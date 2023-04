Poniedziałek między spotkaniami, callami i zebraniami, ale warto znaleźć czas na PRASÓWKĘ. Dlatego podrzucamy kilka informacji ze świata nieruchomości, o których warto wiedzieć na początek tygodnia.

Zeszły tydzień przyniósł kolejne ustalenia w sprawie Kredytu 2 proc. Poza założeniem pomocy w finansowaniu zakupu mieszkań, ustawa ma ograniczać cesje umów rezerwacyjnych i deweloperskich. Co warto wiedzieć o tym programie?

Jak pisaliśmy od stycznia, czeka nas rok rozwoju inwestycji i wzrostu aktywności podmiotów zagranicznych, np. z rynków amerykańskich. W międzyczasie na polski rynek wchodzą także inwestorzy czescy, izraelscy, a ostatnio szwedzki NREP Nordic Strategies Fund V złożył wniosek o przejęcie wspólnej kontroli nad spółką 7R.

Ta informacja rozchodziła się szybko i informowaliśmy o niej pod koniec zeszłego tygodnia. W Ghelamco spore zmiany personalne na samym szczycie, a teraz należy spodziewać się kolejnych wieści od jednego z największych deweloperów nad Wisłą.

Budowa centrum handlowego w Bełchatowie ruszyła w 2010 r. i zakończyła się trzy lata później. Galeria nie została jednak oddana do użytku aż do teraz - otwarcie 26 kwietnia, w południe. Bawełnianka zlokalizowana jest w historycznym sercu miasta, na terenie dawnych Bełchatowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego. To kolejne po m.in. warszawskim Parku Wola ważne otwarcie centrum handlowego.

Sławek Muturi pojawił się ostatnio na portalach informacyjnych za sprawą komentarzy do obecnej sytuacji i prognoz na rynku wynajmu, ale nie tylko. Mówi także o micie nagłego wzrostu cen i bańce oczekiwań czynszowych.

Zeszły tydzień podsumował dla nas ekspert z Cushman & Wakefield. O biurowych realiach realiach nowego kodeksu pracy i pracy zdalnej, o rynku mieszkaniowym i jego możliwych zmianach po i przed wejściem programu Pierwsze mieszkanie oraz m.in. o nowościach na rynku self-storage i trendach sieci detalicznych rozmawialiśmy z Krzysztofem Misiakiem.

I na koniec polecamy podcast Anety Wieczorek-Hodyry, która o coworkingi, biurach serwisowanych i Flexi Lease rozmawia z Moniką Szelenberger, Head of Leasing & Asset Management Adgar Poland.

