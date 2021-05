Jacek Jaśkowiak: Miejskie inwestycje muszą być impulsem dla prywatnych

Biznes uczy kompromisu, więc go szukamy razem z inwestorem – tłumaczy Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. Fot.PTWP.









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 18 maj 2021 14:16

Filozofia inwestycyjna Poznania zakłada, że miejskie inwestycje mają być impulsem dla prywatnych. Samorząd rozmawia nawet z produkcją, bo wcale nie uważa, że wyrzucanie jej poza miasto jest dobre. Obecnie najgorętszy teren to Malta. Upada tam galeria handlowa oraz są plany budowy hotelu, na co nie godzą się mieszkańcy. – Biznes uczy kompromisu, więc go szukamy razem z inwestorem – tłumaczy Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.