Rynek nieruchomości w Polsce potrzebuje nie tylko zagranicznych inwestorów. Impulsem do realizacji nowych projektów byłby strumień polskiego kapitału. To się nie zdarzy bez REIT-ów, na które branża nieruchomości tak czeka.

Sytuacja rynku nieruchomości biurowych w Polsce jest dobra.

Inflacja wpływa jednak na rentowność nieruchomościowego biznesu i oczekiwania co do zwrotu z inwestycji.

Z kolei wojna w Ukrainie wpływa na decyzje inwestorów - niektórzy wycofali się z sektora nieruchomości w Polsce.

To o tyle niebezpieczne, że na rynku nieruchomości brakuje polskiego kapitału.

Impulsem dla polskich inwestorów i rozwoju rynku mógłby być REIT, umożliwiający "Kowalskiemu" inwestowanie w nieruchomości komercyjne.

Pawła Tońskiego, partnera zarządzającego CRIDO, prezesa zarządu PINK, pytamy o kondycję rynku nieruchomości biurowych w Polsce oraz wyzwania, przed którymi stoi sektor.

Czego brakuje nieruchomościom w Polsce, by ten biznes dalej rósł? O tym Paweł Toński. Fot. PTWP

Toński podkreśla, że sytuacja na rynku nieruchomości biurowych w Polsce jest dobra, ale branża odczuwa skutki wydarzeń politycznych i gospodarczych: wojny w Ukrainie czy rosnącej inflacji.

- Inflacja wpływa na oczekiwania co do zwrotu z inwestycji, a to decyduje o aktywności inwestorów na rynku - mówi Toński i podkreśla, że na rynku nieruchomości brakuje polskiego kapitału.

W pewnym stopniu rynek nieruchomości zależy od zagranicznych inwestorów, którzy częściowo wycofali się z powodu wojny w Ukrainie. Szukamy nowego kapitału - wyjaśnia.

Ekspert Crido zwraca uwagę na rentowność nieruchomościowego biznesu. - Nieruchomości zaczęły być porównywalne z obligacjami amerykańskimi - zauważa i podkreśla wagę takiego instrumentu jak REIT, który do tej pory nie został w Polsce uruchomiony.

Spółki nieruchomościowe typu REIT już dawno temu miały działać w Polsce. Rząd jednak waha się nad ich uruchomieniem.

Toński podkreśla, że REIT to "narzędzie fajnego inwestowania w nieruchomości", po które warto sięgnąć. - Umożliwia osobom indywidualnym inwestować w nieruchomości komercyjne - mówi Paweł Toński.

Uważa, że REIT-y dałyby deweloperom impuls do nowych inwestycji.