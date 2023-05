- Jest tylko kwestia konfliktu właścicielskiego, szeroko opisywanego w mediach, natomiast jeśli dany produkt zostałby przejęty przez banki, to one de facto stałyby się nowym właścicielem z powodu niespłaconych zobowiązań - podsumowuje sytuację w Mennica Legacy Tower ekspert PZFD.

- Obecna sytuacja w Mennicy nie jest uderzeniem w sam biznes, to jest świetne aktywo. Tu nikt nie ma wątpliwości, że wyceny tego budynku poszły w górę, że jest on we wspaniałej lokalizacji, więc w razie czego na pewno bardzo szybko będą chętni na ten budynek - przekonuje Konrad Płochocki.