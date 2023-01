Eksperci rynku nieruchomości oraz finansów, a także sami deweloperzy wypowiedzieli się na temat przyszłości rynku nieruchomości.

Katarzyna Kuniewicz, Head of Research Otodom Analytics w OLX Group twierdzi, że tak relatywnie wysokie stopy będą nam towarzyszyły najwyżej do końca 2023 roku.

Cezary Chybowski, prezes Reliance Polska, zaznaczył, że jeżeli stopy procentowe nie zostaną obniżone, to rynek pierwotny w znanej nam formie “umrze”.

Według Marcina Krasonia, wielu młodych ludzi już od jakiegoś czasu preferuje najem, ale bardziej ma to związek z jego zaletami na ich etapie życia, niż możliwością zakupu.

Katarzyna Kuniewicz, Head of Research Otodom Analytics w OLX Group twierdzi, że tak relatywnie wysokie stopy będą nam towarzyszyły najwyżej do końca 2023 roku. Dlatego główną grupę nabywców będą w 2023 roku stanowili zamożni nabywcy, dysponujący wysokim (powyżej 50 proc. wartości mieszkania) wkładem własnym.

Twierdzi, że sytuacja na rynku pierwotnym już wpływa, a w 2023 roku nadal będzie wpływać na rynek najmu. Młodsze pokolenia wynajmują mieszkania nie z powodu wzorców z Zachodu, ale z niechęci do zaciągania długu na kilkadziesiąt lat. Dla decyzji o zakupie mieszkania decydujący pozostaje w Polsce nie wiek nabywcy, ale moment usamodzielnienia i stabilizacji, który następuje najczęściej w następstwie narodzin dziecka. Wiele wskazuje jednak na to, że w 2023 roku młodej rodziny nie będzie stać na zaciągnięcie kredytu hipotecznego, dlatego ich potrzeba mieszkaniowa będzie musiała być zaspokajana na rynku najmu.

W 2023 roku deweloperzy radykalnie ograniczają skalę rozpoczynanych inwestycji, co spowoduje znaczny spadek liczby oferowanych przez nich mieszkań. Najem instytucjonalny będzie zyskiwał na znaczeniu przede wszystkim dlatego, że ta forma najmu dopiero się w Polsce rozwija (efekt niskiej bazy).

Marcin Krasoń, ekspert rynku mieszkaniowego Otodom Analytics sądzi, że wysokie stopy procentowe plus 5-procentowy bufor zapisany w rekomendacji S spowodowały mocny spadek akcji kredytowej. W następstwie tego wielu Polaków chcących kupić mieszkanie na własne potrzeby ma z tym duży kłopot. Dziś mieszkania kupują głównie inwestorzy, u niektórych deweloperów spadek sprzedaży lokali na własne potrzeby wyniósł nawet 90 proc. Spadek liczby transakcji nie oznacza jednak, że potencjalni kupujący zrezygnowali z zakupu na zawsze.

Od pół roku ceny są stabilne, ale dalsze problemy z kredytami mogą je w niektórych przypadkach obniżyć – dotyczyć to będzie mniej atrakcyjnych lokali oraz miast/dzielnic. W skali kraju nie spodziewam się spadków cen nominalnych wyższych niż kilka procent, ale równie dobrze o tyle samo mieszkania mogą podrożeć.

Gdy sytuacja kredytowa się zmieni, to początkowo ten skumulowany popyt wybuchnie i ludzie znów “rzucą się” na zakup mieszkania.

Według Marcina Krasonia, wielu młodych ludzi już od jakiegoś czasu preferuje najem, ale bardziej ma to związek z jego zaletami na ich etapie życia, niż możliwością zakupu (lub jego brakiem). Co ciekawe, badania pokazują, że wraz z wiekiem pojawia się jednak chęć posiadania własnej nieruchomości.

Każda firma jest w innej sytuacji, jednym sprzedaż spadła katastrofalnie, a innym prawie w ogóle. Trudny rynek to czas możliwych konsolidacji i przejęć – dla dużych firm może to być okazja do zwiększenia swoich zasobów, czy wejścia na nowe rynki.

Oczywiście wchodzi w grę również budowanie na wynajem, ale pamiętajmy, że mało kto ma doświadczenie w byciu operatorem takiego najmu instytucjonalnego – jest to dziś spore wyzwanie. Obecnie mamy rynek kupującego, o klienta trzeba się dużo bardziej postarać. Nie wystarczy już po prostu siedzieć w biurze sprzedaży i drukować umowy do podpisania.

W Polsce jest to zbyt mała skala, aby stały się głównymi klientami branży deweloperskiej.

Cezary Chybowski, prezes Reliance Polska, zaznaczył, że jeżeli stopy procentowe nie zostaną obniżone, to rynek pierwotny w znanej nam formie “umrze”. Zaczną ewoluować firmy (fundusze), które skupując pakiety mieszkań, przekażą je na rynek najmu, tak dzieje się m.in. w Berlinie. Ceny transakcyjne jednak zostaną obniżone, ponieważ fundusze będą jedynym odbiorcą lokali z rynku pierwotnego. Jest to jednak scenariusz, jakiego osobiście nie biorę pod uwagę, ponieważ stopy procentowe wrócą do normy w ciągu 24 miesięcy.

Twierdzi, że młodsze pokolenia nie są przyzwyczajone do posiadania, a do użytkowania. W związku z powyższym będą bardzo dobrymi klientami jako najemcy nieruchomości, jeżeli tylko weźmiemy pod uwagę, że będzie ich na ten najem stać. W obecnej sytuacji kwoty najmu są tak wysokie, że młodzi ludzie nie wynajmują samodzielnie mieszkań, lecz tworzą komuny, a więc wynajmują mieszkania “na pokoje”. - Nie wróżę też przyszłości inwestorom, którzy będą kupowali mieszkania inwestycyjnie. Moim zdaniem fundusze inwestycyjne wyprzedzą ich, gdyż mają argument posiadania kapitału. Inwestorzy indywidualni do tej pory działali w oparciu o kredyt, stosując tak zwaną dźwignię finansową. Dziś jest to niemożliwe z uwagi na wysokie stopy procentowe - mówi Cezary Chybowski.

Bezsprzecznie najem instytucjonalny zyska na znaczeniu, natomiast deweloperów powinniśmy podzielić na trzy grupy: małych, średnich i dużych. Ci mali upadną, średni sprzedadzą swoje grunty dużym, aby dokończyć obecnie trwającej budowy, a duzi za połowę ceny kupią banki ziemi od średnich firm. Pamiętajmy, że w kryzysie kapitał nie wyparowuje, tylko zmienia właściciela. Możliwy jest również scenariusz, w którym deweloperzy zaczną bezpośrednio wynajmować mieszkania. Jednak jest to scenariusz, który może dotyczyć tylko największych firm, które mają dużą płynność kapitału. W perspektywie czasu i tak ten pakiet mieszkań zostanie sprzedany do funduszy inwestycyjnych.

Myślę, że nie jednym z głównych klientów, lecz jedynymi klientami. W obecnej sytuacji mamy bardzo słabą złotówkę, co stanowi zachętę dla zagranicznych podmiotów, aby inwestować w Polsce. Jedynym aspektem negatywnym jest fakt, że mieszkamy na terenach przyfrontowych, a więc zagraniczne firmy widzą również zagrożenia, które wynikają z faktu toczącej się za naszą granicą wojny. Mam jednak wrażenie, że jest to bardziej argument w celu negocjacji ceny aniżeli realny problem - mówi Cezary Chybowski.

Jarosław Jędrzyński, ekspert portalu RynekPierwotny.pl twierdzi, że w ostatnich latach krajowy rynek mieszkaniowy na dobre zadomowił się w środowisku niskich, a w końcu bliskich zeru stóp procentowych NBP. Z kolei zdecydowany zwrot tendencji kosztu rodzimego pieniądza wywołał szok, skutkujący załamaniem rynku hipotek oraz statystyk sprzedaży mieszkań.

Długoterminowe utrzymanie takiego stanu byłoby dla mieszkaniowego rynku pierwotnego zdecydowanie destrukcyjną opcją, prowadzącą do utrwalenia zapaści rynkowej, możliwych upadłości firm deweloperskich oraz eliminacji z rynku kolejnych setek tysięcy młodych rodaków, z których wielu prawdopodobnie wybrałoby emigrację. Sam rynek mieszkań deweloperskich skurczyłby się w sposób dość ewidentny, pozostając na lata w stanie marazmu. Poza tym wysokie stopy procentowe to jedno, natomiast czynnikiem podobnie destrukcyjnym pozostaje rekomendacja S z buforem 5 pp. doliczanym przez banki do WIBOR-u. Zasadniczą kwestią pozostaje więc perspektywa jego utrzymania w bliższej i dalszej perspektywie.

Na drodze do pełnego rozkwitu rynku wynajmu w Polsce stoi jedna zasadnicza przeszkoda – konflikt interesów wynajmujących i najemców. Ci ostatni chętnie zaakceptują opcje wynajmu jako stałego i docelowego, a nie jak obecnie przejściowego sposobu zaspokajania potrzeby dachu nad głową, pod jednym wszakże zasadniczym warunkiem. Czynsz najmu musi być dostosowany do kieszeni Kowalskiego i odczuwalnie niższy od raty kredytu na analogiczne lokum. Z kolei wynajmujący muszą mieć interes w prowadzeniu takiej działalności, czyli mieć gwarancję zysków z wynajmu wyraźnie wyższych niż z innych relatywnie bezpiecznych instrumentów, np. z obligacji Skarbu Państwa.

Tymczasem rodzimi decydenci już od dłuższego czasu działają w kierunku ograniczania zysków z wynajmu, a także zapowiadają kontynuację tej aktywności, m.in. przez wprowadzanie kolejnych podatków dla osób i instytucji inwestujących w mieszkania. Bez rewizji tego stanowiska i w sytuacji wysokich stóp procentowych trudno jest oczekiwać kontynuacji boomu inwestycyjnego na pierwotnym rynku mieszkaniowym.

Deweloperzy już próbują zaradzić spadkom sprzedaży poprzez pomysły oferowania mieszkań na wynajem z opcją ich zakupu w przyszłości. Tu znów wszystko będzie zależało od warunków finansowych takiej opcji. Jeśli będą atrakcyjne, może to być jakimś rozwiązaniem na trudne czasy kryzysu, choć raczej trudno przypuszczać, by podobny wariant miał w pełni zrekompensować deweloperom jego skutki. Znacznie skuteczniejszym panaceum na topniejący popyt są dobrze pomyślane promocje i odpowiednio podkręcony marketing inwestycji deweloperskich. Należy oczekiwać takich działań na coraz szerszą skalę i coraz bardziej agresywnego konkurowania o klienta w ten sposób.

Z kolei najem instytucjonalny nieco wyhamował swój pęd rozwojowy w ostatnich miesiącach. Tak jak cały rynek pozostaje w stanie oczekiwania na rozwój sytuacji, co może jeszcze dość długo potrwać. W dłuższej perspektywie, dotyczącej już czasów pokryzysowych, najem instytucjonalny będzie zyskiwał na znaczeniu, co jest podstawowym warunkiem procesu dojrzewania oraz cywilizowania rodzimej mieszkaniówki.

Zagraniczne fundusze w ostatnich 2-3 latach coraz wyraźniej zaznaczały swoją obecność po popytowej stronie rynku nowych mieszkań. Kryzys niestety nieco ostudził ich zapał do kolejnych zakupów na dużą skalę. Fundusze PRS w przyszłości zapewne staną się ważnym graczem na krajowym rynku mieszkaniowym, jednak w okresie spowolnienia same ograniczą swoje działania do rozsądnej dla takich okolicznościach skali - mówi Jarosław Jędrzyński.

Krystian Bielas, członek zarządu Besim Group mówi, że banki zdecydowanie obniżyły marże na kredytach hipotecznych wraz ze spadkiem zainteresowania tym produktem. W tym momencie przyznają go tylko tym osobom, które jest na to stać. Jeżeli ktoś teraz zaciągnie kredyt, a w przyszłości stopy spadną, będzie miał najtańszy kredyt w historii. Natomiast jeśli stopy procentowe pozostaną na obecnym poziomie, to najbogatsi, których stać na zakup nieruchomości za gotówkę bądź kredyt, będą zarabiać na rynku wynajmu, który właśnie rozkwita i pozwala generować coraz wyższe dochody. Sprzedaż na rynku pierwotnym wyhamowała głównie z powodu ograniczonej zdolności kredytowej. Wraz ze wzrostem dochodów oraz spadkiem presji na WIBOR, banki będą udzielać kredytów szerszemu gronu klientów, co spowoduje powrót do dobrych wolumenów sprzedaży w kolejnych latach.

Na zakup nieruchomości będą mogli sobie pozwolić tylko najbogatsi, którzy swoje zobowiązania będą w stanie obsłużyć. Osoby, których nie będzie stać na własny dom czy mieszkanie, będą musiały wynajmować lokum, co znajduje potwierdzenie w obecnej dynamicznej sytuacji rozwoju segmentu wynajmu.

Najem instytucjonalny może mieć miejsce, lecz widzę też możliwość sprzedaży nieruchomości po o wiele niższych cenach, niż zakładane tylko po to, aby obsłużyć swoje zobowiązania wobec banków bądź inwestorów, co może wpłynąć na chwilowe zachwianie cen na rynku nieruchomości. Z pewnością dużą „poduszką bezpieczeństwa” dla branży będą zakupy pakietów mieszkań przez inwestorów PRS, co zresztą już się dzieje.

Zagraniczni inwestorzy inwestują u nas w segment deweloperski na zasadzie “pożycz, sprzedaj, zyskaj”, lecz przy możliwościach, jakie teraz oferuje rynek – mniejszy zbyt mieszkań, może przerodzić się to w inwestycje w wybudowanie nieruchomości bez sprzedaży lub zakup na cele wynajmu. Takich transakcji w segmencie PRS będzie przybywać.

Wojciech Orzechowski, deweloper, inwestor, fliper, autor książek o nieruchomościach, wydawca Strefy Nieruchomości uważa, że sytuacja z wysokimi stopami procentowymi nie będzie trwała wiecznie. Dzisiaj faktem jest, że gotówkowi klienci, kupują najwięcej mieszkań i robią to wprost od deweloperów. Jeśli ktoś posiada gotówkę, to woli mieszkać w bardziej komfortowym lokum niż w starym bloku czy kamienicy. Dlatego sprzedaż trwa mimo lekkich wstrzymań przez deweloperów. Tym bardziej, że może on przygotować pakiet mieszkań dla hurtowych odbiorców i w ten sposób “pozbędzie się” mieszkań. Dzisiaj wysokie ceny kreowane są przez wysokie koszty wynagrodzeń i produktów podatnych na inflację. Koszt wybudowania metra kwadratowego mieszkania drożeje. Deweloperzy nie mogą sobie pozwolić na obniżenie cen. W komfortowej sytuacji są ci, budujący z własnego kapitału. Deweloperzy, którzy wspomagają się kredytem, będą przy wysokich stopach wycofywać się z rynku, więc podaż będzie spadać. Jednocześnie rośnie bańka zakupowa. Gdy stopy procentowe wrócą do przyzwoitych wysokości, gospodarka ruszy i klienci także zaczną kupować, jednak mieszkań będzie wtedy niewiele. Spowoduje to znowu podwyżkę cen, tym razem ze względu na popyt na mieszkania, których nie będzie. Osoby, które dzisiaj zainwestują, zarobią w dłuższej perspektywie czasu.

Dopóki za wzrostem cen mieszkań podąża wzrost wynagrodzeń – mamy sytuację, w której cały czas stać nas na zakup własnego mieszkania. Jednak niewykluczone , że w długim okresie czasu stanie się to, co na zachodzie. A wtedy faktycznie najlepiej będzie wynajmować, zamiast kupować na własność. Wygrają ci, którzy już dzisiaj mają pokupowane pakiety mieszkań na wynajem. Dążymy do sytuacji, jaka jest w krajach rozwiniętych. Tam z wynajmu mieszkaniowego w centrach miast osiąga się 2-3 proc. stopy zwrotu, a to dlatego, że ceny mieszkań są tam bardzo wysokie. Idąc tym tropem, jeśli w Polsce mamy średnio 6 proc. roczne stopy zwrotu z najmu – to wzrost cenowy ma potencjał jeszcze 200 proc. W ten sposób ci, którzy posiadają już nieruchomości, podwoją swoje majątki w ciągu najbliższych 6-8 lat.

Grzegorz Woźniak, prezes spółki Q3D Locum twierdzi, że najbliższy czas będzie na pewno trudny zarówno dla deweloperów, którzy będą mierzyli się z trudnościami sprzedażowymi, jak i dla potencjalnych nabywców, którym nadal będzie ciężko realizować marzenia o własnym M ze względu na problemy z otrzymaniem finansowania. Liczymy jednak na to, że za rok o tej porze, jak i w kolejnych latach, stopy procentowe powoli zaczną spadać, co przyniesie odmrożenie rynku deweloperskiego i jego odbicie.

Utrzymanie się obecnej sytuacji, w sposób nieunikniony wpłynie na rynek najmu. Młodzi ludzie, będą musieli gdzieś mieszkać – jeżeli zostaną pozbawieni możliwości uzyskania finansowania w bankach i zakupu własnych mieszkań, będą decydowali się na wynajem.

Tomasz Delowski, Tętnowski Development stwierdza, że rynek pierwotny przede wszystkim na najbliższe dwa lata ulegnie znacznemu wyhamowaniu. Sprzedaż ustabilizuje się na dużo niższym poziomie i w pierwszym okresie będzie musiała wchłonąć obecną nadwyżkę mieszkań. Najtrudniejsza sytuacja dotyczyć będzie gorszych lokalizacji i większych metraży, które nie będą dostępne dla docelowego mieszkańca, a jednocześnie nie będą atrakcyjne dla nabywcy inwestycyjnego. Dużym problemem dla deweloperów pozostaną również wysokie koszty realizacji inwestycji.