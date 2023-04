Jeżeli wojna skończy się w tym roku, to znowu w Polsce nastąpi boom inwestycyjny. A moduły to produkt idealny w warunkach wysokiej inflacji, o wysokiej jakości i wydajności. Tak na wnp.pl ocenia przyszły trend prezes Erbudu Dariusz Grzeszczak.

Zdaniem prezesa Erbudu Dariusza Grzeszczaka drewniane budownictwo modułowe jest przyszłością sektora.

Wszystkie trzy-, czteropiętrowe budynki powinny być budowane w drewnie modułowym - uważa.

Na pytanie portalu wnp.pl o przyszłość Dariusz Grzeszczak odpowiada: - Wczoraj Erbud był firmą budowlaną, dzisiaj jest przemysłową, a jutro będzie technologiczną.

- To był trudny rok. Oceniam, że gdyby nie wojna i wysoka inflacja, osiągnęlibyśmy minimum 100 mln zł zysku. Przy tak wysokiej inflacji 11 mln zysku netto jest dobrym wynikiem. Sytuacja była taka, że negocjowaliśmy często dopłaty z deweloperami, którym mocno spadła sprzedaż mieszkań, rosły raty kredytów. To było trudne, ale kosztem marży dodawali do ceny 10-15 procent - mówi Dariusz Grzeszczak.

Erbud inwestuje w budownictwo modułowe

- Z punktu widzenia grupy istotne jest, ile zysku, a raczej kiedy zysk zaczną przynosić moduły. Jak sprawdzi się nowy zespół MOD21, który realizuje drewniane budownictwo modułowe w Grupie Erbud. Każdy nowy biznes potrzebuje czasu na rozruch, a chcąc pilnować jakości, zakładamy zapas i czas na wdrożenia i naprawę ewentualnych błędów.

W modułach kontraktów nie brakuje, są one w bardzo dobrej cenie, co nas bardzo cieszy - podkreśla Dariusz Grzeszczak.

- W budownictwie modułowym z drewna jesteśmy megainnowacyjni. Budujemy szybko. Proces budowania w tradycyjnej technologii trwa 18-24 miesiące, u nas 6-9 miesięcy. Oznacza to olbrzymie skrócenie czasu realizacji, przy nieporównywalnej jakości produktu. W naszym przypadku wszystko jest budowane w hali, w stałych warunkach, nie ma deszczu, śniegu, zmian temperatury. To jest ogromna innowacja - dodaje.

Kierunek Erbudu: odnawialne źródła energii

- Świadomie postawiliśmy przed laty na OZE, nie tracimy w nie wiary. Jestem pewny, że w końcu Polska będzie się cieszyć z zielonej energii. Będzie inwestować w nowe projekty, budować nowe farmy fotowoltaiczne i wiatrowe. Do tego mamy offshore, który powoli zaczyna się rozwijać, nie wykluczamy udziału także w tych projektach - zapowiada szef Ebudu.

Prognozy na 2024 rok

Dariusz Grzeszczak nie podziela płynących z branży głosów o tym, że rok 2024 może być trudniejszy niż 2022. - Kumulację negatywnych czynników mieliśmy w 2022 roku, kiedy zaskoczyły nas inflacja i wojna w Ukrainie. W mojej ocenie może być tylko lepiej. Ceny są znane, inwestycje w modułach rosną, w OZE chcemy i będziemy inwestować w Polsce i w Europie.

Dlatego nie widzę powodów, by myśleć, że w 2024 roku mogły wystąpić poważne problemy.

- Jeżeli wojna skończy się w tym roku, czego wszyscy sobie życzymy, to znowu w Polsce nastąpi boom inwestycyjny. Natomiast w Ukrainie boom do kwadratu albo i sześcianu - przewiduje Grzeszczak. Jednocześnie zaznacza, że Erbud nie buduje swoich strategii na wojnie. - To jest wielka tragedia, nie chcemy kreślić planów, gdy na ludzi spadają bomby - podkreśla.

- Cały czas mamy wysoką inflację. Umiemy z tym żyć, kalkulować, zamawiać materiały. Potrafimy się do tego dostosować. Na początku wszyscy baliśmy się pandemii, pierwsze pół roku to była katastrofa. Okazało się jednak, że dla budownictwa czarny scenariusz się nie sprawdził i nasze firmy budowlane świetnie dały sobie radę. We Włoszech czy w Hiszpanii budowy były zamknięte. Potwierdziło się, że decyzja, by u nas nie zamykać budów, była dobra - ocenia szef Erbudu. - Pamiętajmy, że budownictwo stanowi 10 proc. gospodarki, dlatego tąpnięcie w tym obszarze to jest katastrofa nie tylko dla nas, ale dla całego kraju.

CAŁA ROZMOWA do przeczytania na portalu wnp.pl