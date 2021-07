PPG: Kluczem do rozwiązania problemów kadrowych jest stworzenie przyjaznego i bezpiecznego miejsca pracy

Branża produkcyjna i przemysłowa narzeka na brak rąk do pracy. Jak PPG radzi sobie z tym problemem w Polsce i na świecie?

Grzegorz Koźmiński: Trudności ze znalezieniem pracowników nie zaczęły się wraz z pandemią. Obserwujemy to od kilku, a nawet kilkunastu lat, a wiąże się to w dużej mierze ze zmianami społecznymi zachodzącymi w kraju. Z jednej strony Polacy kuszeni wyższymi zarobkami wyjeżdżali do pracy fizycznej w krajach Europy Zachodniej, z drugiej strony młodzi ludzie wkraczający na rynek pracy poszukują innych wyzwań i praca w obszarze produkcji może nie być dość atrakcyjna.

Kluczem do rozwiązania problemów kadrowych jest stworzenie atrakcyjnego, przyjaznego i bezpiecznego miejsca pracy. Wszystko to po to, aby pracowników utrzymać w firmie. To stara się robić PPG. Obserwujemy, że często podstawowym czynnikiem decydującym o zmianie pracodawcy jest atmosfera panująca w pracy, relacje z przełożonymi i współpracownikami. Oczywiście wynagrodzenie też jest istotne, ale z doświadczenia wiemy, że drobne różnice nie skłonią pracownika do odejścia, jeśli w firmie czuje się dobrze.

Dlatego w PPG przykładamy dużą wagę do kultury pracy i bezpieczeństwa, dajemy pracownikom dużo swobody i odpowiedzialności. Nawet na podstawowych stanowiskach pozwalamy im się rozwijać i robić to, w czym czują się najlepiej.

Czy potrzebne są rozwiązania kompleksowe? A jeśli tak, to jakie?

Słowem-kluczem dla rynku będzie w nadchodzącym czasie „elastyczność”. Elastyczność w każdym aspekcie działalności firmy. Począwszy od zarządzania zasobami ludzkimi, poprzez planowanie łańcucha dostaw i produkcji, aż po kanały sprzedaży. To co jeszcze 2 lata temu wydawało się stabilnym modelem biznesu, dziś jest już nieaktualne. Wyzwania, z jakimi zmierzyliśmy się w ostatnim czasie pokazują, że krótkookresowe zmiany, czy zmiany dotykające tylko wybranych obszarów działania firmy są niewystarczające.

1

2