Wzrost liczby transakcji globalnych oraz powiązanie między zmianami standardów udzielania kredytów przez banki a wynikami nieruchomości - to, według badania firmy Hines, dwa kluczowe sygnały zmian na rynkach nieruchomościowych.

Hines przedstawił nową globalną perspektywę „Zwycięża oportunistyczna cierpliwość” i wskazał czynniki , które należy brać pod uwagę przy inwestowaniu w nieruchomości.

Raport, sporządzony na podstawie informacji Hines Research, przedstawia całościowy obraz bieżących i pojawiających się kwestii kluczowych dla inwestorów na rynku nieruchomości.

"Cztery D", czyli delewarowanie, deglobalizacja, dekarbonizacja i demografia - to czynniki systemowo przekształcające krajobraz nieruchomościowy, gospodarczy i społeczny.

Hines to globalna firma zajmująca się inwestycjami, rozwojem i zarządzaniem nieruchomościami.

Weryfikując wstecznie dane dotyczące nastrojów banków, Hines wskazuje na związek między zmianami standardów udzielania kredytów przez banki a wynikami inwestycji w nieruchomości.

- Owo powiązanie oraz wzrost liczby transakcji globalnych, w połączeniu z pojawiającymi się makrotrendami oraz czynnikami gospodarczymi i geopolitycznymi, dziś na nowo definiują strategie i priorytety inwestycyjne - uważa David Steinbach, dyrektor ds. inwestycji globalnych w Hines.

- Chociaż zmiana zawsze niesie ze sobą pewien poziom ryzyka, jest także katalizatorem znaczącej długoterminowej transformacji, która często prowadzi do nowych źródeł popytu, przychodów i możliwości - dodaje.

Najgorsze spadki cen już za nami?

Według danych Hinesa, na pozytywne sygnały w Europie wciąż negatywnie wpływają utrzymujące się obawy dotyczące kosztów utrzymania, potencjalny wpływ zmian demograficznych na siłę roboczą oraz niepewne perspektywy gospodarcze.

W przypadku nieruchomości, pomimo niższych wolumenów transakcji i spadków aktywności najmu (poza logistyką i mieszkaniami), dane sugerują, że najgorsze spadki cen mogą już za nami.

Na kontynencie amerykańskim, w wielu regionach wkrótce mogą pojawić się sygnały „kupuj” w związku z trwającą przeceną. Z perspektywy całego sektora nieruchomości komercyjnych, pogorszeniu ulega kondycja rynku magazynowego i detalicznego.

Z kolei na rynkach azjatyckich, pomimo spowolnienia w Chinach, oczekuje się, że wzrost gospodarczy będzie szybszy niż na całym świecie. Rynki z rosnącymi stopami kapitalizacji odnotowują stosunkowo wysoki wzrost czynszów, a sektory takie jak handel detaliczny i biura wykazują oznaki stabilizacji.

Jak dotąd wyniki na rynku nieruchomości są zgodne z przewidywaniami na rok 2023. Według autorów raportu, brak nowej podaży będzie ważnym czynnikiem prowadzącym do ożywienia gospodarczego, co potencjalnie doprowadzi do silnego wzrostu czynszów, gdy popyt się poprawi.

Hines spodziewa się, że cierpliwość inwestorów zostanie nagrodzona szeregiem nowych, lukratywnych możliwości globalnych.