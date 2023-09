Jaka jest kondycja sektora nieruchomości w Polsce? O to zapytaliśmy Macieja Dyjasa, partnera zarządzającego Griffin Capital Partners.

Maciej Dyjas: Kondycja sektora nieruchomości w Polsce jest taka sobie - pewnie trochę gorsza niż kilka lat temu, ale lepsza niż w niektórych innych krajach.

Maciej Dyjas: Wolumeny inwestycyjne, niezależnie od pojedynczych pozytywnych faktorów, spadają i rynek spowolnił.

Polska ma średnioterminowo lepszy wzrost gospodarczy niż część innych krajów, co może pomóc w wychodzeniu z obecnego ochłodzenia m.in. w sektorze budowlanym.

Game changerem może być cykl zacieśniania i luzowania stóp procentowych.

W czasie Property Forum 2023 rozmawiamy między innymi o sytuacji rynku inwestycji nieruchomościowych, które po ostatnich latach zmian w gospodarce, spowodowanych częściowo także sytuacją geopolityczną, notuje przedłużający się moment spowolnienia.

Gościem Property Forum był m.in. Maciej Dyjas, Griffin Capital Partners, który ocenił, że kondycja polskiego rynku nieruchomości jest stabilniejsza niż w niektórych innych krajach.

Jesteśmy częścią cyklu podnoszenia stóp procentowych, a tym samym zmniejszających się aktywności inwestorów. Wydaje się, że w niektórych miejscach na świecie ten cykl przebiega bardziej gwałtownie. W tym sensie Polska być może jest w lepszej sytuacji - zaznacza Maciej Dyjas, partner zarządzający Griffin Capital Partners.

Ekspert dodał, że narzędzia, które mają poprawić koniunkturę na rynku, jak np. Bezpieczny kredyt 2 proc., ostatecznie mają na rynek mniejszy wpływ niż naturalne potrzeby konsumentów, którzy po prostu dążą do posiadania własnego M. Z tej perspektywy obniżanie stóp procentowych, a co za tym idzie lepsze warunki kredytowe dla klientów banków, mają trwalszy wpływ na to, co obserwujemy w sektorze.

W nieruchomościach komercyjnych takim katalizatorem mogłoby być ustawodawstwo dotyczące REIT-ów, jednak - jak zauważa ekspert - to kwestia odłożona tak długo przez ustawodawcę do "zamrażarki", że trudno dziś spodziewać się realnego wpływu tej części prawa w przewidywalnej przyszłości.

Z punktu widzenia inwestora ciekawe mogą być dziś inwestycje w PRS, realizowane w partnerstwach z deweloperami.

Ciekawym obszarem pozostaje także logistyka, głównie ze względu na płożenie Polski i utrzymujący się trend ousorcingowy, głównie ze strony Niemiec. Po czasie stabilizowania się rynku retailowego i e-commerce, po czasie pandemii część inwestorów znajduje także tu niszę do rozwijania biznesu.

- Nie ma jednej odpowiedzi na wszystko, staramy się szukać możliwości w różnych "asset classach", ale tu trzeba być otwartym na podejmowanie ryzyka - podkreśla Maciej Dyjas.

Zapraszamy do obejrzenia całego materiału: