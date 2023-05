Z Wojciechem Radlińskim, prezesem sieci Jawa, rozmawiamy o wejściu drogerii Jawa w świat e-commerce oraz planach rozwoju i otwarciach nowych placówek.

Rok 2022 Drogerie Jawa zakończyły znacznym wzrostem obrotów oraz dużym sukcesem w postaci otwarcia nowego segmentu sprzedaży w e-commerce.

Rozwój Jawy będzie następował dwutorowo: poprzez inwestowanie w rozwój kanału detalicznego – nowe lokalizacje, jak i ponowne przymiarki do remodelingu sieci.

Jeszcze w tym roku zaplanowane są kolejne otwarcia Drogerii Jawa.

Jak sieć Drogerii Jawa zakończyła 2022 rok?



Wojciech Radliński: Rok 2022 zakończyliśmy znacznym wzrostem obrotów, powyżej przyjętych planów oraz dużym sukcesem w postaci otwarcia nowego segmentu sprzedaży w e-commerce.

Ponadto podjęliśmy prace nad zmianą systemu operacyjnego – zaczęliśmy wdrażać COMARCH to wszystko powoduje, że mimo globalnej sytuacji - wojny w Ukrainie, rosnącej inflacji w Polsce - wciąż patrzę optymistycznie na rozwój mojego biznesu.

Rok 2022 był rokiem rozwoju i dalszych inwestycji w IT, logistykę oraz marketing spółki.

Inwestujemy w ludzi. Pracownicy to nasz największy kapitał. To oni od 10 lat codziennie budują markę Drogerii Jawa i nieustannie dbają o satysfakcję naszych klientów z doświadczeń zakupowych w naszych sklepach.

To jest mój powód do dumy i optymistycznego spojrzenia na to, co robimy na co dzień.

Drogerie Jawa mają już 10 lat! Fot. Mat. pras.

Franczyzowe czy własne? Które drogerie przynoszą największe zyski?

Od wielu lat skupiamy się na rozwoju sklepów własnych z satysfakcjonującym zyskiem. Na sklepach własnych budujemy nasz kapitał, inwestując między innymi w rozwój kanału e-commerce.

Drogeria Jawa, otwarcie w Czersku. Fot. Mat. pras.

Sieć Drogeryjna Jawa otworzyła swój sklep internetowy. Jakie są Pana wrażenia po wejściu w świat e-commerce?

Po pierwsze to znacznie większe możliwości dotarcia do klienta w całej Polsce. Zaproponowanie nowej alternatywy tym klientkom i klientom, którzy w sieci poszukują polskiej marki sklepów drogeryjnych z dobrą ofertą asortymentowo -cenową.

Po drugie, znacznie większa konkurencja niż w rynku tradycyjnym. Wchodząc w nowy segment sprzedaży, nie nastawiałem się na agresywną walkę o kawałek tortu w tym kanale. Jestem zwolennikiem systematycznego progresu zarówno w obrocie naszego sklepu jak i w budowaniu świadomości marki.

Systematyczne, dobrze przemyślane działania marketingowe połączone z dobrą strategią sprzedaży, przynoszą z miesiąca na miesiąc progres - zarówno w ilości koszyków, częstotliwości wizyt w sklepie, jak i osiąganego zasięgu.

Długo przygotowywaliśmy się do debiutu w tym segmencie i od początku mieliśmy świadomość jak bardzo różni się ten kanał od kanału sklepów tradycyjnych.

E-commerce to bardzo ciekawy rynek – mam na myśli teoretycznie nieograniczone możliwości jak i specyfikę zachowań konsumenta w internecie oraz nowe technologie dające spojrzenie w którym kierunku zmierza globalny rynek handlu np. sztuczna inteligencja GPT.

Jakie ma Pan plany dotyczące rozwoju sieci Jawa w 2023 roku?

Rozwój Jawy będzie następował dwutorowo. Będziemy inwestować w rozwój kanału detalicznego – nowe lokalizacje, jak i ponowne przymiarki do remodelingu sieci. Tak, aby ostatecznie oddać do dyspozycji naszych klientek, nowoczesne i im przyjazne miejsce zakupów urodowych.

Będziemy rozwijać nasz sklep internetowy i coraz śmielej inwestować w marketing, tak aby zbudować bardzo silną polską markę. W zasadzie już to robimy! Proszę zwrócić uwagę, jak bardzo zmieniły się nasze kanały komunikacji. W roku 2022 otworzyliśmy konto na TIK TOKU, stale obecni jesteśmy reklamowo na kanale Youtube. Mamy efektywne współprace z influencerkami. To wszystko po to, aby interesować nami coraz młodsze klientki.

Kampanie w Google Ads budują nasze globalne zasięgi i z sukcesem zdobywamy serca tych klientek, które nie mają sklepów stacjonarnych Jawy w swoim mieście.

Ponadto czeka naszą organizację dużo pracy przy zmianie systemu. Ta duża inwestycja finansowa wpłynie na jeszcze większą efektywność mojej organizacji.

Drogerie Jawa w Iłży. Fot. Mat. pras.

Jakie zaplecze magazynowe posiada sieć Jawa?

Drogerie Jawa, zarówno sklepy stacjonarne, jaki i e-commerce zaopatrywane są z magazynu centralnego spółki z siedzibą w Warszawie.

Jakie wymogi powinna spełniać nieruchomość, aby mogła powstać w niej Drogeria Jawa?

Przede wszystkim powinna być w dobrym miejscu handlowym miejscowości z naturalnym traffic-iem pieszym. Szukamy lokalizacji o średniej powierzchni 150 mkw. z wejściem bezpośrednio z ulicy.

Patrząc na nasze dotychczasowe lokalizacje, można się zorientować, że szukamy parków handlowych w sąsiedztwem dyskontów i sklepów z asortymentem dla kobiet i domu, czyli analogicznym jak nasz.

Lokalizacje dla drogerii Jawa:

miasta powyżej 3000 mieszkańców

lokale w atrakcyjnych miejscach zakupowych ( centra miast i dużych osiedli)

lokale w parkach handlowych i galeriach handlowych

lokale o powierzchni 150-170mkw.

To podstawowe wymogi. Pozostałe to know have, którego naturalnie nie będę zdradzał.

Wnętrze Drogerii Jawa. Fot. Mat. pras.

Które polskie miasta doczekają się otwarć Drogerii Jawa w ciągu najbliższych miesięcy?

Od początku 2023 roku otworzyliśmy Stężycę, Czersk i Wieleń. Myślę, że nie zdradzę żadnej tajemnicy mówiąc, że już w przygotowaniu są dwa kolejne miasta – Kłodawa i Krosno.

W dalszych miesiącach kolejne otwarcia, o których będziemy na bieżąco informować.

Ma Pan pomysł jak konkurować z innymi sieciowymi drogeriami?

Na to pytanie odpowiedź w obecnych realiach rynkowych tak często się zmienia i dezaktualizuje, że pozwolę sobie odpowiedzieć przewrotnie, słowami Młynarskiego – Róbmy swoje!