Jakie nieruchomości są dzisiaj na celowniku inwestorów? – Kupowane w erze niskich kosztów finansowania. Kredyty wkrótce trzeba będzie refinansować, co może wygenerować okazje inwestycyjne – tłumaczy Piotr Trzciński, Head of Poland w Savills IM.

Obecnie rynek preferuje kupujących z własnym kapitałem. Jednak takich podmiotów jest dzisiaj relatywnie mało.

Do niedawna galerie handlowe były uważane za niepłynne. Tymczasem pierwsze transakcje z udziałem specjalistycznych inwestorów handlowych powinny się zakończyć w tym roku.

Czynsze w segmencie last mile delivery będą rosły szybciej niż w innych sektorach, m.in. z powodu wzrastających kosztów gruntów.

Polski rynek PRS jest ciekawy, ale pełen wyzwań: niewielka skala i ilość transakcji porównywalnych, brak istniejących obiektów o ustabilizowanej historii wyników, ryzyko walutowe dla inwestora oraz niejasne regulacje podatkowe.

Wielu inwestorów zagranicznych wstrzymuje się z inwestycjami w Polsce. Do tego grona zalicza się także Savills IM. Czy to bardziej przez wojnę w Ukrainie, czy galopującą inflację?

Piotr Trzciński, Head of Poland w Savills Investment Management: Rzeczywiście, my także postanowiliśmy się nie spieszyć z inwestycjami z kilku powodów. Jednym z nich jest wysoki koszt finansowania, który w ostatnim roku wzrósł ponad dwukrotnie. Wzrost kosztów obsługi finansowania bankowego w połączeniu z wysoką inflacją powoduje obawy o niższe przychody z czynszów, co zmniejsza płynność poprzez mniejszą liczbę transakcji. Obecnie rynek preferuje kupujących z własnym kapitałem. Jednak takich podmiotów jest dzisiaj relatywnie mało. Poza tym, postępująca korekta cenowa utrudnia określenie rynkowych wartości kapitałowych. W tle mamy ryzyko geopolityczne. Jednak naszym zdaniem fundamentalne powody, dla których dotąd inwestowaliśmy w Polsce, nie zmieniły się. Nadchodzący 2023 r. będzie jednak okresem próby i moim zdaniem spowolnienie będzie trwało. Zobaczymy też, ile z zapowiadanych przez rząd danin mających dotknąć sektor nieruchomości się ziści, biorąc pod uwagę rok wyborczy.

Jakie nieruchomości w tych trudnych okolicznościach są na celowniku inwestorów?

W tych czasach są to tzw. defensywne sektory takie, jak choćby retail spożywczy, mieszkania na wynajem, logistyka ostatniej mili. Warto bacznie przyglądać się nieruchomościom nabywanym kilka lat temu, szczególnie w 2018 r. i 2019 r., czyli w erze niskich kosztów finansowania i luzowania ilościowego. Kredyty na te nieruchomości były przyznawane zazwyczaj na pięć lat, więc wkrótce trzeba będzie je refinansować. Obecnie nie ma możliwości uzyskania kosztów zadłużenia takich samych, jak w momencie przyznawania kredytu.

Czyli zostaną wystawione na sprzedaż?

W pewnych przypadkach tak może się zdarzyć, ponieważ banki – ze względu na wyższy koszt finansowania i niższe spodziewane LTV mogą oczekiwać dokapitalizowania inwestycji. Część inwestorów nie będzie chciała tego robić, co może wygenerować okazje inwestycyjne.

W którym sektorze będzie to najbardziej widoczne?

W tych sektorach, które były najbardziej popularne wśród inwestorów kilka lat temu: biura, magazyny oraz galerie handlowe do czasu covidu. Do niedawna galerie handlowe były uważane za niepłynne, chociaż słyszymy o pierwszych transakcjach w toku z udziałem specjalistycznych inwestorów handlowych, które powinny się zakończyć w tym roku. Zatem, w ocenie tych inwestorów, korekta cen może już odzwierciedlać fundamentalną wartość nieruchomości w dzisiejszym otoczeniu.

Na początku tego roku Savills IM też był zainteresowany sektorem retail convenience. Czy coś się zmieniło?

Nadal jesteśmy zainteresowani sektorem convenience, ale w Polsce jest zbyt mało odpowiednich obiektów o wystarczającej skali transakcji. Poza tym, rzadkością są retail parki sprofilowane pod nasz kapitał, czyli takie, w których dominują najemcy spożywczy. Nasz idealny produkt, to taki, gdzie pozostali najemcy oferują wyłącznie usługi pierwszej potrzeby, często także związane z ofertą spożywczą. Tymczasem na naszym rynku operator spożywczy zajmuje zwykle do 40 proc. powierzchni, a resztę wypełniają głównie dyskonty lub najemcy modowi, czasem drogeria. Dla porównania, w Europie Zachodniej kupujemy portfele samych supermarketów albo parków handlowych z wiodącym operatorem spożywczym i niewielką proporcją pozostałych najemców. Mamy kapitał przeznaczony na retail convenience w Europie, w tym w Polsce. W tym roku spodziewamy się zebrać od inwestorów dodatkowe 85 mln euro.

Savills IM utworzył także fundusz przeznaczony na sektor living, który w 60 proc. obejmuje PRS. W Polsce to gorący rynek…

Na pewno zwiększyła się chęć współpracy deweloperów mieszkaniowych z inwestorami zainteresowanymi mieszkaniami na wynajem instytucjonalny. Jest to pokłosie załamania się sprzedaży detalicznej. Niemrawy rozwój sektora PRS w Polsce do tej pory wynikał z tego, że sprzedaż mieszkań bardzo dobrze przebiegała. Nie było motywacji po stronie deweloperów, żeby współpracować z funduszami zainteresowanymi pakietowymi zakupami mieszkań. Platformy PRS-owe, które rosły na naszym rynku, najczęściej przejmowały deweloperów wraz z ich bankiem ziemi, często z operacyjnym know-how. Niewiele było transakcji na pojedynczych aktywach, a większość z nich polegała na finansowaniu budowy przed zakończeniem komercjalizacji, na hipotetycznym przychodzie z czynszu.

Tymczasem dzisiaj wisi nad nim groźba dodatkowego opodatkowania. Nie odstrasza was to?

Na razie są to tylko zapowiedzi dodatkowego opodatkowania, ale na pewno nie pomagają w dynamicznym rozwoju sektora, który dopiero powstaje. W końcu mamy zaledwie ok. 9 tys. lokali w sektorze PRS, podczas gdy prywatnych mieszkań na wynajem jest 1,5 mln.

Nie słyszeliśmy jeszcze o pomyśle kontroli wysokości czynszów, znanym z niektórych rynków europejskich. Polski rynek PRS jest ciekawy, ale ma wystarczająco wyzwań. Są to chociażby: niewielka skala i ilość transakcji porównywalnych, brak istniejących obiektów o ustabilizowanej historii wyników, ryzyko walutowe dla inwestora i niestabilność kursu euro/złoty oraz niejasne regulacje podatkowe.

Szukamy też możliwości zainwestowania w akademiki, ale na razie czekamy na uspokojenie sytuacji. Spodziewam się, że pierwsze transakcje przeprowadzimy w Europie Zachodniej i dopiero po ich zakończeniu zadbamy o dywersyfikację geograficzną.

PRS i czynsze w euro to delikatny temat, ponieważ istnieje ryzyko, że rządzący lub UOKiK zinterpretują taki ruch jako przerzucanie całego ryzyka walutowego na najemcę, który często nie zarabia w euro.

Czy na rynku akademików sytuacja wygląda bardziej optymistycznie?

Dużym atutem Polski jest jej policentryczna struktura, czyli dużo miast regionalnych z dobrymi uczelniami wyższymi, które zyskują coraz lepszą opinię w Europie. Dlatego prognozy wskazują na dalszy wzrost tego rynku. Segment ma nieco dłuższą historię niż PRS. Poza tym, duża część studentów pochodzi z zagranicy, więc czynsz - regulowany najczęściej przez ich rodziców - płacony jest w innych walutach niż złotówka. Udział euro lub dolara w tej klasie aktywów jest w związku z tym większy niż w segmencie PRS, w którym przeważa czynsz płatny w złotówkach. To też powoduje, że finansowanie obiektów z przychodem w euro jest bardziej dostępne i tańsze.

Niektórzy operatorzy mieszkań na wynajem przyznają, że zastanawiają się nad wprowadzeniem płatności czynszów w euro.

To delikatny temat, ponieważ istnieje ryzyko, że rządzący lub UOKiK zinterpretują taki ruch jako przerzucanie całego ryzyka walutowego na najemcę, który często nie zarabia w euro. Może to zostać uznane za umowną klauzulę niedozwoloną. Na pewno przejście na euro w PRS jest łatwiejsze przy niektórych najmach B2B, gdzie najemcy – firmy, przynajmniej część przychodów osiągają w tej walucie.

Savills IM stworzył również fundusz poświęcony magazynom ostatniej mili. Dlaczego akurat last mile delivery?

Poza megatrendami, jak urbanizacja i rozwój e-commerce, uważamy, że czynsze w tym segmencie będą rosły szybciej niż w innych sektorach, m.in. z powodu wzrastających kosztów gruntów. Nierzadko są to grunty typu brownfield, gdzie dochodzi koszt wyburzeń i remediacji. Wyższe koszty działek, budowy i dostosowania powierzchni dla najemców determinują dłuższy okres najmu. Widać to na przykładzie firm kurierskich, które mają wysokie wymagania, co do specjalistycznych urządzeń w magazynie. Bywa, że deweloper finansuje koszt tych usprawnień w zamian za wyższy czynsz lub dłuższy okres najmu. Innym powodem jest malejąca dostępność i brak zastępowalności odpowiednich gruntów miejskich, o które deweloperzy magazynowi nierzadko konkurują z mieszkaniowymi.

Te ambitne plany to kwestia przyszłości, a jak można podsumować mijający 2022 r. w portfelu Savills IM?

Mijający rok był dla nas bardzo pracowity. Sfinalizowaliśmy partnerstwo z koreańskim ubezpieczycielem Samsung Life (część grupy Samsung), który objął mniejszościowy udział w Savills IM w zamian za przeznaczenie 1 mld dolarów na inwestycje w ramach sześciu strategii kapitałowych i dłużnych w ciągu nadchodzących czterech lat. Pozwala nam to rozpocząć działania w strategicznych obszarach rozwoju naszej firmy: magazyny, PRS, strategie dłużne ESG oraz rynki azjatyckie.

Portfel nieruchomości w Polsce przekroczył wartość 1,7 mld euro i jest szóstym największym w całym portfelu Savills IM.

W 2022 uruchomiliśmy kolejne dwa produkty w ramach funduszy ze znaczącym kapitałem zalążkowym naszego partnera – są to EULIF (European Urban Logistics and Industrial Fund) oraz fundusz PRS (European Living Fund). Oba fundusze mogą inwestować w Polsce. W ramach budowania kompetencji wewnątrz firmy i przygotowania do wejścia na rynek mieszkaniowy m.in. w Wielkiej Brytanii, przeprowadziliśmy też dwie transakcje M&A, przejmując większość udziałów w spółce Simply Affordable Homes LLP oraz w firmie doradczej Pitmore. Te i inne działania znacząco zwiększyły zatrudnienie w grupie, która teraz liczy 400 osób.

A w Polsce?

W Polsce zakończyliśmy transakcję nabycia projektu Beskid Park od 7R w imieniu funduszu, utworzonego z południowokoreańskim inwestorem Vestas. Tym samym nasz portfel nieruchomości w Polsce przekroczył wartość 1,7 mld euro i jest szóstym największym w całym portfelu Savills IM. Mijający rok jest też intensywny w obszarze asset managementu. Spodziewamy się podpisać ponad 90 tys. mkw. w nowych i renegocjowanych umowach najmu, a wartość projektów capex i wykończeniowych sięgnie kilku milionów euro.