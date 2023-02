Mixed use znaczy co innego w momencie planowania przestrzeni publicznej, a co innego w obiekcie - mówi Kinga Nowakowska, członkini zarządu Grupy Capital Park.

- W procesie planowania przestrzeni mixed use jest absolutnie konieczne. Przykładem są choćby tzw. miasta piętnastominutowe, wolne od korków, od wielogodzinnych dojazdów do biur etc. Planowanie miasta w taki sposób, żeby wszystkie jego funkcje były niedaleko - to absolutnie niezbędne - podkreśliła, dodając o istotnej różnicy w przypadku projektowania obiektów. Czytaj więcej Dobrze zaprojektowany mixed-use W skali mikro mixed use bywa problematyczne, bo ciężko jest pogodzić funkcje, które odpowiadają na sprzeczne ze sobą potrzeby użytkowników - np. obiekty rozrywkowe w pobliżu mieszkań rodzin. Tu trzeba dobrego rozpoznania, jakie funkcje można łączyć. W rozmowie z PropertyNews.pl oKinga Nowakowska powiedziała także o inwestycjach Grupy Capital Park, które są lub były tworzone w odniesieniu do idei mixed use (znany warszawski Norblin, katowicki Nowy Wełnowiec czy Royal Wilanów). Warto przypomnieć, że Kinga Nowakowska współtworzyła fundusz Black Swan, którego celem jest inspirowanie i wspieranie kobiet w biznesie.

