Jakie będą największe wyzwania rynku nieruchomości komercyjnych w 2022 r.?

Rosnące koszty budowy, inflacja, walka o talenty, cyberbezpieczeństwo, wskaźniki ESG i zrównoważony rozwój – to tylko część zjawisk, które dotknęły rynek nieruchomości komercyjnych. Z jakimi jeszcze innymi wyzwaniami sektor będzie się musiał zmierzyć w 2022 r.?

• Katarzyna Zawodna-Bijoch, prezes i dyrektor generalny w Skanska Commercial Development Business Unit w regionie CEE: Rosnące koszty budowy to tymczasowe wyzwanie związane z przerwaniem łańcucha dostaw. W przyszłym roku będziemy mieli bardziej stabilną sytuację.

• Tomasz Trzósło, prezes EPP: Problemu bardzo dużej utraty przychodów przez galerie handlowe podczas lockdownów nie da się rozwiązać w miesiąc.

• Mieczysław Godzisz, Senior Managing Director, Head of Hines Czech Republic: Wysoka inflacja w połączeniu z niskimi stopami procentowymi - to główne powody do niepokoju.

• Søren Rodian Olsen, dyrektor zarządzający Logicenters w grupie NREP, przewodniczący Urban Land Institute Poland: Perspektywa ESG i zrównoważonego rozwoju będzie wciąż rosła, zajmując w zestawieniu przyszłorocznych wyzwań, znacznie wyższą pozycję niż dzisiaj.