Pilnie potrzebujemy inwestora z branży R&D, który pozwoli nam wynieść na wyższy poziom inwestycje i jednostki naukowe w naszym mieście, metropolii i województwie śląskim – tłumaczy Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Katowice jako „Miasto Przyjazne Inwestorom”, wygrały Prime Property Prize, pokonując cztery inne ośrodki w Polsce. Na czym polega wasza przewaga konkurencyjna: czy to jest kwestia dobrej opieki nad inwestorami, czy potencjału naturalnego miasta?

Naturalna atrakcyjność naszego miasta musi uzupełniać się z oferowaną przez nas opieką nad inwestorami. To jest moim zdaniem klucz do naszego wspólnego sukcesu - tłumaczy Marcin Krupa, prezydent Katowic. Fot. R. Kaźmierczak.

Marcin Krupa, prezydent Katowic: Opieka nad inwestorami nie byłaby dobra i skuteczna gdybyśmy nie budowali wspólnie z mieszkańcami, przedsiębiorcami i inwestorami atrakcyjnego i sprawnie urzędowo miasta. Intensywnie pracujemy nad tym, aby miasto rozwijało się równomiernie na wszystkich jego płaszczyznach, ponieważ naturalna atrakcyjność naszego miasta musi uzupełniać się z oferowaną przez nas opieką nad inwestorami – to jest moim zdaniem klucz do naszego wspólnego sukcesu.

Katowice otrzymały tytuł Europejskiego Miasta Nauki na 2024 rok. Są pierwszym miastem Europy Środkowo-Wschodniej, które otrzymało ten tytuł. To z pewnością najlepszy dowód na dobrą współpracę samorządu z nauką. Czy również potencjalni inwestorzy chwalą jej jakość?

Wszystkie dotychczasowe opinie naszych inwestorów oraz doświadczenia potwierdzają celowość i satysfakcję ze współpracy samorząd – środowisko naukowe. Nasi inwestorzy bacznie obserwują działania miasta w tym zakresie i widzimy, że apetyt na kolejne przedsięwzięcia wyraźnie rośnie. W tej chwili otrzymujemy wiele pytań dotyczących możliwości, wieloaspektowej współpracy biznesu z instytucjami badawczo-rozwojowymi nie tylko w zakresie inwestycji w nowe technologii, ale również w celu rozwijania tych już istniejących. Dzieje się tak m.in. z powodu znakomitych relacji łączących samorząd ze światem nauki, otwartych perspektyw inwestowania oraz połączenia potencjału miejsca i zasobów ludzkich.

Jednym z najważniejszych zadań stojących przed Europejskim Miastem Nauki 2024 jest zmiana przestrzeni wokół Rawy. Zakończył się pierwszy etap prototypowania. Co dalej? Jaki jest harmonogram prac?

Zmiana przestrzeni wokół Rawy rzeczywiście znalazła się w centrum naszych zainteresowań, bo to wyjątkowe miejsce. Rawa przepływa przez śródmieście Katowic. Niektórzy nazywają ją rzeką, inni kanałem. Ale tak naprawdę to miejsce o olbrzymim potencjale, znajdujące się tuż przy śląskich uczelniach. Dlatego, we współpracy z konsorcjum, wybraliśmy właśnie ten teren. Jesteśmy na etapie sprawdzania, w którym kierunku powinna zmierzać ta metamorfoza. Zależy nam na tym, by uwzględniała potrzeby mieszkańców, studentów.

Wojna w Ukrainie – zdaniem wielu ekspertów – zamroziła rynek inwestycyjny w Polsce. Inwestorzy wstrzymują się z decyzjami, traktując nasz kraj jako frontowy. Czy w Katowicach też widać tę wstrzemięźliwość?

Nie nazwałbym tego wstrzemięźliwością, ale inwestorzy podejmują działania, które stanowią jeszcze bardziej szczegółową analizę nie tylko naszego rynku, ale i możliwych ryzyk z nim związanych. Wydaje się, że obecnie jakiekolwiek destynacje inwestycyjne są bardzo drobiazgowo sprawdzane. Jest to związane z globalną sytuacją geopolityczną na świecie, ze zmianami np. w zakłóceniu łańcuchów dostaw, które rozpoczęły się już podczas pandemii, teraz doszła wojna. W przypadku Katowic obserwujemy zainteresowanie naszym miastem zarówno ze strony nowych inwestorów, ale również firm, które już od dłuższego czasu funkcjonują w naszym mieście i decydują się na realizację nowych projektów w dotychczasowej lokalizacji.

Jaki inwestor w mieście jest mile widziany, a jaki pilnie potrzebny?

Każdy inwestor, czy to zagraniczny, czy MŚP jest mile widziany w naszym mieście. Niemniej jednak staramy się na pozyskiwanie inwestorów z branż takich, jak: Global Business Services, Shared Services Centers, Business Processing Outsourcing, IT oraz R&D.

W mojej ocenie, pilnie potrzebujemy inwestora z branży R&D, który pozwoli nam wynieść na wyższy poziom inwestycje i jednostki naukowe w naszym mieście, metropolii i województwie śląskim.

Katowice są wielkim przyjacielem innowacji. Z inicjatywy miasta działa m.in. Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink. Jakie już przyniósł korzyści?

Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink to nowoczesna, coworkingowa przestrzeń umożliwiająca rozwój mieszkańcom Katowic w obszarach przedsiębiorczości i innowacyjności. Inkubator organizuje liczne, cykliczne szkolenia, warsztaty, konferencje mające na celu wzrost kompetencji oraz podnoszenie kwalifikacji osób prowadzących i zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej. Prowadzi szereg projektów, takich jak chociażby Międzynarodowy Inkubator Przedsiębiorczości, którego zadaniem jest rozwinięcie międzynarodowej sieci wsparcia przedsiębiorczości w ramach miast partnerskich. Z kolei inicjatywa „Katowice Miastem Fachowców” ma promować kształcenie w szkołach branżowych i technicznych, wzmocnić atrakcyjność tego typu kształcenia, pokazując związane z nim perspektywy zawodowe.

Jest też konkurs Katowizje - ma wyłonić liderów CSR wśród lokalnych mikro, małych i średnich firm, które inwestują, kreują i wdrażają innowacyjne narzędzia i rozwiązania, mające służyć lokalnym społecznościom i środowisku naturalnemu.

Organizowany jest też konkurs „Kopalnia start-upów”. ..

Tak, to flagowy projekt inkubatora. Konkurs skutkuje powiększeniem bazy start-upów w Katowicach, co w dalszej perspektywie sprzyja przyciąganiu przez miasto potencjalnych inwestorów nie tylko z rynku lokalnego, ale także z krajowego i międzynarodowego. Ponadto w ubiegłym roku utworzono pierwszy w Polsce Showroom Innowacji IoT, który zlokalizowany jest w Rawa.Ink. W showroomie można podejrzeć m.in. rozwiązania z zakresu inteligentnych domów i miast, zrównoważonej urbanistyki oraz innowacji wykorzystujących IoT w technologiach środowiskowych. Placówka przybliża technologie cyberbezpieczeństwa oraz tematykę sztucznej inteligencji.

Na jakim etapie powrotu na przedpandemiczne tory jest turystyka biznesowa w Katowicach?

Mimo sytuacji pandemicznej w 2021 r. tylko Spodek i Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach odwiedziło blisko 290 tys. gości, którzy wzięli udział w prawie 300 wydarzeniach m.in. w kongresach, konferencjach, spotkaniach biznesowych, wydarzeniach rozrywkowych, zawodach sportowych czy galach. Wszystkie eventy odbyły się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Powoli odbudowujemy zaangażowanie i zaufanie organizatorów wydarzeń biznesowych. Wielkie cykliczne imprezy, takie jak: IEM, EEC, Kongres MSP, Targi Górnicze wracają do kalendarza spotkań z liczbą wystawców, prelegentów i uczestników porównywalną do tej przedpandemicznej. Zainteresowanie jest duże, a nawet można powiedzieć większe niż przed pandemią.

Czyli przyszłość zapowiada się optymistycznie?

Otoczenie biznesu i warunki funkcjonowania miast podlegają wielu czynnikom zewnętrznym, ale miasto Katowice nie ustaje w inicjowaniu lub wspieraniu projektów, które także generują kolejne wydarzenia biznesowe. Należy pamiętać, że w tym roku zorganizowaliśmy wielkie wydarzenie - World Urban Forum, a także cykl wydarzeń związanych z przyznaniem Katowicom tytułu „Europejskiej Stolicy Nauki 2024”. Dotychczas zrealizowane międzynarodowe imprezy dla organizacji globalnych takich jak np. ONZ, czy też inne ulokowane w strukturach UE, umacniają pozycję miasta na mapie biznesowych wydarzeń w Europie i pozwalają odważnie stawiać sobie wyzwania. Jednocześnie rozwija się biznesowe zaplecze noclegowe (hotele) oraz infrastruktura komunikacyjna. Przebudowy dróg i rozwój połączeń lotniczych poprawiają jakość obsługi klienta biznesowego. Równolegle do tego rozwijana jest także oferta czasu wolnego w mieście, co może zachęcać gościa biznesowego do nieco dłuższych pobytów w mieście.

Przed pandemią w Katowicach zapowiadano hotelowy boom. Jak dziś wygląda sytuacja? Banki wciąż nie mają zaufania do tej branży. Wielu inwestorów w Polsce wstrzymuje lub zawiesza ogłaszane wcześniej realizacje.

Zapowiadany przed pandemią hotelowy boom w Katowicach został faktycznie tymczasowo wyhamowany. Ostrożność inwestorów wynikająca z wprowadzonych obostrzeń, szczególnie dotkliwych dla tej branży, zaowocowała wstrzymaniem kilku rozpoczętych lub planowanych inwestycji. Natomiast z powodzeniem doprowadzono do końca dwa projekty, których realizacja rozpoczęła się jeszcze przed pandemią - budowę hotelu Mercury przy ul. Młyńskiej oraz rozbudowę hotelu Diament Plaza przy ul. Dworcowej. Obecnie wznowiona została również inwestycja budowy hotelu Qubus przy ul. Moniuszki. Nie napływają do nas żadne sygnały świadczące o rezygnacji z przewidzianych inwestycji.