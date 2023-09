Otwarcie czterogwiazdkowego hotelu Qubus w Katowicach planowane jest pod koniec 2023 r. Nowy hotel to miejsce m.in. dla klientów biznesowych biorących udział w dużych wydarzeniach w tym mieście.

Hotelarze na Śląsku zyskują klientów biznesowych goszczących na dużych, wielodniowych wydarzeniach na skalę międzynarodową.

Segment gościa biznesowego w Katowicach nieustanie rozwija się, a ilość osób podróżujących na Śląsk w związku z międzynarodowymi wydarzeniami wzrasta.

Nowym obiektem na hotelowej mapie Katowic będzie jeszcze w tym roku czterogwiazdkowy Qubus Hotel.

Czy pięciogwiazdkowe hotele uważacie Państwo za mocną konkurencję dla Qubus Hotel w Katowicach?

Szymon Przydworski, Dyrektor Qubus Hotel Katowice: Ilość przyznanych gwiazdek to oznaczenie standardu i dostępnych udogodnień w hotelu. Można by się spodziewać, że im więcej, tym lepsze będą nasze doświadczenia podczas pobytu, ale wytyczne do otrzymania określonej ilości gwiazdek, to głównie kwestie wielkości i wyposażenia pokojów oraz przestrzeni hotelowych.

Natomiast najważniejszym elementem hotelu, niemierzalnym w postaci gwiazdek są gościnni pracownicy obiektu. To dzięki ich pracy doświadczenie gościa jest bardzo dobre, a jego zadowolenie z pobytu rośnie.

Uważam, że każdy hotel, niezależnie czy 5*, 4* czy 3* jest dla nas mocną konkurencją wtedy, kiedy osiąga odpowiedni standard świadczonych usług i zatrudnia oraz właściwie zarządza profesjonalną kadrą pracowników.

Siłą i często przewagą hoteli naszej sieci jest to, jak duży nacisk kładziemy właśnie na zatrudnianie i szkolenie specjalistów na ich stanowiskach pracy. Jesteśmy świadomi, że to właśnie ludzie, którzy pracują w hotelu są jego najważniejszą częścią, a ich profesjonalna praca wyróżnikiem całej sieci.

Szymon Przydworski, Dyrektor Qubus Hotel Katowice. Fot. Mat. pras.

Zgodzi się Pan ze stwierdzeniem, że hotelarze na Śląsku zyskują klientów biznesowych głównie dzięki dużym, wielodniowym wydarzeniom organizowanym w regionie?

Segment gościa biznesowego w Katowicach nieustanie rozwija się, a liczba osób podróżujących na Śląsk w związku z międzynarodowymi wydarzeniami wzrasta. Widać wyraźnie powrót do dużych stacjonarnych wydarzeń, takich jak targi i konferencje międzynarodowe.

Niewątpliwie uczestnicy tych eventów zapełniają hotele na całym Śląsku, w szczególności w Katowicach, gdzie wiele z tych imprez się odbywa.

Bieżący rok moim zdaniem świetnie pokazuje, że biznes wraca do Katowic. Jestem pewien, że w najbliższych miesiącach wskaźnik podróży służbowych będzie bliski poziomu sprzed pandemii.

Jakie wymogi stawiają przed branżą hotelarską goście biznesowi?

Goście biznesowi są równie wymagający dla branży hotelarskiej, co goście indywidualni. Różnią się oczywiście ich oczekiwania i potrzeby.

Gość podróżujący w celach służbowych, biznesowych na pierwszym miejscu stawia komfort i możliwość odpoczynku podczas pobytu. Ważnym elementem jest również zapewnienie mu odpowiednich warunków do pracy np. dostęp do szybkiego internetu i wygodnej, nowoczesnej przestrzeni do pracy. W Qubus Hotel w każdym hotelu mamy tzw. Business Center, z których często korzystają właśnie Goście biznesowi.

Poza standardowymi usługami hotelowymi, bardzo często Goście biznesowi oczekują również świadczeń dodatkowych, np. transferu z lotniska, usługi bagażowej z przewozem czy prania odzieży. Czasem też nasi recepcjoniści spełniają całkowicie indywidualne prośby Gości biznesowych. Jednym słowem staramy się, by wszystkie życzenia naszych Gości w zakresie pobytu były odpowiednio spełniane.

Na gości jakich wydarzeń katowickich będziecie Państwo nastawieni? Uczestników, których wydarzeń w Katowicach może być najwięcej?

Qubus Hotel Katowice będzie idealnym miejscem dla gości biznesowych i dla osób odwiedzających miasto przy okazji wydarzeń kulturalnych czy sportowych.

Bardzo dobrze zapowiada się przyszłoroczny harmonogram i oferta Spodka Katowickiego, MCK, czy NOSPR.

Nie możemy również zapomnieć, że rok 2024 to ogromne wyróżnienie dla miasta w postaci tytułu Europejskiego Miasta Nauki, co przełoży się w przyszłym roku na wiele wydarzeń i konferencji towarzyszących.

Czy uważają Państwo, że goście biznesowi mogą też powrócić do Waszych hoteli w celach stricte turystycznych?

Jak najbardziej tak. Stawiając na najwyższy poziom obsługi i zapewnienie komfortu, staramy się również zachęcić do pobytów prywatnych i rodzinnych.

Oferty pobytowe w hotelach naszej sieci są dostosowane do potrzeb każdego z Gości, niezależnie od celu podróży. Staramy się zawsze wyjść naprzeciw oczekiwaniom i elastycznie dostosować pakiet usług dla odwiedzających nasze obiekty.

Pobyt biznesowy może być doskonałą okazją, aby przekonać Gościa do jakości naszych usług i tym samym zachęcić go do powrotu do nas np. z rodziną.