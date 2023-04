Luksusowy Hotel Blow Up Hall w Poznaniu, należący wcześniej do Grażyny Kulczyk, ma nowych właścicieli. To Patrycja i Maciej Kujawscy z firmy Jantex. - Planowany jest re-modelling wnętrz hotelu, tak by design był jak najbardziej praktyczny - mówią.

Firma Jantex Polska została nowym właścicielem poznańskiego hotelu Blow Up Hall, który wcześniej należał do Grażyny Kulczyk.



Planowany jest re-modeling wnętrz hotelu, tak by wprowadzić do nich światło.

Będzie to miejsce dla każdego - dla osób podróżujących biznesowo, dla zwiedzających miasto, oraz dla tych którzy szukają wyciszenia i odosobnienia.

Otwarcie hotelu planowane jest na czwarty kwartał 2023 roku. Dlaczego zdecydowali się Państwo na odkupienie poznańskiego Hotelu Blow Up Hall od Grażyny Kulczyk? Patrycja Pachura-Kujawska i Maciej Kujawski, właściciele firmy Jantex Polska: Dywersyfikujemy inwestycje, z jednej strony nadal inwestując w modernizację i rozbudowę ferm kur niosek oraz sortowni jaj. Jantex Polska to spółka należąca do rodziny, która w branży drobiarskiej działa od 1976 r. W obecnych czasach prognozowanie rentowności przedsięwzięć biznesowych jest coraz trudniejsze, dlatego prowadzenie działalności w różnych branżach i na różnych rynkach stanowi o bezpieczeństwie i stabilności całej grupy kapitałowej. Ponadto zamiłowanie do podróży, doświadczenia jako goście hotelowi i wcześniejsza działalność hotelowa wpłynęły na decyzję o zakupie Blow Up Hall. Hotel Blow Up Hall w Poznaniu szykuje się do ponownego otwarcia. Fot. mat. prasowe Hotel jest zamknięty od wiosny 2020 roku. W jakim jest obecnie stanie? W tym budynku czas się zatrzymał. Od czasu zamknięcia jest regularnie sprzątany a pokoje utrzymywane w najlepszym standardzie. Jakie prace budowlane i wykończeniowe przewidują Państwo w hotelu? Jakiego charakteru nabierze obiekt? Planowany jest re-modeling wnętrz hotelu tak, by wprowadzić do nich światło i sprawić by design był jak najbardziej praktyczny. Wartości, jakimi się kierujemy, to minimalizm i komfort – wygoda na najwyższym poziomie, przy zastosowaniu rozwiązań, które dają poczucie well-being, ale nie przytłaczają gości swoją formą. Komu hotel będzie dedykowany? Rodzinom, samotnikom potrzebującym ciszy, czy może ludziom podróżującym w celach biznesowych? Hotel i restauracja będzie miejscem spotkań z ludźmi – imprezy, rodzinne, firmowe i przyjacielskie. Miejsce dla każdego - dla osób podróżujących biznesowo, dla zwiedzających miasto, oraz dla tych którzy szukają wyciszenia i odosobnienia. To gość decydować będzie czy chce być uczestnikiem czy obserwatorem, czy chce kontaktu czy izolacji – czy chce spędzać czas w kameralnym lobby czy przestrzennym hallu, we wnętrzu restauracji czy przy stoliku na zewnątrz. Czytaj więcej Blow Up Hall w Poznaniu znów będzie działać, ale w nowej odsłonie Ile pokoi będzie oferował gościom hotel i czy możecie Państwo zdradzić widełki cen za dobę? Hotel będzie oferować pobyt w 22 pokojach. Ceny będą odzwierciedlać pięciogwiazdkowy standard hotelu i jego wyjątkowy charakter. A co z restauracją hotelową? Stawiacie też Państwo na dobrą kuchnię? Oczywiście, chcemy stworzyć restaurację, która będzie „uszczęśliwiać” naszych gości. Tworzymy rodzinę z tradycjami i niezwykle ważny jest dla nas czas spędzany wspólnie z bliskimi i przyjaciółmi. Restauracja jest idealnym miejscem do spotkań biznesowych czy wspólnego świętowania. Chcemy by nasi goście celebrowali wspólny czas próbując przy tym najlepszego jedzenia, win i alkoholi. Hotel Blow Up Hall w Poznaniu szykuje się do ponownego otwarcia. Fot. mat. prasowe Kiedy planowane jest otwarcie Hotelu Blow Up Hall? Otwarcie planowane jest na czwarty kwartał 2023 roku. O postępach prac i otwarciu będziemy Państwa informować na bieżąco. Macie Państwo w planach przejęcie kolejnych hoteli? Aktualnie skupiamy się na Blow Up Hall i poświęcamy się w pełni temu projektowi. Jednocześnie, zawsze jesteśmy otwarci na nowe perspektywy, dlatego też nie wiemy co przyniesie nam czas. Czytaj więcej Poznańskie hotele mogą pochwalić się dobrymi wynikami Stary Browar w Poznaniu. fot. Shutterstock

Nie przegap najważniejszych wiadomości Obserwuj nas w Google News

© Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin