W 2023 r. sektor real estate potrzebuje specjalistów od leasingu, strategów i project managerów oraz osób mających wiedzę w obszarze socjologii i psychologii. Jakie kompetencje są w cenie i dlaczego?

Branża nieruchomości, nazywana często „papierkiem lakmusowym gospodarki”, dynamicznie i szybko reaguje na sytuację ekonomiczną, podobnie jak związany z nią rynek pracy.

Związane z licznymi wyzwaniami zmiany spowodowane pandemią i wojną w Ukrainie, a także rozwojem ESG stworzyły jednocześnie nowe szanse i oczekiwania rekrutacyjne.

Choć zarówno skutki pandemii COVID-19, jak i agresji Rosji na Ukrainę spowodowały spowolnienie aktywności deweloperów i funduszy inwestycyjnych, branża nieruchomości rozpoczęła 2023 rok z wynikami lepszymi, niż przewidywane.

Wyzwania ostatnich lat sprawiły, że firmy z sektora nieruchomości musiały przeformułować swoją strategię działania w poszczególnych segmentach rynku. Oprócz konieczności dostosowania się do nowych realiów pojawiły się nowe możliwości rozwoju. Branża niewątpliwie jest w trakcie dużej zmiany – mówi Joanna Kozarzewska, Partner, Head of Real Estate & Construction w Wyser.

Powyższe czynniki miały swoje odzwierciedlenie w postaci przetasowań na nieruchomościowym rynku pracy. Pod koniec minionego roku zauważalne były zwolnienia, które wynikały z niepewności firm i chęci przygotowania się na to, co może przynieść 2023. Według ekspertki Wyser były one raczej przejawem nadmiernej ostrożności i „dmuchania na zimne”. Początek roku pokazuje, że rynek nieruchomości budzi się do życia. Jakich specjalistów i kompetencji potrzebuje obecnie branża?

W związku ze zmianą stylu pracy spowodowaną pandemią i częściowym powrotem do biur, zmieniają się potrzeby najemców biurowych. W związku ze wzrostem popularności pracy hybrydowej firmy szukają jak najbardziej optymalnych rozwiązań dotyczących korzystania z powierzchni biurowych. Coraz większy nacisk kładzie się także na tworzenie przyjaznego i atrakcyjnego miejsca pracy, do którego zespoły będą chciały wracać.

Firmy szukają czynników, które będą przyciągać pracowników do biur – to jest i nadal będzie dużym wyzwaniem. Rynek nieruchomości potrzebuje więc dobrych strategii workplace, a co za tym idzie specjalistów z obszaru środowiska pracy mających przygotowanie socjologiczne i psychologiczne, którzy wraz z architektami będą optymalizowali przestrzeń i dostosowywali ją do aktualnych potrzeb – komentuje Joanna Kozarzewska.

Potrzeba optymalizacji powierzchni biurowych powoduje przetasowania wśród najemców, podnajmy i relokacje. W związku z tym, że w ostatnim czasie uruchomionych zostało niewiele nowych inwestycji biurowych, branża staje przed wyzwaniem niedoboru powierzchni, a firmy planujące relokację mają znacznie mniejszy niż przed pandemią wybór potencjalnych przestrzeni. Przy poszukiwaniu kadr duży nacisk kładzie się na jakość pracy leasing managerów. Rynek potrzebuje osób doświadczonych w prowadzeniu negocjacji zarówno reprezentujących najemcę w poszukiwaniu lokalizacji, jak i w ramach budowania polityki komercjalizacji nieruchomości. Wzrasta także zapotrzebowanie na project managerów oraz specjalistów od fit-outów, a także na asset managerów, którzy zarządzają budżetami inwestycyjnymi oraz dbają o jakość prowadzonego portfela.

W branży retailowej zaobserwować można duże przeformatowanie. Część firm zmienia strategię – wchodzi do mniejszych miast (ok. 50 tys. mieszkańców), wybiera mniejsze powierzchnie, przystosowuje je do rynku i potrzeb. W związku ze zmianą funkcji wielu obiektów rośnie zapotrzebowanie na fit-out i specjalistów od przebudowywania i wykańczania powierzchni. Na popularności zyskują nowe formaty – przede wszystkim retail parki. Dynamiczny rozwój tego typu obiektów powoduje zapotrzebowanie na ekspertów od akwizycji gruntowej, którzy są odpowiedzialni za poszukiwanie działek pod nowe parki handlowe.

Istotnym tematem są niełatwe relacje pomiędzy właścicielami centrów i galerii handlowych a najemcami. W związku z tym, że rosną koszty utrzymania nieruchomości, zwłaszcza energii, a co za tym idzie – najmu, nie są oni w stanie podpisywać umów długoterminowych. Coraz częściej na liście oczekiwań najemców pojawia się uzależnienie stawek czynszów od obrotów. W galeriach handlowych będą więc potrzebni specjaliści od strategii leasingowych i marketingowych – podkreśla Joanna Kozarzewska.

Branża magazynowa to najbardziej stabilny segment rynku nieruchomości. Do jego skokowego wzrostu przyczynił się przede wszystkim rozwój e-commerce i zapotrzebowania branży logistycznej. Po lekkim zahamowaniu w związku ze wzrostem kosztów budowlanych zapadają kolejne decyzje dotyczące budowy nowych magazynów.

Branża magazynowa, podobnie jak inne sektory nieruchomości, potrzebuje specjalistów od leasingu, jednak w jej przypadku proces najmu wygląda nieco inaczej. Inwestorzy rzadko budują nowe magazyny opierając się na spekulacjach, a częściej w systemie BTS (build to suit), czyli pod konkretnego najemcę. Potrzebni są zatem specjaliści od developmentu, czyli przeprowadzenia całego projektu w sposób kompleksowy, zaczynając już od poszukiwania lokalizacji gruntowej – wyjaśnia Joanna Kozarzewska.

ESG - jeden z najsilniejszych obecnie trendów w biznesie - jest coraz bardziej widoczny także na rynku nieruchomości, co wynika z rosnącej świadomości wpływu środowiskowego i społecznego oraz taksonomii unijnej. Firmy z rynku nieruchomości kładą nacisk na zielone, ekologiczne rozwiązania i potrzebują ludzi specjalizujących się w tworzeniu strategii w tych obszarach.

W polskim biznesie nadal brakuje specjalistów z kompleksowymi kompetencjami w kontekście wszystkich kryteriów ESG (environmental, social and corporate) – w Europie Zachodniej obszar ten jest bardzo rozwinięty, u nas jeszcze raczkuje. Biorąc pod uwagę trend rozwoju ESG branża nieruchomości potrzebuje ekspertów w zakresie zrównoważonego rozwoju i minimalizacji śladu węglowego – komentuje ekspertka Wyser.