Od początku 2023 r. widać powolny powrót inwestorów do Polski, co może oznaczać, że koniunkturalny „dołek” na polskim rynku inwestycji komercyjnych jest już za nami - tłumaczy Maciej Dyjas, Managing Partner and Co-owner w Griffin Capital Partners.

Mimo spowolnienia, rynek inwestycyjny nie zamarł, ale premiuje podmioty, które w czasach koniunktury zbudowały niezbędne know-how i sieć zaufanych partnerów.

Na polskim rynku nieruchomości komercyjnych obserwujemy rosnącą aktywność podmiotów ze Europy Środkowo-Wschodniej i Bliskiego Wschodu.

Polska już jest i w przyszłości pozostanie znaczącym beneficjentem globalnych trendów nearshoringu i de-riskingu.

Polska zajmuje piąte miejsce wśród europejskich krajów, w których inwestorzy spodziewają się największych zwrotów z inwestycji w nieruchomości.

Czy nadal widoczna jest wśród inwestorów taktyka: wait and see? Maciej Dyjas, Managing Partner and Co-owner w Griffin Capital Partners: Z punktu widzenia Griffin Capital Partners, okres ostatnich kilkunastu miesięcy był bardzo udany, w dużej mierze dzięki silnym relacjom z naszymi zaufanymi partnerami, z którymi od lat współpracujemy. Oni nawet na moment nie stracili zaufania do polskiego rynku. Jednak aktualne dane z całej branży jednoznacznie wskazują, że ostatni rok był okresem wyraźnego spowolnienia na polskim rynku inwestycyjnym nieruchomości komercyjnych. Z raportu „H1 2023 Property Investment Market In Poland", opracowanego przez Avison Young wynika, że w pierwszej połowie bieżącego roku całkowity wolumen inwestycji w nieruchomości komercyjne wyniósł 802 mln euro i było to pierwsze półrocze od 2015 r. z wynikiem poniżej 1 mld euro. Dla porównania, wolumen transakcyjny w tym samym okresie w 2022 r. był ponad trzy razy większy. Szczególnie skromne były wyniki drugiego kwartału bieżącego roku, który przyniósł zaledwie 150 mln euro, co było jednocześnie najniższym wynikiem kwartalnym w ostatniej dekadzie. Obecne spowolnienie należy oceniać jako przejściowe. Wyraźnego odbicia spodziewałbym się w pierwszej połowie 2024 r. - tłumaczy Maciej Dyjas, Managing Partner and Co-owner w Griffin Capital Partners. Czy widać na horyzoncie pozytywne impulsy? Przyczyny obserwowanego spowolnienia są oczywiście znane: skutki pandemii, wojna za naszą wschodnią granicą i wywołane tymi zjawiskami zawirowania na globalnych rynkach. Warto jednak pamiętać, że dane za pierwszą połowę 2023 r. są konsekwencją decyzji inwestycyjnych podejmowanych jeszcze w ubiegłym roku. Z naszej perspektywy już od początku 2023 r. widać powolny powrót inwestorów do Polski, co może oznaczać, że koniunkturalny „dołek” na polskim rynku inwestycji komercyjnych jest już za nami. Mimo spowolnienia, Griffin Capital Partners, poprzez swoje platformy inwestycyjne, w ostatnich 12 miesiącach był bardzo aktywny na rynku inwestycyjnym. Jeszcze w grudniu ubiegłego roku razem z WING objęliśmy łącznie 60 proc. akcji Bauwert AG, czyli w jednym z wiodących i najbardziej uznanych niemieckich deweloperów, koncentrującym się na Berlinie i jego okolicach. W pierwszym kwartale 2023 r. dodaliśmy do naszego portfolio kolejną spółkę z sektora OZE – razem z Kajima Europe przejęliśmy 70 proc. udziałów w firmie Hymon, działającej w sektorze instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła. W tym samym okresie wspólnie z naszym partnerem Redefine Properties, przejęliśmy firmę Stokado, drugiego co do wielkości operatora self-storage w Polsce. Czytaj więcej Inwestorzy szukają okazji. Na celowniku parki handlowe i mieszkania na wynajem Intensywnie rozwijaliśmy także nasze dotychczasowe platformy. W lipcu firma PAD RES, wiodący polski deweloper w sektorze czystych źródeł energii, którego większościowe udziały przejęliśmy wspólnie z Kajima Europe w 2021 r., ogłosił budowę dwóch dużych farm fotowoltaicznych w woj. pomorskim. Instalacje o łącznej mocy 117 MW będą w stanie zasilić aż 65 tys. gospodarstw domowych. Mimo spowolnienia podstawy polskiej gospodarki są silne, a perspektywy wzrostu - stabilne. Nasz kraj już jest i w przyszłości pozostanie znaczącym beneficjentem globalnych trendów nearshoringu i de-riskingu - tłumaczy Maciej Dyjas, Managing Partner and Co-owner w Griffin Capital Partners. A w segmencie magazynowym? W segmencie logistycznym i przemysłowym duże sukcesy odnosi kolejna z naszych platform - European Logistics Investment (ELI) stworzona wspólnie z Madison International Realty i Redefine Properties. Firma zakończyła pierwszą połowę 2023 r. z portfelem inwestycji ukończonych oraz w trakcie budowy obejmującym łącznie 1 mln mkw. powierzchni najmu. W pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku ELI ukończyła dwa projekty logistyczne o łącznej powierzchni 70 450 mkw. GLA oraz rozpoczęła budowę dwóch obiektów magazynowo-przemysłowych o wielkości 35 tys. mkw. GLA. Gorącym sektorem jest PRS. Wy macie aż dwie marki: Resi4Rent i LifeSpot. Jak się rozwijały w ostatnich miesiącach? Pierwsza z nich od początku 2023 r. oddała do użytku 1100 mieszkań, rozpoczęła budowę 1600 kolejnych oraz podpisała lub przedłużyła umowy najmu na 3000 lokali w całym kraju. W tym okresie Resi4Rent zabezpieczyła także pod nowe inwestycje finansowanie na poziomie ponad 580 mln zł. Z kolei LifeSpot – druga z naszych spółek działających w sektorze najmu instytucjonalnego - od początku roku dodała do oferty niemal 700 nowych mieszkań, rozpoczynając lub kontynuując budowę ponad 1500 kolejnych lokali w ramach czterech projektów w Krakowie, Katowicach, Łodzi i Warszawie. W tym okresie spółka LifeSpot zabezpieczyła także 250 mln zł pod inwestycje. Co z pozostałymi segmentami rynku nieruchomości komercyjnych, na których jesteście obecni? Ruch w galeriach handlowych zarządzanych przez EPP stale rośnie, a kolejne marki otwierają w nich swoje sklepy. Z kolei coraz silniejszy trend powrotu pracowników do biur pozytywnie wpływa na wyniki Echo Investment. Spółka realizuje obecnie szereg projektów w największych miastach Polski i z łatwością pozyskuje środki finansowe z kolejnych emisji obligacji. Czytaj więcej Więcej transakcji pojedynczych niż portfelowych zakupów Jesteśmy także zadowoleni z wyników na rynkach Europy Zachodniej. Dobrym przykładem jest nasza międzynarodowa platforma IIProp, której jesteśmy współwłaścicielem razem z Madison International Realty. W tym roku sprzedaliśmy dwa aktywa logistyczne w Niemczech - w pełni wynajętą nieruchomość o łącznej powierzchni ok. 14 tys. mkw. w mieście Neuenburg am Rhein oraz obiekt w Bensheim o powierzchni 10,6 tys. mkw. Jak ta aktywność Griffina wypada na tle całego rynku? Bardziej przekrojowych informacji na temat sytuacji na polskim rynku inwestycji komercyjnych dostarcza cytowany już raport Avison Young. Jego autorzy wyliczają, że w pierwszym półroczu 2023 r. zrealizowano w Polsce 33 transakcje. Największy udział (54 proc.) miał sektor magazynowy. W tym segmencie zrealizowano 14 transakcji o łącznej wartość 436 mln euro. 24 proc. udział miał z kolei sektor biurowy, którego wolumen inwestycyjny wyniósł 190 mln euro. Wszystkie transakcje zrealizowane w tym okresie dotyczyły obiektów w Warszawie, a wartość największej z nich to 69,8 mln euro. Najmniejszy, 22 proc. udział w wolumenie inwestycyjnym na rynku nieruchomości komercyjnych, miał sektor handlowy. W tym segmencie zrealizowano 11 transakcji o łącznej wartości 175 mln euro. Widać, że mimo spowolnienia, rynek inwestycyjny nie zamarł, ale premiuje podmioty, które w czasach koniunktury zbudowały niezbędne know-how i sieć zaufanych partnerów - tłumaczy Maciej Dyjas, Managing Partner and Co-owner w Griffin Capital Partners. Jak zmienił się profil inwestora zagranicznego interesującego polskim rynkiem nieruchomości? Czy pojawili się na naszym rynku nowi gracze? W tym roku obserwujemy rosnącą aktywność podmiotów ze Europy Środkowo-Wschodniej i Bliskiego Wschodu. Potwierdzają to także aktualne dane rynkowe. Z niedawnego opracowania CBRE „Poland Real Estate Investment Volumes Q22023” wynika, że w pierwszym półroczu 2023 r. większość – bo aż 60 proc. kapitału na polskim rynku nieruchomości komercyjnych - pochodziło z Europy. Co ciekawe dominowały tu Czechy oraz Węgry, które łącznie odpowiadały za 41 proc. kapitału. Ważnym kierunkiem pozostało USA (10 proc.). Z kolei kapitał z Bliskiego Wschodu odpowiadał za 6 proc. wolumenu, a polski, rodzimy - jedynie za 4 proc. Czy Polska ma szansę na odbicie na rynku inwestycyjnym jeszcze w tym roku? Polski rynek z pewnością pozostanie najbardziej znaczącym i atrakcyjnym w Europie Środkowo-Wschodniej. Obserwowane obecnie spowolnienie należy oceniać jako przejściowe - wywołane głównie zewnętrznymi czynnikami - ale wyraźnego odbicia spodziewałbym się raczej w pierwszej połowie 2024 r. Przyczyni się do niego zarówno ogólna poprawa warunków inwestycyjnych związana ze spadającą inflacją i w konsekwencji z możliwymi obniżkami stóp procentowych. Zadziałać może także efekt niskiej bazy, bo dane za pierwszą połowę 2024 r. będą porównywane z wynikami z analogicznego okresu 2023 r. Optymistyczne są również deklaracje samych inwestorów, które zebrało i opracowało w tym roku CBRE Research. Wynika z nich, że Polska zajmuje piąte miejsce wśród europejskich krajów, w których inwestorzy spodziewają się największych zwrotów z inwestycji w nieruchomości. Co powinno się zmienić, żeby rynek transakcyjny, ale też bezpośrednich inwestycji zagranicznych wrócił do wskaźników z czasów swojej świetności? Warto tutaj podkreślić, że mimo spowolnienia podstawy polskiej gospodarki są silne, a perspektywy wzrostu - stabilne. Nasz kraj już jest i w przyszłości pozostanie znaczącym beneficjentem globalnych trendów nearshoringu i de-riskingu. Pierwszy z nich to pokłosie pandemii, która uwidoczniła kruchość globalnych łańcuchów dostaw i skłoniła biznes do inwestowania w krajach możliwie bliskich geograficznie. Drugi wiąże się z narastającym napięciem na linii USA-Chiny, czy szerzej - pomiędzy krajami zachodnimi, a Państwem Środka i prowadzi do decyzji inwestycyjnych, które - w założeniu - mają ograniczyć uzależnienie Zachodu i zachodnich firm od Chin. Oba zjawiska będą kształtować sytuację na rynkach inwestycyjnych przez najbliższe lata i na obu polska gospodarka będzie korzystać.

