Do końca br. w krajach Europy Południowo-Wschodniej będzie funkcjonować ponad 500 salonów marek LPP, a ich powierzchnia przekroczy 520 tys. mkw. - mówi Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes zarządu LPP.

W 2023 roku Grupa LPP chce otworzyć łącznie 400 nowych sklepów w Polsce i za granicą.

Uwaga Grupy LPP skupia się obecnie na krajach Europy Południowej i Zachodniej.

Grupa LPP wzmacnia e-commerce na południu Europy, w szczególności w Rumunii.

Wkrótce LPP planuje uruchomienie sprzedaży internetowej w Bośni i Hercegowinie – 35. rynku online.

W grudniu Grupa LPP uruchamia Centrum Dystrybucyjne w Rumunii o powierzchni 65 tys. mkw.

Gdzie Grupa LPP szuka obecnie możliwości rozwoju?

Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes zarządu LPP: Polska pozostaje dla nas wiodącym rynkiem sprzedażowym, gdzie cały czas się rozwijamy. Biorąc jednak pod uwagę czynniki lokalne, tj. wysoki poziom nasycenia ofertą naszych marek oraz dojrzałość rynku e-commerce, nasza uwaga skupia się obecnie na krajach Europy Południowej i Zachodniej. Przyjęty kierunek ekspansji pozwala nam celować w rynki o wysokim potencjale i w pewnym stopniu niwelować straty wynikające z wyjścia z rynku rosyjskiego, który stanowił 1/5 naszych przychodów.

Salon Reserved w Mediolanie. Fot. Mat. pras.

Jakie rynki zagraniczne chce podbić LPP?

Zgodnie z realizowaną strategią ekspansji wzmacniamy pozycję w Europie Południowej i Zachodniej – m.in. w Wielkiej Brytanii i we Włoszech. W ciągu ostatnich tygodni otworzyliśmy trzy nowe salony Reserved w Londynie, a wśród nich nasz drugi sklep na popularnym Oxford Street. Z kolei we Włoszech po udanym debiucie marki Sinsay na przełomie 2022/23 r., poszliśmy o krok dalej i we wrześniu otworzyliśmy pierwszy salon Reserved w tym kraju – na kultowej ulicy handlowej Mediolanu, Corso Vittorio Emanuele II.

Reserved jest otwarty na popularnym Oxford Street w Londynie. Fot. Shutterstock/elenaburn

Równolegle do rozwoju na konkurencyjnych rynkach Europy Zachodniej zwiększamy powierzchnię sprzedażową w krajach Europy Południowo-Wschodniej, m.in. w Rumunii, Bułgarii, Serbii czy Chorwacji. Poza rynkami, gdzie nasze marki są już rozpoznawalne, kontynuujemy rozwój w Grecji, w której zadebiutowaliśmy z początkiem br. Wzmacniamy też e-commerce na południu Europy, w szczególności w Rumunii. Wkrótce planujemy też uruchomienie sprzedaży internetowej w Bośni i Hercegowinie – 35. rynku online.

Jakie sklepy Grupy LPP otworzą się w najbliższych miesiącach?

W tym roku założyliśmy otwarcie łącznie 400 nowych sklepów w Polsce i za granicą, z czego najbardziej intensywne działania obejmują kraje Europy Południowo-Wschodniej. Do końca br. będzie tam funkcjonować ponad 500 salonów marek LPP, a nasza powierzchnia przekroczy 520 tys. mkw.

Uruchamiamy też kolejne sklepy Sinsay we Włoszech, co oznacza, że na koniec pierwszego roku obecności będziemy już w 10 lokalizacjach na Półwyspie Apenińskim. Podobnie jest w przypadku Grecji, gdzie po tegorocznym debiucie Sinsaya chcemy otworzyć pięć nowych salonów. W planach na najbliższe miesiące mamy też nowe salony w Finlandii, a już w przyszłym roku przygotowujemy się do debiutu marki Mohito we Włoszech oraz otwarcia kolejnego sklepu Reserved w Niemczech.

Sklep Sinsay w Sybinie w Rumunii. Fot. Shutterstock/Iryna Budanova

Jakie warunki musi spełniać lokal, by stał się miejscem na sklep z Grupy LPP? Stawiacie Państwo głównie na centra i parki handlowe czy też poszukujecie samodzielnych lokali?

Kluczem do budowania rozpoznawalności naszych brandów jest obecność w takich miastach jak Londyn czy Mediolan. Do niedawna koszty najmu samodzielnych salonów w tych lokalizacjach przekraczały potencjalne zyski, jednak w ostatnich latach sytuacja uległa diametralnej zmianie - czynsze są tańsze nawet o 50 proc. w porównaniu z cenami sprzed pandemii. Podobnie jest w przypadku galerii handlowych w stolicach europejskich, gdzie te ceny stały się dużo bardziej osiągalne. Dzięki temu możemy dużo szybciej powiększać powierzchnię handlową w Europie i wybierać te najbardziej konkurencyjne lokalizacje pod względem generowanego ruchu i potencjału sprzedażowego.

MOHITO w CH Platan. Fot. Mat. pras.

Coraz częściej spotykamy się jednak z ograniczeniem dostępności powierzchni wielkoformatowych, zwłaszcza w Europie Południowej, dlatego chcąc się rozwijać np. w Grecji, bierzemy pod uwagę mniejsze metraże. To pewnego rodzaju kompromis, ponieważ do tej pory preferowaliśmy większe powierzchnie, np. ok. 1000 mkw dla Sinsaya czy nawet 3000 mkw w przypadku Reserved. Przykładem takiej zmiany podejścia, gdzie priorytetem przy wyborze była lokalizacja, jest nasz nowy salon w Mediolanie, który przy 860 mkw pozwolił nam zaprezentować wyłącznie kolekcję damską Reserved.

Choć z perspektywy rozwoju naszej sieci sprzedaży stawiamy na takie miejsca jak Corso Vittorio Emanuele II czy Oxford Street, to mamy na uwadze oczekiwania różnych grup klientów. Kontynuujemy więc plany rozwoju w mniejszych miejscowościach, gdzie obserwujemy duże zainteresowanie produktami plasującymi się w umiarkowanym przedziale cenowym lub wręcz w segmencie value-for-money, na które odpowiedzią są nasze marki Sinsay, Cropp czy House. Są to sklepy często usytuowane w parkach handlowych, gdzie chętnie robią zakupy klienci mieszkający w pobliżu.

Sklep Cropp w Porcie Łódź. Fot. Mat. pras.

Czy sprzedaż w kanale e-commerce rozwija się, przynosi oczekiwane zyski?

Dzisiaj rozmawia się o e-commerce przede wszystkim w kontekście spadków sprzedaży. Podobnie jak wszyscy retailerzy, w bieżącym roku obserwujemy zmniejszenie tempa wzrostu r/r w kanale online, ale w naszym przypadku dynamika wciąż pozostaje względnie stabilna.

E-commerce jest jednym z głównych filarów naszego omnichannelu i odpowiada za około 1/4 sprzedaży Grupy.

Ten kanał jest dla nas źródłem stabilnych przychodów, ale też nieocenioną bazą wiedzy na temat oczekiwań klienta i jego nawyków zakupowych. Wykorzystujemy go też do zainicjowania kontaktu z klientem danego rynku - najpierw uruchamiamy ofertę sprzedażową brandu w kanale online, aby zyskać w ten sposób wiedzę na temat jej potencjału w danym kraju i określić zasadność jej poszerzenia o kanał tradycyjny. Tak było m.in. w przypadku Reserved, które na rynku włoskim najpierw zadebiutowało online, a cztery lata później uruchomiliśmy tam pierwszy sklep stacjonarny marki.

Sklep House w Galerii Twierdza. Fot. Mat. pras.

Widzimy też, że e-commerce znacząco przyspiesza rozwój technologiczny, dając pole do testowania mechanizmów rekomendacji czy wdrażania własnych aplikacji mobilnych. Ułatwia nam poznawanie nowych rynków i stwarza przestrzeń do analizy interakcji z klientem – nieporównywalnie większą niż w przypadku sieci fizycznej. Dzięki dokładnym analizom widzimy rotację pomiędzy naszym sklepem e-commerce i salonem stacjonarnym. Możemy też określić, które produkty klient przegląda w internecie, aby następnie sfinalizować zakup fizycznie. Mając to na uwadze, przestaliśmy patrzeć na przychody versus kanał, co oznacza, że osoby odpowiedzialne za e-commerce i sprzedaż w salonie realizują wspólne cele. Doświadczenia ostatnich lat pokazują również, że rotacja klientów pomiędzy kanałami cały czas się zmienia, przez co omnichannel staje się skuteczną receptą na niepewne czasy.

Nowa strona www Grupy LPP. Fot. Mat. pras.

Czy odczuwacie Państwo, że przez inflację portfele Polaków stały się chudsze?

W naszym przypadku obecna koniunktura nie wpływa znacząco na ograniczenie zakupów, co potwierdza dwucyfrowa dynamika sprzedaży w pierwszym półroczu. Wynika to między innymi z pozycjonowania naszych marek w średnich i niższych przedziałach cenowych, które są atrakcyjne dla klientów w czasie spowolnienia gospodarczego. Sprzyja nam również komplementarność portfolio, która sprawia, że każdy klient znajdzie coś odpowiedniego dla siebie.

Faktem jest jednak, że rosnące koszty w wielu obszarach biznesu są dużym wyzwaniem dla całej branży. To skłania nas z kolei do bardziej rozsądnego planowania wydatków, ale też potwierdza słuszność przyjętej strategii omnichannelowej, która w tak turbulentnych czasach pozwala retailerom dywersyfikować ryzyka spowolnienia któregokolwiek z kanałów.

Internetowa sprzedaż Reserved. Fot. Mat. pras.

Jak będą Państwo starali się utrzymać jak najlepszą sytuację spółki w najbliższym czasie?

Chcemy w dalszym ciągu wzmacniać sprzedaż omnichannelową, stawiając na organiczny rozwój sieci stacjonarnej i wykorzystując możliwości, jakie stwarza e-commerce.

Ostatnie lata pokazały nam, że o przewadze konkurencyjnej w branży decyduje przede wszystkim umiejętność podążania za głosem klientów i wynikająca z niej elastyczność. Dla nas dzisiaj to kluczowe elementy i aby dobrze je realizować, w grudniu uruchamiamy Centrum Dystrybucyjne w Rumunii o powierzchni 65 tys. mkw. Lokalizacja tego magazynu pozwoli na obsługę przeszło 400 salonów sprzedaży marek LPP w krajach Europy Południowej. Wykorzystanie portu w Konstancy skróci proces transportu, a więc nasze produkty nie będą trafiały do Bułgarii, Węgier czy Grecji przez polskie centra dystrybucyjne, lecz bezpośrednio z Rumunii. Pozwoli to zachować akceptowalny dla klientów czas dostawy, a dla nas bardziej optymalny koszt transportu. Chcąc być bliżej nowych rynków, na których coraz intensywniej działamy, otworzyliśmy biuro projektowe w Barcelonie, które po początkowym wsparciu e-commerce marki Sinsay, od teraz działa w pełni na rzecz Reserved. Dzięki takiemu podejściu potrafimy szybko reagować zarówno na aktualną sytuację gospodarczą, jak i zmieniające się oczekiwania klientów.