W czasie Property Forum 2023 rozmawialiśmy między innymi o potencjale inwestycyjnym dla rynku nieruchomości w największych polskich miastach. Gościem sesji The power of polish cities. Rynek nieruchomości w miastach regionalnych był m.in. Bartłomiej Solik, partner zarządzający TDJ Estate.

Obecnie mamy taki trend, że najbardziej oczekiwane projekty komercyjne w dużych miastach to projekty mixed - use, które zapewniają mnogość funkcji, pozwalają klientom na znalezienie w jednym miejscu funkcji biurowej, handlowej i rozrywkowej. Projekty, które oferują tylko jedną z tych funkcji odchodzą powoli do lamusa i takich projektów nie będzie już w dużych centach miast - powiedział Bartłomiej Solik, partner zarządzający TDJ Estate.

Bartłomiej Solik podkreślił, że aby wydobyć potencjał inwestycyjny miast potrzebny jest dialog pomiędzy inwestorami a samorządami miast. Tylko wówczas, gdy ten dialog będzie konstruktywny, będzie prowadził do osiągnięcia najlepszych efektów. - Samorządy powinny wsłuchiwać się w pomysły i idee deweloperów czy inwestorów, którzy chcą realizować projekty. Nie powinno być to tylko realizowanie potrzeb inwestorów - zaznaczył Solik.

Musi być to dążenie do klasycznej sytuacji win win, w której obydwie strony będą zadowolone. Inwestorzy chcą zdobyć atrakcyjne stopy zwrotu, a miasta powinny stawiać w tym dialogu na projekty, które będą wartością dodaną dla mieszkańców - podkreślił Bartłomiej Solik.

Według Bartłomieja Solika, dla deweloperów komercyjnych najbliższe miesiące to dosyć duża niepewność co do poziomu stóp procentowych, a co za tym idzie do kosztów finansowania. - Jeżeli mówimy o deweloperach mieszkaniowych, to najbliższe miesiące powinny być dobrym momentem. Z tego co wiem coraz więcej deweloperów przygotowuje się do uruchomiania kolejnych projektów, które w ciągu ostatnich kilkunastu miesiącach były wstrzymywane - powiedział Solik.

TDJ Estate w ciągu najbliższych kilkunastu lat planuje kontynuację działań związanych z umacnianiem swojej pozycji wiodącego dewelopera mieszkaniowego na Śląsku. To jest rynek, z którego się wywodzimy i realizujemy jak dotąd większość swoich inwestycji. Chcemy tę markę umacniać - zaznaczył Bartłomiej Solik.

- W ciągu najbliższych kilku miesięcy planujemy start inwestycji na rynku krakowskim. Będzie to pierwsze wyjście poza obszar województwa śląskiego i myślę, że ten trend będzie kontynuowany - dodał Solik.