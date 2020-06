Kraków z niczego się nie wycofa, a nawet pójdzie w kierunku ucieczki do przodu

Pandemia pokazała, jak ważna we wzajemnych stosunkach miasta z biznesem jest wiarygodność w działaniu administracji samorządowej, polegająca na utrzymaniu flagowych projektów dla miasta.

- Wiadomo, że dzisiaj bardzo istotnym czynnikiem decydującym o lokalizacji czy ekspansji biznesu jest szereg elementów związanych z życiem w mieście. Dlatego staramy się przede wszystkim pokazać, że Kraków absolutnie nie chce się wycofać z dotychczasowych programów rozwojowych, które miały służyć poprawie jakości życia. Nadal będziemy wzbogacać ofertę miasta, nie tylko w postaci zachęt dla inwestorów – zapowiedział podczas konferencji ABSL Digital Forum Jerzy Muzyk, wiceprezydent Krakowa.

Dodał, że pandemia nie zachwiała perspektywy rozwoju Krakowa jako ośrodka dbającego o dywersyfikację gospodarczą. – Zależy nam nie tylko na rozwoju sektora nowoczesnych usług dla biznesu, który jest naszą domeną, choćby z racji tego, że jesteśmy bardzo silnym ośrodkiem akademickim. Dbamy także o branżę turystyczną. Kraków jest znaną na świecie destynacją turystyczną. Już podjęliśmy szereg działań pokazujących, że pandemia niewiele zmieniła – tłumaczył Jerzy Muzyk.

Przyznał, że samorząd – podobnie jak inne ośrodki - boryka się z dopięciem tegorocznego budżetu miasta.

– Tak naprawdę nikt z nas nie podliczył wszystkich konsekwencji związanych z pandemią. Jeszcze nie możemy powiedzieć w sposób odpowiedzialny jak duża będzie dziura budżetowa. Mimo to, uważamy, że Kraków musi iść absolutnie w kierunku ucieczki do przodu, czyli w związku z zaistniałą sytuacją podejmować działania, które pokażą, że jesteśmy już miastem, do którego warto przyjechać. Oczywiście mamy świadomość ostrożności, która w związku z obostrzeniami sanitarnymi powstrzymuje turystów przed odwiedzaniem naszego miasta. Rzeczywiście nie słychać dzisiaj na każdej ulicy obcego języka, jak to było przed pandemią - wyjaśniał Jerzy Muzyk.

W ubiegłym roku Kraków odwiedziło ponad 14 mln turystów, w tym 4 mln cudzoziemców. Wiceprezydent podkreślił, że samorząd podjął zdecydowane działania mające zachęcić turystów krajowych do odwiedzin stolicy Małopolski.

