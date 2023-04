Polski rynek bardzo dobrze się rozwija. Stale w niego inwestujemy, bo widzimy w nim ogromny potencjał - mówi PropertyNews Nick Lakin, dyrektor grupy ds. korporacyjnych, Kingfisher Group (Castorama).

Castorama Polska jest kluczowym ogniwem dla brytyjskiej grupy Kingfisher.

W tym roku Castorama w Polsce otworzyła setny sklep.

W ciągu najbliższych 5 lat firma planuje uruchomić ok. 80 nowych sklepów w różnych formatach.

Castorama Polska wzmacnia swoje działania w obszarach zarządzania doświadczeniem klientów w sklepach i w kanałach digital. Czy widoczne są już skutki tych działań?

Nie chodzi tylko o formaty handlowe, ale o najlepszy, bezproblemowy omnichannel – czyli wielokanałową platformę sprzedaży - jaki możemy dać naszym klientom. Bacznie obserwujemy rynek, przyglądamy się różnym formatom w całej grupie i dzielimy się wnioskami z każdego rynku.

Na co obecnie kładziecie nacisk w kwestii rozwoju, innowacyjności i atrakcyjności oferty dla konsumenta? Jakie są Wasze obecne kierunki rozwoju?

Castorama Polska jest kluczowym ogniwem w grupie Kingfisher. Polski rynek bardzo dobrze się rozwija. Stale w niego inwestujemy, bo widzimy w nim ogromny potencjał. W tym roku otwieramy w Polsce setny sklep, w najbliższych 5 latach planujemy uruchomić około 80 sklepów Castorama w różnych formatach.

Każdy rynek ma swoją specyfikę i swoją historię. Z każdego z nich chcemy czerpać to, co najlepsze i dzielić się dobrymi praktykami. Jesteśmy w grupie - to czyni nas silniejszymi, działamy razem - jesteśmy jedną wspólnotą.

Ale Castorama w Polsce to nie tylko popularne sklepy z branży Home Improvement i nasza strona internetowa. Prowadzimy w Krakowie również dział usług wspólnych, tzw. back office dla całej grupy Kingfisher. Posiadamy tutaj dział finansowy, w którym zatrudniamy kilkuset pracowników. Ostatnio otworzyliśmy tam również jedno z naszych centrów inżynierii technologicznej. Warto również wspomnieć, że Polska cieszy się w całej Europie doskonałą reputacją w dziedzinie produkcji - zwłaszcza jeśli chodzi o artykuły dla domu. Od wielu lat prowadzimy w Polsce intensywną działalność sourcingową, współpracując z polskimi firmami produkującymi meble domowe i ogrodowe, które sprzedajemy w Polsce i na innych rynkach. Wraz z rozwojem Kingfisher, rozwijają się również firmy naszych polskich partnerów.

Jakie Castorama ma plany na terenie Polski? Powstaną nowe sklepy? Zapowiadają się remonty, nowe technologie, jak np. zakupy drive-thru?

Od dwóch lat w Polsce funkcjonuje kompaktowy format Smart - w Augustowie, Świnoujściu, Łomży, Mławie i Ostrowie Wielkopolskim. Jego dużym atutem jest rozbudowana strefa inspiracji łazienkowych i kuchennych. Aranżacje wykonane są z wykorzystaniem dostępnych w sklepie produktów. W każdym z nich znajdują się również punkty projektowe, w których wykwalifikowani architekci pomogą zaprojektować kuchnię czy łazienkę.

Sklep sieci Castorama w Nowym Sączu. fot. mat. prasowe

W zeszłym roku uruchomiliśmy na warszawskim Ursusie pierwszy sklep Castorama Express. Charakteryzuje się on kompaktowym, czytelnym i intuicyjnym układem sklepu, w którym na obszarze ok. 500 mkw., klienci mogą łatwo i wygodnie dokonać wyboru i zakupu najpotrzebniejszych artykułów budowlanych, wykończeniowych czy instalacyjnych.

Castorama Smart i Express to wygoda i oszczędność czasu dla naszych klientów. W zaoszczędzeniu czasu pomogą również usługi CastoDrive - czyli odbiór osobisty produktów zamówionych telefonicznie bez wysiadania z samochodu – oraz nasze Castomaty®. To specjalne skrytki, mieszczące nawet wielkogabarytowe towary. Z Castomatów® umieszczonych przy sklepach Castorama można odbierać zamówienia o każdej porze dnia i nocy - już 2 godziny od złożenia zamówienia.