- Podróżujący szukają dziś różnych doświadczeń. Jeśli zapewnisz jakość, musisz także zapewnić różnorodność - przekonuje Patrick Mendes, CEO na Europę i Afrykę Północną, Accor. W rozmowie z nami zapowiada także start nowych marek, m.in. Handwritten.

Mamy do czynienia z nowym rodzajem turystyki. Ludzie podróżują do miejsc nieodległych od ich zamieszkania - zauważa Patrick Mendes, mówiąc o nowych trendach w turystyce.

Widzimy w tym możliwość rozwoju dla naszej branży i ma to spore znaczenie dla turystyki i hotelarstwa przy nowych otwarciach - dodaje.

Szef Grupy Accor na Europę i Afrykę Północną podkreśla w rozmowie z PropertyNews.pl wagę różnorodności i autentyczności doświadczeń w hotelach oraz cyfrową dostępność ich oferty.

Ujawnia także plany rozwoju nowych marek grupy, m.in. konceptu Handwritten.

Accor zamierza również wprowadzić do Polski swoją markę Movenpick.

W czasie wizyty Patricka Mendesa w Warszawie rozwialiśmy m.in. o zmianach, jakie zaszły w branży hotelarskiej w ostatnich latach i odpowiedzi Grupy Accor na nowe wyzwania. Zapytaliśmy także o przyszłość branży w najbliższych latach i o prywatne podróże i jego doświadczenia jako gościa w hotelach.

Rynek hoteli - nowe trendy i wyzwania

Jednym z nich jest odchodzenie od globalnej standaryzacji na rzecz nowych, lokalnych i autentycznych doświadczeń klientów hoteli. Nie bez znaczenia jest też rosnąca świadomość ekologiczna. - Dla wielu osób ESG staje się jednym z kryteriów wyboru miejsca i tego, dlaczego wybierają to, a nie inne. Ludzie chcą, by hotele także brały ten aspekt na poważnie - zauważa Patrick Mendes.

Podkreślił też, że podróżujący szukają dziś różnych doświadczeń. - Dwadzieścia, a nawet dziesięć lat temu, najważniejsza była standaryzacja: w każdej lokalizacji były takie same pokoje. Dziś przeciwnie: klienci oczekują standaryzacji jakości, ale też chcą być zaskakiwani tym, co lokalne - zauważył.

Nie bez znaczenia jest również wprowadzanie nowych, łatwych w obsłudze narzędzi cyfrowych, bez których nie obywamy się w domu i w pracy, zatem i hotele muszą dotrzymywać tempa w tym zakresie.

Nowe marki Accor

- Handwritten jest najnowszą marką, która ruszyła kilka tygodni temu, pierwszy hotel ruszy wkrótce w Polsce, a w tej chwili mamy około 20 takich obiektów w Europie - zapowiada Patrick Mendes. - Handwritten Collection może występować pod różnymi nazwami. W ten sposób zachowujemy autentyczność i różnorodność, niepowtarzalność doświadczeń w każdej lokalizacji. Dlatego właśnie “handwritten’, jak oddzielna sygnatura, nie standaryzowana do innych - wyjaśnia.

Oru Hub Hotel Tallinn - Handwritten Collection. fot. mat. pras.

- Uruchamiamy właśnie jeszcze jedną markę z drugiej strony skali hoteli, jako markę budżetową, która nazwaliśmy Greet. Jej idea oparta jest na zasadach zrównoważonego rozwoju. Może być to np. istniejący hotel, który zmieniamy, wykorzystując wszystko, co już tam mamy do dyspozycji. Używamy do tego mebli i innych rzeczy, które obiekt posiada, oferując wyłącznie lokalne jedzenie i obsługę.

Jeden z hoteli Greet grupy Accor. Fof mat. pras.

“Greet” i “Handwritten” to zatem dwie nowe marki, które opierają się na przemianie niezależnych hoteli, które chcą uzyskać nowe życie.

Zobacz całą rozmowę z Patrickiem Mendesem:

