem dla firmy pozostaje rozwój sieci handlowych w Polsce i Bułgarii. Plany Grupy obejmują wykup obligacji wyemitowanych pięć lat temu oraz inwestycje w rozwiązania detaliczne. Zawarte umowy przyczynią się do realizacji planów, w tym inwestycji w efektywność operacyjną, rozwój oraz projekty zrównoważonego rozwoju.

Jak obecna sytuacja gospodarcza wpłynęła na plany rozwoju sieci Stokrotka?

Stokrotka dynamicznie się rozwija i kontynuuje plany w zakresie ekspansji. Przez ostatnie lata konsekwentnie powiększamy sieć o około 100 sklepów rocznie, umacniając pozycję na polskim rynku handlowym. Mamy dzisiaj w całym kraju ponad 900 sklepów, dzięki czemu docieramy z ofertą do coraz szerszego grona osób. Jednocześnie oprócz wzrostu naszej sieci pod względem liczby placówek, mając na względzie m.in. sytuację gospodarczą, koncentrujemy się na rozwoju oferty i dopasowaniu jej do obecnych potrzeb klientów.

Sklep sieci Stokrotka. Fot. Mat. pras.

Czy da się odczuć skutki inflacji i zmian nastrojów konsumenckich w wyborach klientów i wartości ich zakupów?

Widzimy zmieniające się zwyczaje zakupowe klientów. Dlatego skupiamy się na rozwoju formatów sklepów. Wprowadzane zmiany dotyczą m.in. asortymentu, a ich celem jest zapewnienie klientom jak najlepszej cenowo i jakościowo oferty. Konsekwentnie zwiększamy, więc udział produktów naszych marek własnych, stanowiących atrakcyjną jakościowo i cenowo propozycję. Rozwijamy także działania promocyjne, w tym ofertę dostępną z aplikacją, zapewniającą klientom możliwość tańszych zakupów. O skuteczności tego rozwiązania świadczy ponad 1,5 miliona użytkowników Naszej Stokrotki.

Jaki macie Państwo pomysł na rozwój sklepów sieci w Polsce? Pojawią się w centrach handlowych?

Mamy kilka formatów sklepów opracowanych dla naszych supermarketów, marketów oraz Stokrotek Express. Dopasowane są one do typu lokalizacji, w której powstać ma sklep. Stokrotki obecne są również w centrach handlowych, np. w Lublin Plaza czy Galerii Emka w Koszalinie. Standaryzacja naszych placówek pozwala na ich otwieranie zarówno w mniejszych, jak i większych miejscowościach, w obiektach wolnostojących i centrach handlowych. Tylko w 2022 roku zawarliśmy co najmniej kilkanaście umów dotyczących inwestycji w parkach handlowych. Pozostajemy otwarci na kolejne takie działania.

Ile sklepów Stokrotka otworzy się jeszcze w 2023 roku i gdzie będą zlokalizowane?

Naszym celem jest kontynuowanie szybkiego tempa rozwoju i otwieranie Stokrotek w całej Polsce. Przyjęty model działania pokazuje naszą sprawność operacyjną, a także dopasowanie sklepów oraz oferty do potrzeb klientów. Dzięki temu umacniamy pozycję sieci na rynku.