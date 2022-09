Dużo pieniędzy w portfelach inwestorów spowoduje, że wkrótce wrócą do transakcji. Pytanie, czy będą nieruchomości na sprzedaż, skoro mniej się ich buduje.

Katarzyna Zawodna Bijoch, Skanska: Najemcy biur szukają wysokich, zrównoważonych standardów.

Barbara Topolska, CPI: Obecnie inwestorzy szukają tzw. distressed assets, czyli nieruchomości wystawionych na sprzedaż po okazyjnej cenie.

Kestutis Sasnauskas, Eastnine: Prowadzenie biznesu w Polsce jest szczególnie skomplikowane.

Piotr Fijołek, Griffin Capital Partners: Inwestorzy mają pieniądze, ale nie chcą ich wydawać pochopnie.

Robert Dobrzycki, Panattoni Europe and India: Inwestorzy muszą wrócić wielką falą w przyszłym roku, bo mają wielki apetyt.

Tomasz Buras, Savills Polska: Dla wielu inwestorów Polska jest dziś krajem, który monitorują, zamiast w nim inwestować.

Marek Tejchman, zastępca redaktora naczelnego „Dziennika Gazety Prawnej”: Jedną z ważniejszych rzeczy, które zmienią się inwestycjach nieruchomościowych w Polsce będzie legislacja, która pozwoli tworzyć firmom własne źródła energii.

Zarówno parametry makroekonomiczne, jak i geopolityczne powodują, że środowisko biznesowe jest dzisiaj bardzo trudne. Ilość czynników, które działają negatywnie jest większa niż przy jakimkolwiek wcześniejszym kryzysie.

Musimy wrócić do biur

- Po ponad 2,5-rocznym okresie pandemii zrozumieliśmy, że budowanie kultury firmy i jej funkcjonowanie w pełni zdalnej formie jest w zasadzie niemożliwe. Jeśli chcemy budować swoją przewagę konkurencyjną, musimy wrócić do biura, chociażby hybrydowo – uważa Katarzyna Zawodna Bijoch, prezes & CEO, spółka biurowa Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej.

Dla właścicieli biurowców to oczywiście dobra informacja.

– Ci, którzy mają największe problemy z zaproszeniem pracowników z powrotem do biur szukają upgrade’u powierzchni, w której się znajdują. Dlatego obserwujemy relokacje do najlepszych powierzchni. Najemcy szukają wysokich, zrównoważonych standardów. Z naszej perspektywy – dewelopera, który właśnie takie budynki realizuje, to jest dobra wiadomość – tłumaczy Katarzyna Zawodna Bijoch.

Przyznaje, że choć transakcje się odbywają, to procesy decyzyjne trwają bardzo długo, a najemcy próbują wbudować nowy model pracy w swoje zapotrzebowania.

– Te czynniki oczywiście wpływają na nasz rynek, ale jednak dużo więcej jest podpisywanych nowych umów najmu, mniej widzimy przedłużeń. To skutek odroczonego na ponad dwa lata pandemii popytu. Jednak rynek się rozwija i to jest dosyć stabilny trend – uważa Katarzyna Zawodna Bijoch.

Inwestorzy wkrótce wrócą na rynek

Jak radzą sobie pozostałe sektory rynku nieruchomości w obecnych warunkach? W retailu sytuacja ma dwa oblicza.

- Doświadczone pandemią centra handlowe idą w kierunku omnichannelowym. Retail parki i centra convenience powstają blisko klienta i są wygodną oraz tańszą od centrów handlowych formułą dla najemców – tłumaczy Barbara Topolska, Country Manager CPI Property Group Polska.

Dodaje, że e-commerce nadal będzie podkręcał rynek magazynowy.

– Jednak dzisiaj istotna jest dywersyfikacja portfela. Mając w portfolio nieruchomości z każdego sektora rynku, jesteśmy w stanie łatwiej przejść przez obecny kryzys. Jeśli chodzi o rentowność i zachowanie inwestorów, to ważne będzie znalezienie nowych modeli finansowania, ale to nie jest nic nowego, bo cykle w nieruchomościach zawsze tego wymagały – wyjaśnia Barbara Topolska.

Jednocześnie dodaje, że podobnie jak podczas kryzysu w 2008 r., obecnie inwestorzy szukają tzw. distressed assets, czyli nieruchomości wystawionych na sprzedaż po okazyjnej cenie.

- Jednak nie widzę zbyt wielu takich do kupienia na naszym rynku, więc tak duża ilość pieniędzy w portfelach inwestorów za chwilę spowoduje, że wkrótce powrócą oni do inwestowania. Otwarte pozostaje pytanie, czy na ryku znajdzie się odpowiednia liczba nieruchomości na sprzedaż, bo mniej się ich dzisiaj buduje – przyznaje Barbara Topolska.

To nie kryzys, lecz krótkoterminowe zawirowania

Obecny niepokój na rynku nieruchomości i wstrzemięźliwość inwestorów dostrzega także Kestutis Sasnauskas, CEO Eastnine AB, ale nazywa je krótkoterminowymi zawirowaniami. Najpierw spowodowała je pandemia, potem wojna w Ukrainie.

- Dziś kluczowe są kwestie ESG, do których należy podchodzić na zasadzie: albo się dostosujemy, albo nie ma dla nas miejsca na rynku. My jesteśmy firmą ze Szwecji, kraju, w którym nie sposób prowadzić biznes nie dbając o wartości ESG. To jest styl myślenia oraz ogromna szansa – tłumaczy Kestutis Sasnauskas.

Przypomniał, że Eastnine kupiła Nowy Rynek w Poznaniu od Skanski, z którą bardzo dobrze się współpracowało, ponieważ jest to gracz mocno przywiązany do wartości ESG.

CEO Eastnine przyznał jednocześnie, że firma bacznie obserwuje sytuację na polskim rynku, w tym niezbyt sprzyjające inwestowaniu podnoszenie stóp procentowych czy wzrost cen energii.

- Nie zniechęcają nas jednak te krótkoterminowe zaburzenia. Mamy strategię długoterminową, więc dla nas ważne są trendy długofalowe i takie działania, jak procesy demokratyczne, czy otoczenie inwestycyjne. Tu zawsze jest ryzyko, że być może Polska nie będzie w tym kierunku podążała – przyznał Kestutis Sasnauskas.

Dodał, że prowadzenie biznesu w Polsce jest szczególnie skomplikowane.

– Z jednej strony dobrze, że Polska przyciągnęła wiele inwestycji w ostatnich latach, ale z drugiej - na pewno wiele szans przegapiła. Nie sposób tego przeliczyć – uważa Kestutis Sasnauskas.

PRS ma najemców, ale doskwiera mu koszt długu

Dużą zmianę obserwowaliśmy ostatnio na rynku wynajmu mieszkań, głównie z powodu napływu uchodźców z Ukrainy.

- Najemców nie brakuje, ale trzeba pamiętać, że koszt budowy tych lokali rośnie. Inwestorzy sektora PRS jakoś muszą sfinansować te projekty. Historycznie była to najczęściej kompozycja equity i długu. Jednak przychody w złotówce oznaczają również dług w złotówce. Tymczasem, biorąc pod uwagę wzrost stóp procentowych, nie opłaca się pożyczać pieniędzy z banku. To największy problem – tłumaczy Piotr Fijołek, Co-Managing Partner Griffin Capital Partners.

Dodaje, że jeżeli ktoś planował i zapisywał w swojej strategii długoterminowej, że wybuduje określoną liczbę mieszkań, to dzisiaj – przy tym koszcie długu - prawdopodobnie będzie to o wiele mniej lokali.

Poza tym na rynku wyczuwalna jest zmienność i niepewność. Mimo to transakcje się odbywają.

- Inwestorzy mają pieniądze, ale nie chcą ich wydawać pochopnie i tak chętnie, jak chcieli to robić jeszcze jakiś czas temu. Dlatego najwyższa jakość projektu i aspekty ESG, które są w globalnych politykach wszystkich funduszy na pierwszym miejscu – te wartości zawsze się będą liczyć – wyjaśnia Piotr Fijołek.

Inwestycje, które zachowają te standardy będą najbardziej płynne.

Najtrudniejsze zarządzanie budową

W tym roku najtrudniejsze w historii było zarządzanie procesem budowy. Koszty zmieniały się tak szybko, że trudno było cokolwiek zaplanować.

– Dochodziło nawet do takiej sytuacji, że zastanawialiśmy się, ile warte są podpisane umowy z wykonawcami w obliczu skoków cen rzędu: marża wykonawcy 5-10 proc., a materiałów budowlanych – 30-40 proc. Zaufanie do dokumentu i kontraktu oczywiście istnieje zawsze, ale niestety pojawiły się wątpliwości, na ile wykonawca jest w stanie udźwignąć zmienność cen – tłumaczył Robert Dobrzycki, dyrektor generalny, współwłaściciel, Panattoni Europe and India.

Mimo tej niepewności, w tym roku zapotrzebowanie na powierzchnię magazynów Panattoni jest ponownie rekordowe.

- Ten popyt pochodzi już trochę z innych źródeł niż wcześniej, bo e-commerce po wygaszeniu pandemii spowolnił, ale mamy wiele pozytywnych innych czynników – wyjaśnia Robert Dobrzycki.

Dodaje, że zarządzanie procesem dostarczania powierzchni jest największym problemem, co powoduje, że inwestycji musi być mniej.

- Poziom pustostanów się zmniejsza. Czynniki inflacyjne wywołują niepewność wobec stóp procentowych, a to z kolei niepewność wycen. Dlatego wielu inwestorów od strony kapitałowej wstrzymuje decyzje. Jednak naszym zdaniem jest to chwilowe. Muszą wrócić wielką falą w przyszłym roku, bo apetyt na sektor jest olbrzymi – przyznaje Robert Dobrzycki.

Sprzedaż mieszkań spadła z klifu

Polska zawsze była synonimem sukcesu i bezpieczną przystanią dla inwestycji, gdy zmieniały się cykle. Wojna w Ukrainie, za naszą wschodnią granicą to zmieniła.

– Niestety nie da powiedzieć, że to nie wpływa na ocenę naszego kraju przez inwestorów, bo wpływa i to bardzo. Wiele podmiotów zastanawia się, czy w ogóle w Polsce inwestować – uważa Tomasz Buras, dyrektor zarządzający, dyrektor działu doradztwa inwestycyjnego, Savills Polska.

Dzisiaj najsilniejsze sektory to magazyny i living.

– Przy jakichkolwiek zawirowaniach akurat te branże długoterminowo mają rację bytu. Pojawiają się w nich nowe segmenty w związku z tym , że potrzebujemy coraz więcej danych oraz takie, jak np. life science. Inwestycje już powstają, choć jest ich jeszcze bardzo mało – wylicza Tomasz Buras.

Podkreśla, że w tej chwili dla wielu inwestorów Polska jest krajem, który monitorują, bo nie chcą w nim aktywnie inwestować.

- Nie oznacza to na szczęście, nie ma takich, którzy chcą finansować budowy magazynów, zastanawiają się jak w tej chwili budować więcej mieszkań, bo sprzedaż dla klientów indywidualnych spadła z klifu i – według mnie – szybko się nie podniesie, a dzień kapitulacji jeśli chodzi o ceny – jeszcze przed nami – tłumaczy Tomasz Buras.

Nieruchomości z własnym źródłem energii

Jedną z ważniejszych rzeczy, które zmienią się inwestycjach nieruchomościowych w Polsce będzie legislacja, która pozwoli tworzyć firmom własne źródła energii.

- Takie przepisy bardzo dobrze funkcjonują w Czechach i na Słowacji. Pozwalają firmom przemysłowym, ale też biurowcom budować własne przyłącza energetyczne. Dzięki temu, nawet jeśli budynek nie jest zrównoważony, to przynajmniej można będzie kupić dla niego czystą energię – powiedział Marek Tejchman, zastępca redaktora naczelnego „Dziennika Gazety Prawnej”, moderator sesji inauguracyjnej Property Forum 2022 "Wyzwania rynku nieruchomości komercyjnych. Bezpieczeństwo inwestycyjne, finansowanie i rentowność nieruchomościowego biznesu".