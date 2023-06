Jest wiele ambitnych planów rozwojowych, nie wykluczamy współpracy z centrami handlowymi, ale na pewno oferty będziemy starannie analizować - mówi Magdalena Grabowska, dyrektor marketingu Ziko Dermo.

Obecnie funkcjonuje 53 drogerie stacjonarne Ziko Dermo w różnych częściach Polski.

W 2021 roku otworzono również drogerię internetową zikodermo.pl.

Ziko Dermo rośnie zarówno pod względem liczby Klientów, jak i wielkości obrotów.

Ziko Dermo działa już ponad 10 lat. Jak wyglądała dotychczasowa droga rozwoju sieci?

Magdalena Grabowska, dyrektor marketingu Ziko Dermo: Naszą dotychczasową drogę w skrócie można podsumować trzema słowami – bardzo intensywny rozwój. Ale zaczynając od początku warto powiedzieć o tym, skąd wziął się pomysł na sieć drogerii Ziko Dermo. Koncept wykreowała nasza Pani Prezes, widząc potrzebę stworzenia miejsca, w którym piękno spotka się ze zdrowiem. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę.

Pierwsza drogeria Ziko Dermo powstała na osiedlu Jagiellońskim w Krakowie w 2012 roku. Następnie na mapie Polski pojawiły się kolejne punkty. Obecnie mamy 53 drogerie stacjonarne w różnych częściach Polski m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Łodzi.

W 2021 roku otworzyliśmy również drogerię internetową zikodermo.pl, dzięki której docieramy do Klientów z każdego zakątka naszego kraju. I tak jak założono na początku misja zdrowego piękna towarzyszy naszej pracy każdego dnia. Realizujemy ją w drogeriach Ziko Dermo, łącząc doradztwo wykfalifikowanego personelu – dermokonsultantek z bogatą ofertą asortymentu specjalistycznych dermokosmetyków , które z jednej strony wspierają dbanie i urodę, a z drugiej mają dobroczynne działanie dla naszej skóry czy włosów.

Magdalena Grabowska, dyrektor marketingu Ziko Dermo. Fot. Mat. pras.

Jak format Ziko Dermo radzi sobie z konkurencją?

Nasze hasło to "Ziko Dermo – drogeria inna niż wszystkie". I tak właściwie nie ma drugiej takiej sieci drogerii, jak Ziko Dermo. Naszym głównym wyróżnikiem jest przede wszystkim fachowe doradztwo naszych dermokosultantek i dermokonsultantów. Codziennie pomagają i doradzają oni Klientom w doborze odpowiednich do ich typu skóry preparatów. To przeszkoleni specjaliści, na których Klient zawsze może liczyć.

Każda wizyta Klienta w drogerii to okazja do rozmowy. Przychodzą do nas kobiety, mężczyźni mający różne potrzeby dotyczące urody, a często też problemy zdrowotne związane ze skórą. Każda wizyta jest inna, każda potrzeba indywidualna. Nasze dermokonsultantki zawsze poświęcają czas na rozmowę z Klientem i odpowiadają na wiele pytań, doradzając w pielęgnacji i doborze produktów.

Wnętrze drogerii. Fot. Mat. pras.

Drugim filarem naszej działalności jest wyspecjalizowany, wyjątkowo dobrany asortyment. Nie ma innej sieci drogeryjnej, która posiadałaby w swojej ofercie wyłącznie preparaty dermokosmetyczne i współpracę z tak wieloma markami z całego świata. W naszych drogeriach Klienci mają do wyboru kilka tysięcy produktów od niemal 80 najlepszych marek dermokosmetycznych zarówno z Polski, jak i całego świata. Gwarantujemy jakość, a dzięki dobrym i wypracowanym przez lata kontaktom, możemy zapewnić naszym Klientom również konkurencyjne ceny oraz mnóstwo rabatów i promocji.

Oczywiście bacznie obserwujemy co dzieje się na rynku, odwiedzamy miejsca, w których sprzedawane są kosmetyki. Naszą siłą jest konsekwencja i pozostanie wiernym zasadzie zdrowego piękna.

Czy Ziko Dermo nie odczuwa tego, że portfele Polaków stały się chudsze?

Wraz z początkiem pandemii cały świat zrozumiał, że nie wszystko da się zaplanować i przewidzieć. Że ważne jest bycie na bieżąco i umiejętność szybkiego reagowania na zmieniające się otoczenie i co za tym idzie nowe, różne potrzeby Klientów. Możemy powiedzieć, że ten egzamin zdaliśmy doskonale. Szybko reagowaliśmy na zmiany, wdrażaliśmy nowe rozwiązania, dostosowywaliśmy zarówno sposób działania, jak i ofertę do tego, czego potrzebowali w danym momencie nasi Klienci. Na przestrzeni ostatnich lat nie odczuliśmy spadku sprzedaży, wręcz przeciwnie, większa mobilizacja, nowe działania, które podjęliśmy, sprawiają, że Ziko Dermo rośnie zarówno pod względem liczby Klientów, jak i wielkości naszych obrotów. Krokiem milowym było dla nas otwarcie drogerii internetowej.

Ten rok również przyniósł nowe wyzwania – chudsze portfele, częstsze porównywanie cen produktów. Widzimy, że nasi Klienci robią bardziej przemyślane zakupy, wolą wybrać jeden dobry produkt odrobinę droższy niż kilka tańszych, częściej planują też zakupy w zgodzie z harmonogramem akcji promocyjnych. Bardziej selektywne zakupy sprawiają, że jeszcze mocniej musimy dbać o to, by nasza oferta była atrakcyjna zarówno jakościowo, jak i cenowo. W dbaniu o zdrowe piękno nie powinno być przerw, dlatego wyzwaniem, które sobie postawiliśmy jest, aby nasi Klienci nie musieli rezygnować z zakupów, ze względu na inflację.

Zarówno w drogeriach stacjonarnych Ziko Dermo jak i w drogerii internetowej zikodermo.pl utrzymujemy stałe promocje dla wielu marek, regularnie, co 2 tygodnie oferujemy Klientom nową porcję promocji, organizujemy wiele akcji czasowych i okazjonalnych, doceniamy też lojalnych Klientów z naszego programu lojalnościowego Ziko Klub. Oszczędność to również wybór lepszych jakościowo produktów, bo ich efektywność jest większa.

Jakie działania promocyjne prowadzicie?

Jest ich naprawdę dużo, mogłabym wymieniać i wymieniać... Marketing 360 stopni to nasza codzienność, ale sednem wszystkich naszych aktywności jest to, co leży u podstaw Ziko Dermo – czyli zdrowa pielęgnacja i związana z nią edukacja. W tym miejscu chciałabym wspomnieć o ważnej dla nas akcji #pielęgnujeniefiltruje.

#pielegnujeniefiltruje to akcja skierowana do osób w różnym wieku, które mogą doświadczać negatywnych konsekwencji panującej w mediach społecznościowych mody na upiększanie, a także osób, które poprzez niskie poczucie własnej wartości odczuwają dyskomfort podczas prezentacji swojego wizerunku – wstydzą się swojej urody, nie dostrzegając swojego piękna. W Ziko Dermo zachęcamy, by dbać o siebie w sposób zrównoważony oraz świadomy. Akceptować siebie, podkreślać swoje naturalne atuty, a nie usilnie dążyć do nieprawdziwych kanonów piękna. Każdy z nas jest wyjątkowy i każdy może wyglądać i czuć się pięknie.

Nasze działania rozpoczęliśmy w maju i aż do października prowadzić będziemy szeroką kampanię edukacyjną. Do współpracy zaprosiliśmy wielu ekspertów i influcencerów. Przygotowaliśmy szereg materiałów edukacyjnych zarówno w formie tradycyjnej i online. Akcji towarzyszą również działania eventowe i spotkania z kosmetologami. O naszych działaniach na bieżąco informujemy Klientów w gazetkach promocyjnych, na stronie drogerii internetowej zikodermo.pl i w naszych kanałach social media. Finałem akcji będzie publikacja raportu z badania społecznego, które prowadzimy we współpracy z firmą badawczą BCMM – badania marketingowe, na temat wpływu świadomej pielęgnacji na postrzeganie siebie. Zachęcamy wszystkich do udziału w badaniu.

Chętnie wspomnę jeszcze o innych ciekawych akcjach Ziko Dermo t.j. np.: Wielkie Testowanie, Beauty Days, Dzień z Ekspertem marki, Dzień z marką – to wszystko robimy dla Klientek, aby mogły poznać dermokosmetyki, spotkać się z ekspertami, dowiedzieć się więcej na temat składów preparatów czy doboru odpowiedniej pielęgnacji do typu skóry.

Ziko Dermo. Fot. Mat. pras.

Wiemy, że Klientki potrzebują często wsparcia i pomocy w wyborze odpowiednich kosmetyków, zwłaszcza kiedy widzą przed sobą całe półki różnych produktów. Za pośrednictwem naszych kanałów social media: FB, IG i YouTube Ziko Zdrowie i Uroda dzielimy się fachową wiedzą poprzez filmy edukacyjne, tutoriale m.in. na tematy dotyczące pielęgnacji specjalistycznej, kosmetyków, które wspomagają leczenie skóry atopowej, trądzikowej lub naczyniowej. Dzięki filmom Klienci mogą się dowiedzieć, jak właściwie, krok po kroku dbać o skórę, które składniki i witaminy są dobre dla ich cery i jakie suplementy powinni uzupełnić w swoim organizmie. Ale oczywiście najważniejsze są spotkania bezpośrednie, dlatego wszystkich, którzy potrzebują porady, zapraszamy do naszych stacjonarnych drogerii Ziko Dermo.

Jakie są plany dotyczące rozwoju sieci Ziko Dermo w najbliższych miesiącach?

Pomysłów i planów jest dużo. Zdecydowanie nie będziemy się nudzić. Zobaczymy, które z nich uda się zrealizować. Jeśli chodzi o działania marketingowe, to na pewno będziemy inwestować we wszystkie narzędzia, które wzmocnią naszą wieź z klientem. Będziemy rozbudowywać nie tylko działania off line, ale również online, aby łączyć dostępność produktów z dostępnością wiedzy i doradztwa. Nieustannie pracujemy nad asortymentem, rozmawiamy z nowymi markami, producentami, żeby Klienci mieli jeszcze większy wybór dobrych jakościowo i przebadanych dermatologicznie produktów. Usprawniamy procesy, aby zakupy w naszych drogeriach były jeszcze wygodniejsze i przyjemniejsze. Dużą wagę przykładamy też do szkoleń, aby nasz personel stale był na bieżąco i mógł służyć Klientom kompleksową opieką.

Możemy spodziewać się nowych otwarć Ziko Dermo? Może pojawią się na szerszą skalę w centrach handlowych?

Wszystko zależy od dostępności lokali i miejsc. Jest wiele ambitnych planów rozwojowych, nie wykluczamy współpracy z centrami handlowymi, ale na pewno, otrzymując ofertę będziemy ją starannie analizować.