W 2022 r. zagraniczne firmy zainwestowały nad Wisłą przy wsparciu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu ponad 3,7 mld euro. To o 200 mln euro więcej niż przed rokiem i aż o miliard więcej niż w roku 2020.

W Polsce przybywa zagranicznych inwestycji, ale – co ważniejsze – zmienia się ich charakter.

Polska staje się technologicznym zagłębiem dla międzynarodowych gigantów.

Do Polski trafiają zaawansowane inwestycje z obszaru R&D, czyli badań i rozwoju i to firmowane przez światowych gigantów. Potwierdzają to ogłoszone już w tym roku projekty.

Polska w kryzysowych czasach staje się szczególnie atrakcyjna dla inwestorów i przyciąga coraz więcej inwestycji zagranicznych. W 2022 r. zagraniczne firmy zainwestowały nad Wisłą przy wsparciu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu ponad 3,7 mld euro. To o 200 mln euro więcej niż przed rokiem i aż o miliard więcej niż w roku 2020.

– Dziś mamy do czynienia z wieloma procesami, które powodują zmiany na rynku. Na tych zmianach jedni tracą, inni się bogacą, to normalny proces. Naszym zadaniem jest pokazywanie, że Polska jest dobrym miejscem dla inwestycji, że to duży rynek wewnętrzny, który nadal posiada dostęp do energii elektrycznej i gazu. Są to obecnie dobra drogie, jednak jesteśmy w stanie je dostarczyć i to na czas, co nie jest wcale dzisiaj takie oczywiste w Europie. Pod tym względem jesteśmy bezpieczni – mówi Paweł Kurtasz, prezes PAIH.

Więcej na ten temat tutaj.