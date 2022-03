Pandemia bezpowrotnie zmieniła rynek gastronomiczny. Delivery stało się absolutnym must-have

Pandemia COVID-19 zrewolucjonizowała rynek gastronomiczny w Polsce. Restauracje musiały przystosować się do nowej sytuacji i szybko rozwinąć sektor delivery. Piotra Niemca, prezesa Gastromall Group zapytaliśmy o to, jak zmieniają się zachowania konsumentów i jak rozwija się w Polsce trend tzw. dark kitchen.

Jak pandemia koronawirusa wpłynęła na rynek gastronomiczny w Polsce?

Piotr Niemiec: Pandemia, a wraz z nią kolejne lockdowny oraz limity nakładane na restauracje, bezpowrotnie zmieniły rynek gastronomiczny, ale też zachowania gości. Największa zmiana zaszła jeśli chodzi o dostawy jedzenia do domów. Przed pandemią opcja dostaw mogła być dodatkiem do biznesu, ale kiedy w marcu 2020 roku zostaliśmy zamknięci w domach z dnia na dzień, delivery stało się absolutnym must-have. Wiele restauracji nie było na to przygotowanych, a popyt był i nadal jest ogromny. O ile nie ma problemu z zamawianiem jedzenia do domu w centrum miasta, to są miejsca, gdzie ludzie po prostu nie mają wielkiego wyboru.