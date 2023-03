O tym, jakiej przestrzeni do pracy oczekuje pracownik firmy z branży logistycznej i czy te oczekiwania ulegają zmianie, rozmawiam z Agnieszką Małecką, Administration Director w Rohlig Suus Logistics.

Obecnie część osób przyzwyczaiła się do pracy z domu, ale istniała też silna chęć spotkania i integracji zespołów.

Na bazie dialogu stworzyliśmy własną kulturę organizacyjną – Office of the future - mówi Agnieszka Małecka.

Rohlig Suus Logistics regularnie sprawdza satysfakcję pracowników.

Rohlig Suus Logistics pracuje nad programem Ways of Working.

Jakiej przestrzeni do pracy oczekuje obecnie pracownik firmy z branży logistycznej? Czy te oczekiwania zmieniają się na przestrzeni ostatnich lat?

Dziś każdy z nas oczekuje od firmy m.in. elastyczności i zrozumienia naszych potrzeb. Dotyczy to z jednej strony możliwości wykonywania zdalnie swoich obowiązków, a z drugiej stworzenia odpowiedniej przestrzeni i narzędzi do przyjemnej i efektywnej pracy z biura. Wpływ na to miała pandemia COVID-19 i jej konsekwencje, gdzie w pewnym momencie wyzwaniem dla firm stało się zachęcenie ludzi do powrotu do biur.

Część zespołów przyzwyczaiła się do pracy z domu, ale istniała też silna chęć spotkania i integracji zespołów. Te czynniki sprawiły, że osoby zarządzające musiały przemyśleć dotychczasową organizację biura – zarówno pod względem przestrzeni, jak i modelu pracy. Zmiana i podejmowanie niestandardowych rozwiązań stały się koniecznością i codziennością.

Czy firmy muszą podjąć się niestandardowych rozwiązań, aby przyciągnąć i zatrzymać pracowników branży logistycznej?

W naszej organizacji na nowo zdefiniowaliśmy charakter przestrzeni biurowej. Zanim jednak przystąpiliśmy do działania, sprawdziliśmy odczucia, potrzeby oraz oczekiwania co do przestrzeni, osób korzystających z naszych biur. Z przeprowadzonych dowiedzieliśmy się, że coraz ważniejszy staje się przyjemny wystrój, możliwość wykonywania zadań w ciszy czy wydzielona przestrzeń do pracy w grupach. Nie możemy zapominać, że czas pandemii znacznie utrudnił integrację zespołów, z tego względu na znaczeniu zyskały mniej formalne przestrzenie, w których mogą razem spędzać czas.

Jak wyglądać będzie biuro przyszłości w branży logistycznej?

Na bazie dialogu stworzyliśmy własną kulturę organizacyjną – Office of the future. Zaproponowaliśmy zarówno przestrzeń sprzyjającą współpracy – czyli sale konferencyjne, strefy pracy kreatywnej oraz projektowej – jak i miejsca do samodzielnej realizacji zadań – kabiny akustyczne, strefy pracy cichej czy gabinety pracy indywidualnej.

Postawiliśmy również na rozwiązania zapewniające dobrą akustykę i wygłuszenie, a co za tym idzie – znacznie większy komfort pracy niż w zwykłym open space. Kluczowym dla nas elementem było zapewnienie zespołom możliwości integracji podczas pracy w biurze, dlatego zdecydowaliśmy się na wspólną kuchnię oraz miejsca do spotkań przy kawie. Zmianom aranżacyjnym towarzyszyła również rewolucja technologiczna. Przestawiliśmy się jako organizacja z komputerów stacjonarnych na laptopy, a wszystkie sale zostały wyposażone w ekrany z systemem audio-wideo najwyższej klasy.

Wierzymy, że tworząc przyjazne przestrzenie, nie tylko przyciągniemy kolejne talenty do naszej organizacji, ale także przyczynimy się do zmiany podejścia innych firm, nie tylko z naszej branży, do aranżacji biur. Nowy model przestrzeni biurowych zakłada przede wszystkim skupienie się na potrzebach przebywających w nich osób w oraz wspieraniu wymiany wiedzy między zespołami. Rearanżacja biur w duchu Office of the future objęła już centralę w Warszawie, oddział w Łodzi, biura portowe w Gdyni i Szczecinie, na nowo otwierane po przeprowadzce oddziały w Bydgoszczy, Poznaniu i Lublinie. Przed nami zmiana aranżacji i koncepcji pracy w biurach w Krakowie, Wrocławiu i jeszcze jednym szczecińskim obiekcie, gdzie w nowym standardzie powstaje biuro przy niedawno otwartym magazynie.

Przeprowadza się badania satysfakcji pracowników tych firm?

Oczywiście. W Rohlig Suus Logistics regularnie sprawdzamy, jak się u nas pracuje. W ostatnim badaniu zaangażowania wzięło udział 96 proc. osób zatrudnionych w naszej firmie. Ludzie chcą być słuchani i mieć realny wpływ na kształt swojego miejsca pracy. Dzięki takiemu podejściu nasza kultura organizacyjna – Office of the future – przyjęła się tak dobrze. Mimo że w tym haśle na pierwszy plan wybija się słowo „office”, to jest to coś więcej niż miejsce. Zawiera się w tym także organizacja i kultura pracy, atmosfera i to, jak ze sobą na co dzień współpracujemy.

Praca zdalna króluje nadal wśród pracowników?

Na początku pandemii sprawdziliśmy m.in. podejście do hybrydowego modelu pracy. Zgodnie z ankietą, aż 70 proc. osób z biura głównego zadeklarowało, że chciałoby pracować stacjonarnie maksymalnie 2-3 dni w tygodniu. Wśród walorów wykonywania obowiązków z biura wskazywali na możliwość budowania relacji. Co więcej, czas pandemii i pracy zdalnej zmienił dotychczasowy proces wprowadzenia nowych osób czy też budowania zespołowości. Z tego względu skupiliśmy się na ułatwieniu integracji zespołom, nie tylko zmieniając wygląd biura, ale także wprowadzając nowy model pracy.

Postawiliśmy na preferencje zespołów. W zależności od potrzeb każda grupa sama ustala termin pracy z biura. W rezultacie może wykonywać swoje obowiązki zarówno cały tydzień w domu, jak i stacjonarnie. Wierzymy, że czas w biurze będzie poświęcony na współpracę, wymianę pomysłów czy budowanie relacji. Natomiast w formie zdalnej będzie toczyła się praca indywidualna, wymagająca skupienia i myślenia koncepcyjnego czy analitycznego.

Praca zdalna i hybrydowa wiąże się jednak również z nowymi wyzwaniami jak np. trudności w oddzieleniu życia prywatnego od zawodowego. Wiemy, że wciąż musimy uczyć się funkcjonować w tej nowej rzeczywistości, dlatego wprowadziliśmy program Praca z napędem hybrydowym, w którego trakcie osoby prowadzące pokazywały, jak pracować hybrydowo dbając jednocześnie o swój dobrostan psychofizyczny.

Pracujemy też nad programem Ways of Working, czyli zasadami pracy hybrydowej, które mają nam pomóc w codziennym wykonywaniu obowiązków, m.in. poprzez zmniejszenie liczby i długości spotkań, czy stosowania krótkich rozmów telefonicznych zamiast e-maili. Zależy nam na wprowadzeniu zasad wspierających work-life balance.