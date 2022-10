Łódź zagłębiem mixed use? Miastem hipsterów już ją okrzyknięto. Fabryki kuszą biznes lepiej niż wieżowce. – Ja też wolę architekturę, która wpuszcza do miasta słońce, a drapacze chmur je zasłaniają – przyznaje Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi.

W Strefie Wielkomiejskiej Łódź ma dwieście fabryk i warsztatów, 27 pałaców fabrykanckich i 47 willi. Z takim potencjałem Łódź ma szansę stać się zagłębiem projektów typu mixed use.

Łódź ma 4 tys. kamienic, z czego tysiąc z ponad 70-procentowym poziomem zniszczenia. Mieści się w nich 40 tys. mieszkań. Po remoncie jest ok. 10-12 proc. tego zasobu. Miasto wydało na to przeszło 1 mld zł.

W ostatnich miesiącach w Łodzi otworzyło swój biznes wiele nowych firm, m.in.: InfoPulse, Docaposte, Axalta, EY Center of Excellence, LaSoft, Allegro, czy Yodezeen.

Łódź jest największym kamienicznikiem w Polsce. Miasto ma 4 tys. kamienic, z czego tysiąc z ponad 70-procentowym poziomem zniszczenia. Kiedy skończy się ich rewitalizacja?

Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi: To długi i trudny proces, ponieważ te kamienice nie były remontowane od 150 lat. Oczekiwanie, że zrobi się to tu i teraz, bez zewnętrznych środków i to jeszcze w czasie, w którym intensywnie ogranicza się dochody samorządów, jest właściwie niemożliwe. Dlatego wybraliśmy ścieżkę wielotorową. Rozpoczęliśmy projektem Mia100 Kamienic, który szybko zmienił nazwę, bo wyremontowaliśmy ponad 150 budynków. Potem pojawiła się szansa na zdobycie pieniędzy z Unii Europejskiej, więc rozpoczęliśmy bardzo intensywne prace, by rewitalizować całe kwartały zamiast pojedynczych budynków. Podzieliliśmy Śródmieście, które ma najpiękniejszą zabytkową zabudowę, na 20 takich kwartałów, z czego w pierwszym etapie, w perspektywie, która właśnie dobiega końca, zdobyliśmy finansowanie na osiem pełnych kwartałów.

Oczywiście wszystkie należą do miasta?

Tak, ale żeby te wyremontowane nie odstawały za bardzo od pozostałych zabudowań, wprowadziliśmy system dofinansowań dla wspólnot i inwestorów prywatnych, którzy mogą dzięki temu inwestować w swoje budynki. Do tej pory wydaliśmy na cel przeszło 12 mln zł, które zostały wydane na ponad 70 inwestycji. One już się zakończyły, kolejne są w trakcie remontu. W naborze na 2022 r. wpłynęło 57 wniosków. Obecnie realizowane są prace w 28 nieruchomościach na łączną kwotę 6 mln zł. Kolejny nabór wniosków trwa do 15 października. Jednak mamy duże wątpliwości jeśli chodzi o przyszłość, bo aby zadbać o kolejne budynki należące do samorządu, potrzebujemy wsparcia finansowego. Będzie to trudne, ponieważ na razie w nowej perspektywie mamy zaproponowany tylko jeden kwartał przeznaczony do rewitalizacji. Zatem to źródło finansowania nam się skończy, więc szukamy innych rozwiązań, głównie na forum funduszy europejskich. Mamy nadzieję, że nasz rząd, wdrażając Nowy Europejski Bauhaus i Zielony Ład weźmie pod uwagę wyjątkową skalę wyzwań rewitalizacyjnych w Łodzi.

W wielu miastach zabytkowych śródmieście się wyludnia. Jak jest u was?

Odwrotnie. Mieliśmy przed laty problem z tym, że mieszkańcy uciekali z centrum, ale to dlatego, że wiele kamienic dosłownie się sypało i nie można było w nich mieszkać. Nie interesował się nimi także sektor prywatny. Dopiero, gdy zaczęliśmy naszą kwartałową rewitalizację, która obejmuje nie tylko kamienice, ale też pełną infrastrukturę: ulice, chodniki, podwórka, zainteresowali się rewitalizacją inwestorzy prywatni. Zatem, póki miasto nie zaczęło dbać o swoją własność, to biznes nie był skłonny do współpracy. Dzisiaj najdroższe mieszkania w Łodzi powstają w Śródmieściu i sprzedają się jak świeże bułeczki. Znowu łodzianie chcą mieszkać w centrum. Wreszcie, po wielu latach do Śródmieścia wraca normalne życie.

A co z lokatorami komunalnymi? Łódź ma 40 tys. mieszkań w tych kamienicach. To bardzo dużo.

Tak, ale część nie wymaga remontu, lokatorzy dbają o swoje mieszkania. Po remoncie jest ok. 10-12 proc. tego zasobu. Wydaliśmy już na to przeszło 1 mld zł. Problemem jest utechnicznienie budynków wymagających pilnej modernizacji, ponieważ niektórych remontów nie można przeprowadzić bez wyprowadzki mieszkańców. Oczywiście robimy to – już około 3 tys. lokatorów przenieśliśmy do mieszkań zastępczych. Jednak zawsze już po remoncie każdy ma prawo wrócić do swojego dawnego mieszkania. Często łodzianie nie chcą, ale na przykład na Księżym Młynie ponad 60 proc. mieszkańców wróciło po remoncie do swoich lokali. To jest dziś najpiękniejsza przestrzeń w mieście.

Kiedy rewitalizacja tego XIX-wiecznego osiedla się zakończy?

Remontujemy tam 47 budynków, więc skala jest olbrzymia. Zakończenie rewitalizacji osiedla planowane jest na koniec 2023 r. Miejsce już stało się bardzo modne, bo miło się tam spędza czas. Staramy się aktywizować lokalną społeczność, ale też zapraszamy biznes usługowo-gastronomiczny. To bardzo wyjątkowy projekt, ponieważ część famuł remontowaliśmy wspólnie ze wspólnotami mieszkańców. Pierwszy raz Komisja Europejska zgodziła się na to, by lokatorzy za naszym pośrednictwem, mogli pozyskiwać pieniądze na remont swoich budynków. Gdy oddawaliśmy po remoncie pierwszy dom, do jednego z mieszkań wróciła pani, której rodzina od pokoleń je zajmowała. Płakała ze wzruszenia na widok odnowionego lokalu z centralnym ogrzewaniem.

Fuzja, Monopolis, Manufaktura, Hotel Andels, EC1– to popisowe przykłady łódzkiej rewitalizacji. Będą kolejne? W Strefie Wielkomiejskiej Łódź ma dwieście fabryk i warsztatów, 27 pałaców fabrykanckich i 47 willi. Którymi najbardziej interesują się otwarci na zabytkową tkankę inwestorzy?

Nasze rewitalizacje wprowadziły do miasta nowe życie, budząc apetyt inwestorów. Rewitalizują, tworząc nietuzinkowe miejsca z niepowtarzalnym klimatem i architekturą. Mam tutaj na myśli chociażby kompleks Widzewskiej Manufaktury, który Cavatina przekształca w wielofunkcyjny kompleks. Zielonym sercem tej inwestycji będzie zrewitalizowany przez inwestora 100-letni park z fontanną. Kolejnym przykładem są Ogrody Geyera, czyli zespół odrestaurowanych pofabrycznych budynków, które tworzą wyjątkową przestrzeń dla mieszkańców, stając się ważnym miejscem na mapie Łodzi. W kolejce czekają m.in.: Textorial Park II, czyli kontynuacja rewitalizacji pofabrycznego królestwa Scheiblera, zabytkowy kompleks fabryczny Zygmunta Jarocińskiego, czy zespół domów robotniczych Famuły Poznańskiego.

Z takim potencjałem Łódź ma szansę stać się zagłębiem projektów typu mixed use. To chyba też pasuje do tytułu miasta hipsterów, który do was przylgnął.

Tak, to między innymi zasługa projektu OFF Piotrkowska Center, który łączy w sobie działania z pogranicza kultury, sztuki, ekologii, zrównoważonego rozwoju oraz biznesu. Ludzie kreatywni, którzy patrzą trochę inaczej na świat i chcą się wyróżniać, widzą ogromny potencjał w takich przestrzeniach. Pokochali je. Liczymy na kolejne takie projekty, także w kontekście turystyki tematycznej.

Jaki inwestor w Łodzi jest pilnie potrzebny, a jaki po prostu mile widziany?

Mile widziany jest każdy. Jesteśmy otwarci na inwestycje, w szczególności z zakresu nowych technologii oraz inwestorów z innowacyjnych sektorów gospodarki. W ostatnich miesiącach w Łodzi otworzyło swój biznes wiele nowych firm, m.in.: InfoPulse, Docaposte, Axalta, EY Center of Excellence, LaSoft, Allegro, czy Yodezeen.

Jakie grunty ma miasto w Specjalnej Strefie Rewitalizacji?

Głównie zabudowane kamienicami, które zostały wysiedlone ze względu na ich fatalny stan. Część jest pod kuratelą konserwatora, więc trzeba będzie je odtworzyć. Inne nie widnieją w ewidencji zabytków, dlatego je wyburzamy i sprzedajmy grunt. Są też kamienice, w których jedynie frontową część można odtworzyć, a oficyna już do tego się nie nadaje – wtedy na jej miejscu inwestor stawia nowy budynek. Ze sprzedażą takich działek nie mamy żadnych problemów. Deweloperzy chętnie budują w nich mieszkania, głównie dla młodych, bo to oni dzisiaj chcą mieszkać w centrum.

Czyli nie za bardzo zależy wam na wieżowcach?

Zależy. Wyznaczyliśmy dwie linie w mieście, gdzie mogą one powstawać. Jedną z nich jest pierzeja al. Piłsudskiego, która pozwala na wyższą zabudowę. To na razie wystarcza. Uważam, że mamy jeszcze tyle do zrobienia w centralnej części Łodzi, że budynki nie muszą koniecznie piąć się w górę. Dla mnie miasto, które zachowa proporcje jest unikatowe. Nie jestem zwolennikiem wieżowców, takich na przykład jak na Manhattanie. Lubię architekturę, która nie przytłacza człowieka i wpuszcza do miasta słońce. Tymczasem drapacze chmur je zasłaniają.

Czy widać mniejsze zainteresowanie inwestorów zagranicznych w mieście? O takiej generalnej wstrzemięźliwości mówi wielu ekspertów w całej Polsce.

Z naszej perspektywy nie zrobiła tego ani pandemia, ani wojna w Ukrainie, natomiast obawiam się nadchodzącego kryzysu. Z drugiej strony, jak mówił Roosevelt, gdy kryzys jest duży, niedobrze by było z niego nie skorzystać. Ponieważ ta sytuacja dotyka także inne kraje, to sądzę, że niższe koszty inwestycji u nas, mogą okazać się jeszcze silniejszym magnesem niż kiedyś.

Już od połowy sierpnia dostajemy zwiększoną ilość zapytań od nowych, potencjalnych inwestorów. Mowa jest o kilkunastu nowych realizacjach na różnym etapie zaawansowania. Są to głównie projekty z obszaru IT, BSS, produkcji oraz nowoczesnych contact centers. Inwestorzy pochodzą z USA, Niemiec, Ukrainy, Białorusi, Francji, Wielkiej Brytanii czy z krajów skandynawskich. W każdym z tych projektów deklarowana liczba nowych miejsc pracy waha się od kilkudziesięciu do kilkuset.