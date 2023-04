- Rachunki za energię to jedna z największych pozycji w budżetach operatorów i zarządców nieruchomości komercyjnych - mówi Maciej Kowalski, prezes Zarządu Enefit w Polsce.

Rachunki za energię to jedna z największych pozycji w budżetach operatorów i zarządców nieruchomości komercyjnych.

W kontekście nieruchomości komercyjnych należy również pamiętać o ESG.

Forma kontraktacji również wpływa na koszty prowadzenia działalności.

W Polsce energii z OZE jest za mało, a dostęp do niej bywa utrudniony.

Jakie największe wyzwania stawia rynek przez branżami nieruchomości komercyjnych?

Rachunki za energię to jedna z największych pozycji w budżetach operatorów i zarządców nieruchomości komercyjnych. Po pandemicznych turbulencjach mierzą się z nowymi wyzwaniami, tj. kryzysem energetycznym i wzrastającymi kosztami operacyjnymi.

Wprowadzenie przez rząd limitu cen energii nie jest całościowym rozwiązaniem problemu, bowiem obejmuje tylko małe i średnie przedsiębiorstwa, a w działalności sektora znaczenie ma cały łańcuch logistyczny.

Wyższe ceny energii dotykają nie tylko sklepy, lecz również centra dystrybucyjne, hurtownie, magazyny, a w przypadku sektora spożywczego np. chłodnie.

Kryzys na rynku energetycznym stawia przed klientami wyzwania na kilku poziomach. Po pierwsze obserwujemy dużą zmienność cen na rynku energii, w tym gazu. Stanowi to istotny problem dla klientów z nieoptymalnie dobranymi umowami, bądź takich, którzy dopiero są w trakcie podpisywania kontraktów. Dlatego warto z wielką uwagą podchodzić do kontraktowania.

Wyzwaniem było również tempo zmian regulacyjnych, za którymi trudno nadążyć oraz wybiórczość samych regulacji – nie wszystkie podmioty kwalifikowały się do wprowadzanych ulg i rozwiązań.

W kontekście nieruchomości komercyjnych należy również pamiętać o ESG. Temat ten, ze względu na kryzys energetyczny, zszedł na dalszy plan, jednak stanowi on wyzwanie najbardziej długofalowe. Z kwestiami takimi jak monitorowanie śladu węglowego czy certyfikacja nieruchomości będą mierzyły się nie tylko duże podmioty - jak to było dotychczas, ale i mniejsze organizacje, przed którymi wymogi te będą stawiali ich partnerzy biznesowi.

Jakie są obecnie najkorzystniejsze rozwiązania energetyczne dla klientów z branż takich jak nieruchomości logistyczne czy centra handlowe? Jakie rozwiązania firmy powinny wdrażać, żeby zminimalizować koszty prowadzenia działalności?

Sektor nieruchomości powinien skupić się na efektywności energetycznej – czyli inteligentnym oszczędzaniu energii i optymalizacji jej zużywania. Pozwoli to nie tylko na oszczędność środków, lecz również na zmniejszanie emisji.

Dla niektórych podmiotów tej branży sposobem na zmniejszenie kosztów i śladu węglowego może być rozpoczęcie wytwarzania zielonej energii.

Dysponując odpowiednią przestrzenią, firmy mogą zdecydować się na montaż paneli fotowoltaicznych, a jeśli nieruchomość na to nie pozwala, na rynku dostępne są kontrakty gwarantujące pochodzenie energii. Przykładem tego typu umów są cPPA (corporate Power Purchase Agreement), które oferują stałą cenę energii, a co ważne mogą obowiązywać nawet przez ponad dekadę. Rozwiązanie to z powodzeniem funkcjonuje na rynkach europejskich, w Polsce jednak jest dostępne głównie dla dużych podmiotów. Ograniczeniem dla małych i średnich przedsiębiorców jest konieczność przedstawienia ratingu bankowego lub zapłaty zabezpieczenia, co dla tych przedsiębiorstw jest często nieosiągalne.

W Eneficie oferujemy tego typu kontrakty. Współpracujemy np. z Orange Polska, gdzie w ramach cPPA zakontraktowaliśmy 50 GWh energii, która będzie pochodziła bezpośrednio z powstających farm wiatrowych Jarocin Wschód i Krotoszyn należących do spółki wpd. Była to pierwsza na polskim rynku umowa cPPA, która obejmuje dostawy energii do kilkunastu tysięcy rozproszonych punktów odbioru. Umowa ta jest podstawą dla realizacji kolejnych umów cPPA w których strona jest Orange. Równie innowacyjnie podeszliśmy do współpracy z URSA, gdzie jako pierwsi w Polsce zawarliśmy umowę cPPA dla stosunkowo niskiego wolumenu energii.

Oprócz wspomnianych już inwestycji w OZE czy rozwiązań dotyczących efektywności energetycznej warto wspomnieć także o kwestiach magazynowania energii czy infrastrukturze e-mobility, które wpływają na wartość nieruchomości. Są to kwestie podnoszone coraz częściej w regulacjach, w tym na poziomie unijnym.

Oczywiście forma kontraktacji również wpływa na koszty prowadzenia działalności. Rekomendujemy naszym klientom, aby z uwagą podchodzili do kwestii umów i aby te były optymalne pod względem zapotrzebowania energetycznego, ale i działalności operacyjnej. Firmy takie jak Enefit oferują kilka rodzajów kontraktacji – fix, tj. po stałej cenie, klik tj. po cenie ustalanej transzami oraz spot, czyli po zmiennej cenie w zależności od warunków rynkowych. Klienci powinni opracować wewnętrzne strategie kontraktowania energii, tak aby dobrać ofertę odpowiadającą na ich potrzeby. Mamy w naszym portfolio umowy zarówno fix, czyli takie, gdzie klient wie, jakie koszty dodatkowe musi podjąć w stosunku do ceny rynkowej na giełdzie i jest skłonny takie ryzyko podjąć – przykładowo ma w swoich strukturach specjalistów, którzy na bieżąco reagują na sytuację rynkową. Często jednak nasi klienci potrzebują wsparcia przy wyborze strategii, aby była odpowiednia dla ich firmy.

Warto też wspomnieć, że na rynku funkcjonuje wiele narzędzi wspierających organizacje na drodze do realizacji celów ESG. Poza zakupem zielonej energii, firmy mogą zrobić bardzo wiele w zakresie efektywności energetycznej, zaczynając od audytu oświetlenia, systemów wentylacji czy ogrzewania, aby wdrożyć rozwiązania usprawniające działanie tych systemów. W kontekście ESG wyzwaniem zawsze jest także mierzalność, czyli możliwość określenia stopnia zaawansowania i efektywności wdrożonych rozwiązań.

Czy firmy już teraz powinny szukać rozwiązań, które zabezpieczą je przed rosnącymi kosztami w sezonie jesień-zima 2023/2024?

Rynek energii charakteryzuje się dużą zmiennością. Co ważne z perspektywy klientów, zbliża się okres rozliczania tzw. rocznych kontraktów, które będą ustalane na podstawie rekordowych cen sprzed roku.

Firmy już teraz powinny podejmować decyzje dotyczące kolejnego sezonu grzewczego.

Widać to wyraźnie na rynku gazu, gdzie duże przedsiębiorstwa kontraktują gaz już teraz, aby uniknąć sezonowego wzrostu cen w przyszłości. Naszym klientom rekomendujemy, aby śledzili sytuację na rynku i byli gotowi zawierać kontrakty. Dotychczas firmy najchętniej czekały z tym do końca roku, ale w obecnej sytuacji naraża je to na znacznie wyższe ceny.

Czy istnieją przeszkody funkcjonujące na rynku zielonej energii, które ograniczają możliwości inwestowania firm z sektora nieruchomości w OZE?

Temat wyzwań dla polskiego sektora OZE jest szeroki i wielowątkowy. Jednak na potrzeby tej rozmowy, warto wyróżnić kilka najważniejszych kwestii. Po pierwsze, z perspektywy klientów, odbiorców energii, wyzwaniem jest kwestia tzw. linii bezpośredniej, czyli takiej, która łączy instalację wytwórczą z odbiorczą, ale z pominięciem sieci elektroenergetycznej. Obecnie w Polsce budowa takiej linii wymaga zgody Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, a następuje to wyłącznie, gdy firma nie może zaspokoić swojego zapotrzebowania na energię za pośrednictwem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, czyli w praktyce nie ma żadnej linii bezpośredniej w Polsce. Trwają prace legislacyjne nad liberalizacją tych przepisów, jednak do tego czasu inwestycje firm w nieduże jednostki produkujące energię z OZE są znacząco utrudnione.

Po drugie, w Polsce energii z OZE jest za mało, a dostęp do niej bywa utrudniony. Głośno było o nowelizacji tzw. zasady 10H, która częściowo zliberalizowała rynek, jednak zielonej energii jest wciąż za mało i nie wygląda na to, aby rozwiązania proponowane w najnowszej nowelizacji rozwiązały ten problem w pełni.

Warto także podkreślić, że na rynku brakuje wiedzy i doświadczonych kadr, które umożliwiałyby upowszechnienie rozwiązań związanych z tzw. wirtualnym rozliczeniem farm fotowoltaicznych. Chodzi o możliwość inwestycji w panele także dla tych podmiotów, które nie dysponują odpowiednim miejscem do montażu paneli w miejscu konsumpcji.

Wirtualny prosument mógłby zainwestować we własną elektrownię z dala od punktów odbioru energii.

Kwestia ta stanowi wyzwanie nie tylko w Polsce, ale także w skali europejskiej. Brakuje wspólnego standardu, zgodnie z którym spółki mogłyby w tej formie się rozliczać. Część przedsiębiorstw decyduje się na takie rozwiązanie, jest ono jednak wyjątkowo skomplikowane i brakuje operacyjnych udogodnień.