Inwestorzy już nie koncentrują się wyłącznie na magazynach i dużych projektach biurowych w metropoliach. Coraz częściej zwracają uwagę na mniejsze miasta oraz parki handlowe i PRS-y - mówi Monika Rajska-Wolińska, CEO Colliers w regionie CEE.

Jednymi z najbardziej aktywnych kapitałów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w ostatnim czasie były Czechy. Także w Polsce widać ich aktywność. Przykładem są: Investika, Wood&Co czy Trigea.

Obecnie najważniejszym wyzwaniem dla inwestorów są wysokie koszty finansowania, jak również istotne przeceny w krajach Europy Zachodniej.

Chociaż tempo transakcji mogło zwolnić, nie świadczy to o stagnacji rynku. Wręcz przeciwnie, wskazuje na jego zdolność do adaptacji i odpowiedzi na zmieniające się potrzeby inwestorów i najemców.

Obecnie zaobserwować można większą różnorodność geograficzną inwestorów. Zainteresowanie Polską wykazują podmioty z Azji czy Bliskiego Wschodu, a w ostatnich miesiącach także kapitał krajowy z regionu Europy Środkowo-Wschodniej - tłumaczy Monika Rajska-Wolińska, CEO Colliers w regionie Europie Środkowo-Wschodniej. Fot. Mat. prasowe.

Jak zmieniał się w ostatnich 12 miesiącach krajobraz inwestycyjny na polskim rynku nieruchomości komercyjnych? Czy nadal widoczna jest wśród inwestorów taktyka: Wait and See?

Monika Rajska-Wolińska, CEO Colliers w regionie Europie Środkowo-Wschodniej: Ostatnie 12 miesięcy to czas poszukiwania okazji dla wielu inwestorów. Wyzwaniem wciąż pozostają wysoka inflacja oraz stopy procentowe, które przyczyniły się do zwiększania się luki między oczekiwaniami cenowymi kupujących i sprzedających, a także wydłużenie procesów finansowania. To właśnie z tych powodów większość inwestorów o ugruntowanej pozycji czeka na stabilizację cen i zmianę nastrojów na rynku. To z kolei stwarza rzadką okazję dla regionalnych nabywców z Europy Środkowo-Wschodniej i krajów bałtyckich do konkurowania o najlepsze produkty po niższych cenach. Chętnie korzystają z tej okazji, co pokazują dane za 2022 r. oraz pierwszą połowę 2023 r. – jednymi z najbardziej aktywnych kapitałów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej były Czechy. Także w Polsce widać ich aktywność. Przykładem mogą być fundusze: Investika, Wood&Co czy Trigea, które w ciągu ostatniego roku nabyły kilka nieruchomości biurowych w Warszawie, Wrocławiu, Katowicach czy Trójmieście.

Ryzyko geopolityczne i wysokie koszty finansowania – jakie jeszcze czynniki powstrzymują zagranicznych inwestorów przed aktywnością na naszym rynku?

Jednym z głównych czynników, który mocno wpłynął na decyzje funduszy, była oczywiście wojna w Ukrainie. W miarę upływu czasu inwestorzy przekonali się jednak, że bliskość geograficzna nie przekłada się na niestabilność w Polsce i ten czynnik przestał odgrywać istotną rolę. Obecnie najistotniejszym wyzwaniem są wspomniane wysokie koszty finansowania, jak również istotne przeceny w krajach Europy Zachodniej.

Jednak przeszkody te nie dotyczą wyłącznie naszego kraju. Według badań przeprowadzonych przez Colliers wśród inwestorów z regionu EMEA, napięcie geopolityczne jest przyczyną obaw dla 72 proc. respondentów, podczas gdy wahania kursowe stanowią problem dla 61 proc. inwestorów. Aż 78 proc. respondentów wskazało, że jest zaniepokojonych kosztami obsługi zadłużenia, co ma kluczowe znaczenie dla ich strategii w zakresie nieruchomości. Dodatkowo, 63 proc. inwestorów dostrzega utrudniony dostęp do finansowania. Ważne są dla nich też kwestie związane z kosztami energii i problemami z jej dostawami – co potwierdza 78 proc. badanych.

Jak zmienił się profil inwestora zagranicznego na polskim rynku?

Profil zagranicznego inwestora na polskim rynku nieruchomości na przestrzeni lat ulegał ewolucji. Dawniej był on w dużej mierze zdominowany przez znaczące fundusze inwestycyjne z Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Obecnie zaobserwować można większą różnorodność geograficzną inwestorów. Zainteresowanie Polską wykazują podmioty z Azji czy Bliskiego Wschodu, a w ostatnich miesiącach także kapitał krajowy z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Niewątpliwie miały na to wpływ: stabilna sytuacja polityczna naszego kraju, konkurencyjne ceny nieruchomości, potencjał gospodarki oraz wzrost PKB, którym Polska mogła pochwalić się na przestrzeni ostatnich lat.

Czy zmienił się kierunek tych zainteresowań?

Rzeczywiście, zmiany dotyczą typów inwestycji, przyciągających ich uwagę. Zamiast koncentrować się wyłącznie na dużych projektach biurowych w głównych metropoliach oraz magazynach - oba sektory dominowały w wolumenie inwestycji przez ostatnie pięć lat, inwestorzy coraz częściej zwracają uwagę na potencjał mniejszych miast oraz inne segmenty rynku, jak obiekty handlowe, w szczególności parki handlowe, czy PRS-y - mieszkania na wynajem instytucjonalny.

Mimo spowolnienia transakcyjnego, jakieś transakcje się odbywały. O których warto pamiętać?

Rynek nieruchomości komercyjnych cały czas dynamicznie się zmienia i dostosowuje do aktualnych warunków. Chociaż tempo transakcji mogło zwolnić, nie świadczy to o stagnacji rynku. Wręcz przeciwnie, wskazuje na jego zdolność do adaptacji i odpowiedzi na zmieniające się potrzeby inwestorów i najemców. W oparciu o działalność Colliers mogę wymienić kilka transakcji kupna/sprzedaży z ostatniego półrocza, w których doradzaliśmy: zakup budynku biurowego Warta Tower przez Cornerstone Investment Management, sprzedaż biurowca My Place II przez Echo Investment czy transakcja typu sale and leaseback budynku magazynowego w Warszawie.

Co ważne, inwestorzy coraz chętniej patrzą także na nieruchomości zlokalizowane poza Warszawą. W 2022 r. nasi eksperci doradzali w transakcjach inwestycyjnych we wszystkich największych miastach regionalnych. Ich przedmiotem w przeważającej części były budynki biurowe, np. Fuzja w Łodzi, Centrum Południe we Wrocławiu, Łużycka Office Park w Gdyni, Ocean Park oraz Tischnera Office w Krakowie, Face2Face w Katowicach czy Maraton w Poznaniu.

Dopytując bardziej szczegółowo, czy nieruchomości logistyczno-magazynowe utrzymały pozycję „ulubieńca” inwestorów?

Tak, głównie dzięki rozwojowi e-commerce oraz przeniesieniu do Europy, w tym także Polski, produkcji i logistyki przez wiele międzynarodowych firm. Dynamiczny rozwój tego sektora widać także po rekordowych wynikach podaży. W pierwszej połowie 2023 r. dostarczono ok. 2,6 mln mkw. powierzchni magazynowej, z czego tylko w pierwszym kwartale ponad 1,9 mln mkw., co było najwyższą kwartalną wartością nowej podaży w historii rynku. Przybywa więc atrakcyjnych aktywów. W tym roku zauważamy mniejszą niż w 2021 r. i 2022 roku liczbę transakcji typu forward funding, co wynika z nieprzewidywalności rynku oraz rosnących kosztów budowy.

Czy biura, w obliczu powszechnej pracy hybrydowej, znalazły na siebie nowy pomysł?

Napływ nowych najemców przy jednoczesnym spowolnieniu budowy nowych projektów w głównych miastach w Polsce sprawił, że sektor biurowy może pochwalić się korzystną dynamiką podaży i popytu. Zajmując inne miejsce w cyklu rozwojowym tej branży w porównaniu do krajów Europy Zachodniej i USA, pomimo chwilowego spowolnienia w 2023 r., nadal będzie cieszył się silnym popytem ze strony inwestorów instytucjonalnych. Jednak przy wyborze nieruchomości biurowych fundusze coraz większą wagę przykładają do aspektów związanych z ESG, np. efektywności energetycznej budynku, niskiej emisyjności CO2, czy udogodnień w zakresie kreowania przyjaznego środowiska pracy.

Czy nieruchomości handlowe odzyskały wigor i wróciły na transakcyjno-inwestycyjny horyzont?

Od dwóch lat nowa powierzchnia powstaje niemal wyłącznie w ramach parków handlowych zlokalizowanych w mniejszych miastach. W ich stronę coraz chętniej spoglądają także inwestorzy, czego przykładem może być transakcja z ostatniego miesiąca, kiedy to spółka AB Tewox, zarządzana przez Lords LB Asset Management, zakupiła pięć tego typu nieruchomości. W dużych miastach inwestorzy skupili się bardziej na projektach typu mixed-use, a także na rewitalizacji starych obiektów. Zmiany te wynikają głównie z konieczności dostosowania się do nowych nawyków zakupowych konsumentów oraz szukania sposobów na wykorzystanie wolnej powierzchni w już wybudowanych centrach handlowych.

Dynamicznie rozwijał się u nas w ostatnich miesiącach sektor PRS. Czy coś może powstrzymać ten boom?

Jak wynika naszego raportu na temat tego segmentu w regionie CEE, końcówka 2022 r. przyniosła znaczący, rokroczny wzrost podaży mieszkań na wynajem instytucjonalny – w Polsce było to aż 217 proc. Można przypuszczać, że w ciągu kolejnych lat usłyszymy o kilku dużych transakcjach z tego sektora.