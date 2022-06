Lublin przyciąga inwestycje, których nigdy wcześniej w Polsce wschodniej nie było

W Lublinie zrobiło się światowo, co szczególnie cieszy młodych ludzi. Nasze ekosystemy biznesowe odpowiadają na ich potrzeby – tłumaczy Krzysztof Żuk, prezydent Lublina. Dodaje, że miasto - stosując wobec inwestorów politykę równych szans - przyciąga inwestycje, których wcześniej nigdy w Polsce wschodniej nie było.

Dzisiaj Lublin przyciąga inwestorów z sektorów: IT, nowoczesnych usług biznesowych, medycyny, biotechnologii, przemysłu maszynowego, ale także nowoczesnego przetwórstwa spożywczego z racji tego, że region ma charakter rolniczo-przemysłowy.

Miasto zadbało o świetną współpracę między uczelniami i biznesem.

Wysiłki Lublina doceniają inwestorzy.

Dzisiaj Lublin przyciąga inwestorów z sektorów: IT, nowoczesnych usług biznesowych, medycyny, biotechnologii, przemysłu maszynowego, ale także nowoczesnego przetwórstwa spożywczego z racji tego, że region ma charakter rolniczo-przemysłowy.

– Od najlepszych uczyliśmy się tego, jak przyciągnąć inwestora i o niego dbać. Nasze biuro obsługi inwestora i wydział strategii buduje wizerunek miasta przyjaznego inwestycjom. Każdy przedsiębiorca jest u nas obsługiwany indywidualnie. Cała biurokracja związana z jego inwestycją nie musi go interesować, bo wszystko, co wiąże się z planowaniem, architekturą oraz czasem z negocjacjami lokalizacyjnymi bierzemy na siebie – tłumaczył Krzysztof Żuk, prezydent Lublina podczas zorganizowanego przez Urban Land Institute spotkania „W 8 pytań dookoła miasta”.

Ta zasada nie dotyczy jedynie inwestorów zewnętrznych, ale także biznesów już działających w Lublinie.

– Największy wysyp inwestycji obserwowaliśmy w 2005 r. i 2006 r. Tymczasem Lublin wszedł w rytm przygotowywania dla inwestorów uzbrojonych gruntów w strefach trochę później. Otworzyliśmy swoją strefę ekonomiczną w 2007 r. W związku z tym staraliśmy się nadrobić ten czas dużą sprawnością działania. Dziś – zarówno inwestorzy lokalni, jak i zagraniczni – mogą przyznać, że mało jest takich miast, które tak dobrze jak my ich traktują – uważa Krzysztof Żuk.

Lublin ma greenfieldy i gotowe magazyny

Prezydent Lublina przyznaje, że dzisiaj greenfield nie jest najbardziej pożądaną wartością przez inwestorów.

– Oczywiście mamy w swojej ofercie tereny uzbrojone w strefie i poza nią, ale poza greenfieldami, ważne są oferty związane gotową powierzchnią magazynowo - produkcyjną. Działają u nas duże firmy deweloperskie, które je budują. Dzięki temu dzisiaj można błyskawicznie, czyli w ciągu dziewięciu, dziesięciu miesięcy wynająć na przykład powierzchnię logistyczną, albo pod działalność produkcyjną – zapewnia Krzysztof Żuk.

Prezydent podkreśla, że różnorodność oferty skierowanej do inwestorów zawsze będzie charakteryzowała Lublin, który ze swojej strony zadba o infrastrukturę towarzyszącą.

– Należy to do obowiązków miasta. Czasami dzielimy się kosztami z inwestorem, innym razem bierzemy to na siebie. Jednak zawsze wcześniej rozmawiamy – zapewnia Krzysztof Żuk.

Jesteśmy skuteczni, ponieważ wiemy, że inwestor nie może napotykać na swojej ścieżce biznesowej innych ryzyk niż te związane z rynkiem – tłumaczy Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Dobrym przykładem takiej współpracy jest rozpoczęta w ubiegłym roku inwestycja 7R, które na 30 hektarach planuje zbudować ogromne centrum logistyczne.

– Miasto współpracowało z firmą 7R przy wykupie gruntów i ich uzbrajaniu oraz budowie dróg. Samorząd ma instrument w postaci ZRID-u, który pozwala przejmować grunty pod budowę dróg, co znacznie ułatwia realizację całej inwestycji. Jesteśmy skuteczni, ponieważ wiemy, że inwestor nie może napotykać na swojej ścieżce biznesowej innych ryzyk niż te związane z rynkiem – tłumaczy Krzysztof Żuk.

Dlatego wszystkie ewentualne zagrożenia związane z administracją budowlaną czy planami zagospodarowania przestrzennego miasto bierze na siebie. – Kompleksowość naszej oferty jest doceniana – podkreśla prezydent.

Firmy kształcą w Lublinie swój kapitał ludzki

Krzysztof Żuk przypomina, że dostępność do wykwalifikowanej siły roboczej jest dzisiaj jednym z najważniejszych czynników współdecydujących o wyborze lokalizacji inwestycji. Dlatego miasto zadbało o świetną współpracę między uczelniami i biznesem. Dobrym przykładem na to jest sektor IT. Jeszcze sześć, siedem lat temu w mieście brakowało informatyków. Teraz tego problemu nie ma.

Kształcenie kadr i ich dostępność wyróżnia Lubin pozytywnie w tej części Europy – uważa prezydent Lublina Krzysztof Żuk.

– Dzisiaj firmy, które inwestują w Lublinie, na bieżąco kształcą pod swoje potrzeby specjalistów na Politechnice Lubelskiej i na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Bardzo często ich menedżerowie są na tych uczelniach wykładowcami wybranych specjalności. To kształcenie kadr i ich dostępność wyróżnia Lubin pozytywnie w tej części Europy – uważa prezydent Żuk.

Pierwsze wielkie inwestycje logistyczne Lublin zawdzięcza współpracy z Panattoni.

Wszystkie te starania – jak podkreśla Krzysztof Żuk – budują wizerunek Lublina przyjaznego inwestorom.

Wielcy gracze wchodzą do Lublina

– Z kolei firma z Bawarii – ABM Greiffenberger produkuje u nas silniki elektryczne do sprzętu AGD. Nasza współpraca pokazuje, że jesteśmy również partnerem cierpliwym, ponieważ wymagania tego inwestora były ogromne i przekraczały często nasze kompetencje i możliwości. W końcu jednak koncern świetnie się wkomponował w nasz rynek pracy – przyznaje Krzysztof Żuk.

Jednym z szybciej rozwijających się projektów biznesowych w Lublinie jest inwestycja firmy Aliplast, producenta profili aluminiowych.

- Wbrew niektórym opiniom sugerującym, że specjalna strefa ekonomiczna powinna otwierać się jedynie na inwestorów zewnętrznych, zaprosiliśmy do naszej strefy lubelski biznes. W efekcie, grupa kapitałowa Aliplast z małej firmy lubelskiej awansowała na pozycję średniego biznesu europejskiego - opisuje Krzysztof Żuk.

Prezydent dodaje, że zawsze trzeba mieć dobrą strategię, bo na przykład Lublin - stosując wobec inwestorów politykę równych szans - przyciąga inwestycje, których wcześniej nigdy w Polsce wschodniej nie było.