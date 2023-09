Jeżeli nieruchomości komercyjne nie spełnią określonych norm emisyjności, to od 2027 r. będą kupowały prawa do emisji tak, jak to robią dzisiaj elektrownie w naszym kraju - przypomina Dariusz Chrzanowski, Director Energy Advisory Colliers.

Co dzisiaj bardziej mobilizuje firmy do zielonej transformacji: strach przed opłatą ETS 2, czy benefity takie, jak dostęp do zielonego finansowania lub dobra lokata w zielonych benchmarkach?

- Nieruchomości komercyjne są pod lupą Komisji Europejskiej, bo odpowiadają za ok. 30-40 proc. emisji w całej Europie. Dlatego, jeżeli nie spełnią określonych norm emisyjności, to od 2027 r. będą kupowały prawa do emisji tak, jak to robią dzisiaj elektrownie w naszym kraju - przypomina Dariusz Chrzanowski, Director Energy Advisory Colliers.

Do zielonej transformacji firmy nakłoni także zapowiadana przez Komisję Europejską zmiana w Dyrektywie OZE, według której od 2030 r. każdy budynek komercyjny będzie zobligowany do zakupu zielonej energii w minimalnym wymiarze 49 proc. poprzez kontrakt PPA.

Czy łatwo podpisać umowę PPA?

- To trudny i skomplikowany proces. Negocjacje mogą trwać kilka miesięcy. Jest dużo niuansów, o które trzeba zadbać przy takich pertraktacjach - przyznaje Dariusz Chrzanowski, Director Energy Advisory Colliers.