Katowice mają ikoniczne przestrzenie i różnorodne miejsca spotkań. W mieście brakuje jednak lokalizacji stymulujących rozwój.

Uczelnie powinny wziąć na siebie rolę kuratorów przestrzeni miejskiej.

Aby poprawić jakość życia, należy wprowadzić jak najwięcej życia do miasta, kreować duże wydarzenia i atrakcyjne nowe miejsca z klimatem.

W interesie Katowic powinno być zagęszczenie, które pozwoli zdefiniować się jako miasto 5-minutowe.

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach przeprowadziła na zlecenie Urzędu Miasta mapowanie miejsc z potencjałem kreatywnym w przestrzeni Katowic. W badaniu brali udział studenci, pracownicy i absolwenci ASP, czyli relatywnie niewielki promil miejskiej społeczności. Jak na Katowice patrzą osoby z artystycznym, kreatywnym podejściem?

- Ikony miasta takie jak Rynek, Strefa Kultury, Nikiszowiec i tereny zielone to miejsca wysokiego znaczenia dla uczestników badania. To ogromna wartość i potencjał miasta. W przypadku miejsc socjalnych mamy do czynienia z ogromną różnorodnością lokalizacji, natomiast badanie pokazało, że w Katowicach brakuje miejsc stymulujących rozwój młodych kreatywnych ludzi – mówiła prof. Justyna Kucharczyk, prorektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przytaczając dane z badania.

W miejscach, gdzie toczy się nasze codzienne życie, nie ma przestrzeni do rozwoju. Luka w tym obszarze wymaga wsparcia ze strony miasta lub innych instytucji, które pomogą stworzyć stymulujące i atrakcyjne lokalizacje sprzyjające kooperacji – rekomendowała prof. Justyna Kucharczyk.

- Będziemy nad tym pracować zgodnie z politykami publicznymi opartymi na partycypacji i wiedzy – zapewniła Anna Budzanowska, Champion ESOF 2024 – EuroScience Open Forum, pełnomocnik prezydenta Katowic ds. Europejskiej Stolicy Nauki Katowice 2024.

Naszym wspólnym z wszystkimi uczelniami zadaniem jest stworzenie programu, który będzie celebracją roku Europejskiego Miasta Nauki i chcemy to zrobić w porozumieniu z mieszkańcami oraz decydentami - stwierdziła Anna Budzanowska.

Anna Budzanowska, Champion ESOF 2024 – EuroScience Open Forum, pełnomocnik prezydenta Katowic ds. Europejskiej Stolicy Nauki Katowice 2024.

Następnym krokiem będzie dyskusja na uczelniach na temat pozyskanych danych oraz stworzenie mapy drogowej krótko- i długoterminowej, która pozwoli rozwijać się nie tylko Katowicom, ale całemu regionowi.

Biznes chce być w centrum

Jak przyznał Piotr Stanowicz, szef jednostki nadzorującej obszary Real Estate, Facility Management i Workplace Services ING Hubs Poland, motywy do podjęcia decyzji o relokacji oddziału z obrzeży do centrum Katowic pośrednio pokrywa się z wynikami badania, choć ważną rolę odgrywała również komunikacja.

Piotr Stanowicz, szef jednostki nadzorującej obszary Real Estate, Facility Management i Workplace Services ING Hubs Poland

Wielu naszych pracowników dojeżdża do pracy transportem publicznym. Centrum miasta jest zdecydowanie lepiej skomunikowane niż poszczególne dzielnice. Problemy komunikacyjne dotyczą również transportu pomiędzy miastami i właśnie tu widzimy ogromną potrzebę usprawnienia – mówił Piotr Stanowicz.

Jak ożywić miasto?

Dla każdego inwestora jedną z kluczowych zmiennych, które wpływają na decyzję o lokowaniu biznesu w danym miejscu jest kapitał ludzki. Magnesem przyciągającym ludzi do miast są atrakcyjne przestrzenie, jakość życia i czas wolny.

Wojciech Kuśpik, prezes zarządu PTWP SA.

– Należy wprowadzić jak najwięcej życia do miasta, kreować duże wydarzenia i atrakcyjne nowe miejsca z klimatem – sugerował Wojciech Kuśpik, prezes zarządu PTWP SA.

Potrzebne są nowe fundamenty i kuratorzy przestrzeni miejskie

Jak przekonywał Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Śląsk jest obecnie w momencie zwrotnym.

- Jeśli region chce powtórzyć sukces, który zapewniły mu przemysł ciężki i wydobywczy generujący wysoką jakość życia, trzeba zadać sobie pytanie o nowe fundamenty – mówił Ryszard Koziołek i przekonywał, że jednym ze strategicznych kierunków powinien być rozwój edukacji i nauki, zmianę roli i funkcji uczelni wyższych.

Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

– Musimy wyjść daleko poza cele statutowe. Każda z uczelni powinna przyjąć na siebie rolę kuratora przestrzeni miejskiej i starając się zaprojektować miejsca stymulujące młodych ludzi – skomentował Ryszard Koziołek.

Kultura w centrum, ale na uboczu

Z badania ASP wynika, że Strefa Kultury jest celem samym w sobie, ale znajduje się w kręgu zainteresowań różnych grup społecznych. Ulokowana w centrum miasta, może być jednocześnie na uboczu.

Ewa Bogusz-Moore, dyrektor naczelna i programowa, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach.

- Z jednej strony jesteśmy miejscem stymulującym, ale jak wykazały badania, jego uczestnicy traktują nas jako miejsce socjalne. Przepływ energii gdzieś zanika. Podczas koncertów NOSPR jest wypełniony, ale w ciągu dnia stanowi pustą przestrzeń – mówi Ewa Bogusz-Moore, dyrektor naczelna i programowa, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach.

Zdaniem uczestników sesji potrzeba odpowiedzialnych wspólnych działań i ciekawej oferty, która wypełni życiem opustoszałe przestrzenie.