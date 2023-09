Który sektor nieruchomości najlepiej sobie radzi z efektywnością energetyczną? - Dosyć sprawnie idzie biurowcom. Najwięcej do zrobienia będą miały galerie handlowe i magazyny - tłumaczy Dariusz Chrzanowski, Director Energy Advisory Colliers.

Zwlekanie z podpisaniem kontraktu PPA grozi tym, że po prostu zabraknie zielonej energii lub zrobi się ona bardzo droga.

Dodatkowym czynnikiem mobilizującym firmy sektora nieruchomości komercyjnych do kontraktowania lub częściowego produkowania zielonej energii będzie z pewnością ETS2.

Dariusz Chrzanowski będzie prelegentem sesji Property Forum „Klimatyczne ambicje. Efektywność przede wszystkim”.

- Do zeszłego roku ESG i szeroko rozumiany temat transformacji energetycznej był trochę PR-owym hasłem. Jednak gwałtowny wzrost cen energii spowodował, że klienci zaczęli podejmować bardzo realne działania - tłumaczy Dariusz Chrzanowski, Director Energy Advisory Colliers.

Rachunki grozy za energię

W zeszłym roku wiele firm sektora nieruchomości komercyjnych pogubiło się i nie było w stanie efektywnie kontraktować energii.

- Należy pamiętać, że przez takie błędy można stracić najemców. W końcu energia stanowi 50-60 proc. opłaty service charge w budynkach - wylicza Dariusz Chrzanowski.

Który sektor nieruchomości najlepiej sobie radzi z wyzwaniami związanymi z efektywnością energetyczną?

- Dosyć sprawnie idzie biurowcom, chociaż mają też braki w niektórych obszarach. Najwięcej do zrobienia będą miały galerie handlowe i magazyny - tłumaczy Dariusz Chrzanowski.

Kupować czy produkować zieloną energię?

Niemal 30 proc. klientów Colliersa chce podpisać umowę PPA, czyli kupować zieloną energię. Pytanie, czy każdy może to zrobić.

W Polsce przemysł zużywa ok. 50 tys. gigawatogodzin zielonej energii. Tymczasem roczna produkcja w Polsce wynosi 30 tys. gigawatogodzin.

- Gdyby dzisiaj wszystkie przedsiębiorstwa w naszym kraju były zobligowane do zakupu zielonej energii, to wystąpiłby kłopot z jej podażą. Pamiętajmy, że kolejne branże będą zmuszane do transformacji energetycznej. Może się okazać, że tempo powstawania nowych inwestycji nie wypełni rodzącego się zapotrzebowania. Dobrym przykładem jest Francja, w której w zeszłym roku zabrakło mocy dla zainteresowanych zieloną energią - opisuje Dariusz Chrzanowski.

Zatem zwlekanie z podpisaniem kontraktu PPA grozi tym, że po prostu zabraknie zielonej energii lub zrobi się ona bardzo droga.

- Tym bardziej, że w Polsce wciąż istnieje wiele barier utrudniających rozwój OZE - uważa Dariusz Chrzanowski.

Co prawda, dzięki znowelizowanym ostatnio ustawom o OZE i prawie energetycznym, instalacje do 150 kWp zostały zwolnione z konieczności starania się o pozwolenie na budowę i w połączeniu z magazynem oraz tzw. linią bezpośrednią mogą być atrakcyjną propozycją dla biznesu.

- Ale to raczej dobre rozwiązanie dla dużych domów lub niewielkich zakładów. Nie rozwiązuje problemu biurowców, centrów logistycznych czy galerii. Jednocześnie, mówiąc o fotowoltaice, trzeba myśleć holistycznie, rozważając budowę farmy poza lokalizacją nieruchomości, bo na dachu zazwyczaj jest zbyt mało miejsca - wyjaśnia ekspert.

Dla jakich biznesów dobrą opcją jest zakup zielonej energii, a dla kogo - własna jej produkcja? - Jedno nie wyklucza drugiego. Można wybudować instalację o mocy do 150 kWp oraz jednocześnie podpisać umowę PPA, żeby uzupełnić wolumen potrzebnej energii - dodaje Dariusz Chrzanowski.

Jak policzyć ślad węglowy?

Dodatkowym czynnikiem mobilizującym firmy sektora nieruchomości komercyjnych do kontraktowania lub częściowego produkowania zielonej energii będzie z pewnością ETS2, czyli dodatkowa opłata na wzór podatku, który zacznie obowiązywać w 2027 r. i obejmie m.in. galerie handlowe, magazyny i biurowce.

Wesprzeć właścicieli nieruchomości w prognozie ścieżki dekarbonizacyjnej nieruchomości mogą kalkulatory emisyjności budynków. Sprawa jest pilna, bo zatwierdzona w styczniu unijna dyrektywa CSRD narzuca obowiązek raportowania wskaźników ESG wszystkim dużym podmiotom już za 2024 r., a strategie adaptacji do zmian klimatu są jednymi z kluczowych elementów. W dodatku obowiązkowe będzie raportowanie zakresu III emisji CO2, czyli w całym łańcuchu dostaw i wartości firmy. To rewolucja, czy jesteśmy na nią gotowi?

- Jestem optymistą. Sądząc po ilości pytań o możliwość zakupu zielonej energii, budynki w Polsce prędzej czy później, ale będą zielone - przyznaje Dariusz Chrzanowski, Director Energy Advisory Colliers.