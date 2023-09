Popyt na powierzchnię biurową i logistyczną w połączeniu z napływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych, świadczy o silnym zaufaniu zagranicznych inwestorów do polskiego rynku nieruchomości - tłumaczy Monika Rajska-Wolińska, CEO Colliers w CEE.

Praca hybrydowa rewolucjonizuje biura. Firmy optymalizują powierzchnie, mamy w Warszawie lukę podażową – czy te sygnały oznaczają, że będzie się budowało coraz mniej biurowców?

Monika Rajska-Wolińska, CEO Colliers na region Europy Środkowo-Wschodniej: Luka podażowa pojawiła się nie tylko ze względu na pracę hybrydową. Obserwowaliśmy ją już przed pandemią i wynika z wydłużenia się procesów uzyskiwania pozwoleń na budowę. Po drugie zmieniły się warunki związane z finansowaniem projektów biurowych, co wydłuża proces i przesuwa okresy ich realizacji.

Natomiast poza centrum stolicy i w miastach regionalnych, firmy przedefiniowują swoje potrzeby biurowe. W związku z tym, w długiej perspektywie może nastąpić spadek budów. Trzeba mieć jednak mieć na uwadze, że Polska w porównaniu do krajów z Europy Zachodniej zawsze miała lukę w nasyceniu powierzchnią biurową na jednego mieszkańca, co daje nam przestrzeń na nowe projekty.

Natomiast poza centrum stolicy i w miastach regionalnych, firmy przedefiniowują swoje potrzeby biurowe. W związku z tym, w długiej perspektywie może nastąpić spadek budów. Trzeba mieć jednak mieć na uwadze, że Polska w porównaniu do krajów z Europy Zachodniej zawsze miała lukę w nasyceniu powierzchnią biurową na jednego mieszkańca, co daje nam przestrzeń na nowe projekty.

Jestem przekonana, że biurowce, które oferują zaawansowane technologie, zielone przestrzenie i są dostosowane do potrzeb nowoczesnych pracowników, nadal będą przyciągać zarówno inwestorów, jak i najemców.

Nearshoring i friendshoring - które z tych zjawisk już się dzieją na polskim rynku magazynowym?

Duży wpływ na rozwój tych trendów miały na pewno pandemia covid-19 (nearshoring) i inwazja Rosji na Ukrainę (friendshoring), która wciąż trwa. W czasie pandemii firmy zaczęły przenosić swoje zakłady produkcyjne z Azji do Europy, bliżej rynków zbytu, a Polska, dzięki swojemu centralnemu położeniu w regionie i stale rozwijającej się infrastrukturze transportowej, stanowiła i wciąż stanowi atrakcyjną lokalizację.

Coraz więcej organizacji, wybierając nieruchomość, zwłaszcza biurową, zwraca uwagę na aspekty związane z efektywnością energetyczną budynku, zarządzaniem odpadami oraz odpowiedzialnością społeczną, w tym dostępnością i komfortem pracy - tłumaczy Monika Rajska-Wolińska, CEO Colliers na region Europy Środkowo-Wschodniej.

Biorąc pod uwagę obecne warunki geopolityczne, może przypuszczać, że wciąż rozwijać się będzie friendshoring, który zakłada tworzenie powiązanych sieci dostawców w krajach współpracujących politycznie i militarnie. Jednym z przykładów realizacji tego typu działań jest przeniesienie produkcji wiązek elektrycznych z Ukrainy do Polski w przypadku firmy MAN.

Często słyszymy też o reshoringu.

Tak, kolejnym zjawiskiem jest reshoring, polegający na przeniesieniu zakładu produkcyjnego z powrotem do kraju macierzystego. On także się rozwija. Warto jednak zaznaczyć, że niekiedy trudno jest jednoznacznie wskazać, w jaki dokładnie trend wpisuje się działanie firmy, gdyż granice między nimi się dość płynne albo uwzględniają kilka czynników kluczowych w każdej opcji.

Galerie handlowe redefiniują swój model biznesowy, a rynek podbija model convenience. Dokąd nas te zmiany doprowadzą?

W ciągu ostatnich lat rynek handlowy w Polsce przeszedł dynamiczne zmiany, zwłaszcza w wyniku pandemii i zmieniających się preferencji zakupowych. Liczne lockdowny spowodowały, że zaczęliśmy żyć bardziej lokalnie, a to przełożyło się na wzrost popularności parków handlowych oraz centrów typu convenience zlokalizowanych w pobliżu naszego miejsca zamieszkania. Jako że rynek w dużych miastach jest już dość nasycony powierzchnią handlową, deweloperzy zaczęli działać aktywnie w mniejszych miastach. Potwierdzają to dane - w pierwszej połowie 2023 r. w Polsce oddano do użytku ok. 150 tys. mkw. powierzchni handlowej, z czego 70 proc. w ramach parków handlowych. Większość nowej podaży powstała w miejscowościach z liczbą mieszkańców poniżej 100 tysięcy.

Chodzi głównie o retail parki, w których dominują dyskonty. Czasem nawet po kilka w jednym obiekcie. Taki tenant mix jest mało zaskakujący.

Marki ekonomiczne, które dziś rzeczywiście bardzo mocno rozwijają się na polskim rynku i chętnie lokują się w parkach handlowych, wchodzą także do galerii handlowych w dużych miastach. Taka jest potrzeba konsumentów.

Warto także zwrócić uwagę na jeszcze jeden trend kształtujący się na polskim rynku handlowym - powstawanie obiektów mixed-use, integrujących powierzchnie biurowe, handlowo-usługowe, mieszkaniowe czy hotelowe. Jak na razie powstają one głównie w dużych miastach, np. Browary Warszawskie w Warszawie czy Młode Miasto w Gdańsku, ale można przypuszczać, że po fazie lokowania ich w aglomeracjach, uwaga deweloperów skieruje się w stronę projektów bardziej lokalnych.

Takie projekty dobrze też wpisują się w klasyfikację wskaźników ESG. Na ile ten unijny drogowskaz prowadzenia biznesu jest istotny dla rynku?

Sektor nieruchomości, jako kluczowy element ekosystemu przedsiębiorstw, ma zasadnicze znaczenie w kontekście strategii ESG i ogromne pole do poprawy. W krajach UE budynki odpowiadają za ok. 40 proc. emisji CO2. Gros z nich jest przestarzałych. W najbliższej przyszłości będziemy więc świadkami wielu działań modernizacyjnych i przebudów, pewnie część z nich zmieni swoje funkcje. Obserwujemy, że coraz więcej organizacji, wybierając nieruchomość, zwłaszcza biurową, zwraca uwagę na aspekty związane z efektywnością energetyczną budynku, zarządzaniem odpadami oraz odpowiedzialnością społeczną, w tym dostępnością i komfortem pracy.

Czy to wynika z autentycznej świadomości ekologicznej, czy raczej posłuszeństwa wobec unijnych przepisów?

Po części z większej świadomości i oczekiwań, a po części z nadchodzących wymogów raportowania pozafinansowego, które stopniowo wchodzi w życie już od 2024 r. Jeśli nieruchomość ma pozostać konkurencyjna, zarówno w kontekście najmu, jak i potencjalnej sprzedaży, właściciel musi zadbać o te kwestie związane z kluczowymi obszarami środowiskowymi i społecznymi.

W tym kontekście spore pole do działania mają firmy doradcze, prawda?

Tak, wspieramy naszych klientów w opracowaniu i realizacji strategii ESG. Już ponad 10,2 mln mkw. powierzchni komercyjnych zarządzanych globalnie przez Colliers posiada ekologiczne certyfikaty. Od 2022 r. prowadzimy także procesy certyfikacji WiredScore i SmartScore, które poświadczają zawansowanie technologiczne budynków pod kątem zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwa czy efektywności kosztowej. Ponadto, w tym roku udostępniliśmy właścicielom nieruchomości Kalkulator Emisyjności Budynku, za pomocą którego mogą sprawdzić, na jakim etapie ścieżki dekarbonizacyjnej znajduje się ich budynek.

Co robicie sami dla zrównoważonego rozwoju?

Nasza globalna strategia zakłada, że do 2030 r. osiągniemy zerową emisję netto i jesteśmy na dobrej drodze, aby to zrobić. W tym roku po raz pierwszy policzyliśmy ślad węglowy, jaki generujemy w Polsce i zmniejszyliśmy go o 46 proc. w zakresach 1 i 2 w stosunku do 2021 r, dzięki zakupowi zielonej energii w naszym największym biurze. Mocno stawiamy także na aspekt społeczny i zadowolenie naszych pracowników, które co roku badamy.

Wyniki zaangażowania, jakie otrzymujemy – ponad 80 proc. potwierdzają, że realizowane przez nas działania (wszechstronne szkolenia zarówno wewnątrz firmy, jak i te realizowane przez naszych partnerów biznesowych, eventy dla pracowników, inicjatywy well-beingowe, wsparcie psychologiczne) odpowiadają ich oczekiwaniom. Podejmujemy też szereg działań w ramach wolontariatu. W tym roku np. będziemy wspierać osoby w kryzysie bezdomności. W ubiegłym roku działaliśmy w warszawskim domu dziecka.

Jak silnym driverem zrównoważonego rozwoju miast i biznesu będzie zagospodarowanie tzw. brownfieldów?

Transformacje oraz zagospodarowanie brownfieldów stają się coraz bardziej kluczowymi czynnikami w kształtowaniu przestrzeni miejskiej, zwłaszcza w kontekście zrównoważonego rozwoju miast. Przekształcenie terenów poprzemysłowych i historycznych w nowoczesne, wielofunkcyjne kompleksy, czyli tzw. mixed-use’y, stanowi odpowiedź na ograniczoną dostępność gruntów w centrach miast.

Przykładem takiej inwestycji jest kompleks Monopolis w Łodzi, gdzie dawne zakłady spirytusowe zostały odnowione i włączone w nowoczesny projekt. Coraz częściej zdarzają się też takie projekty na mniejszych rynkach lub poza ścisłym centrum miast, np. Bohema i Drucianka Campus na warszawskiej Pradze Północ. Choć takie przedsięwzięcia wiążą się z wyzwaniami, takimi jak wyższe koszty i wymogi konserwatorskie, ich wartość ekonomiczna i społeczna dla miast, inwestorów i użytkowników jest niezaprzeczalna. Mając na uwadze sukces już zrealizowanych projektów oraz pozytywny wpływ na środowisko, można przewidzieć, że takie inwestycje to przyszłość.

Jak można określić dzisiejsze zainteresowanie inwestorów nieruchomościami w Polsce?

Polski rynek nieruchomości cały czas posiada silne fundamenty makroekonomiczne, co wciąż stanowi ważny czynnik przyciągający inwestorów. Niski dług publiczny, w porównaniu do innych europejskich oraz globalnych gospodarek i perspektywy wzrostu PKB w średnim okresie tworzą stabilne środowisko inwestycyjne. Także popyt na powierzchnię biurową i logistyczną oferuje dalszy potencjał wzrostu. To, w połączeniu z ciągłym napływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych, świadczy o silnym zaufaniu zagranicznych inwestorów do polskiego rynku nieruchomości.

Czy prognozy dotyczące stawek czynszowych też mogą być dla nich magnesem?

Korzystna dynamika po stronie podaży, która przewiduje dalszy wzrost czynszów nieruchomości w miarę spowolnienia wolumenu planowanych inwestycji, jest kolejnym czynnikiem, który może przyciągnąć inwestorów, a ograniczona dostępność gruntów o przeznaczeniu komercyjnym prowadzi do wzrostu wartości nieruchomości. Ważne, aby rząd i samorządy lokalne nadal aktywnie promowały Polskę jako atrakcyjne miejsce do inwestowania, podkreślając jej atuty i potencjał. Pomocne będzie również promowanie inwestycji w zielone technologie, zrównoważone budownictwo i innowacyjne rozwiązania w nieruchomościach. Przyciągną nowych inwestorów, szczególnie tych, którym zależy na uzupełnieniu portfolio o nowoczesne i zrównoważone obiekty.