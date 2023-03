Od stycznia tego roku w Unii Europejskiej obowiązuje dyrektywa CSRD dotycząca sprawozdawczości ESG. Co w praktyce oznacza dla rynku nieruchomości? Wyjaśniają Magdalena Puchalska-Nielaba i Monika Dębska-Pastakia, założycielki Urban Circularity.

Czy nowa dyrektywa CSRD, która weszła w życie w styczniu br. może być postrzegana jako absolutny „game changer” dla branży nieruchomości? Czy teraz będą powstawać wyłącznie „zielone budynki”?

Dyrektywa w sprawie Sprawozdawczości Przedsiębiorstw w zakresie Zrównoważonego Rozwoju (CSRD), która obowiązuje w UE od stycznia tego roku została przyjęta w celu zwiększenia publicznej odpowiedzialności przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo i środowisko oraz zapewnienia inwestorom spółek uzyskanie pełnego obrazu wpływu ich portfela inwestycyjnego na ludzi i środowisko naturalne, jak też wpływu zmian klimatycznych na działalność spółek.

Zastąpi ona od 2024 r. Dyrektywę w sprawie Sprawozdawczości Niefinansowej (NFRD) wprowadzając szczegółowe wymogi sprawozdawcze i europejskie standardy raportowania niefinansowego (ESRS[3]) oraz zwiększając liczbę przedsiębiorstw, które będą podlegać obowiązkowi raportowania z 11.000 do około 50.000 w całej Unii Europejskiej.

Tak więc niewątpliwie jest to ogromna zmiana dla wielu przedsiębiorstw, również dla tych w branży nieruchomości, spowodowana szczegółowością oraz ilością i kompleksowością danych w zakresie ESG, które spółki będą musiały zebrać nie tylko w obszarze swojego przedsiębiorstwa, ale również od wszystkich swoich podwykonawców i kontrahentów w łańcuchu wartości.

Zmapowanie pełnego łańcucha, uzyskanie i przetworzenie danych będzie nie lada wyzwaniem dla wszystkich zaangażowanych w procesie raportowania zgodnie z nowymi standardami. W branży nieruchomości ujawnione zostaną dokładne dane dotyczące spółek (właścicieli) budynków, m. in. śladu węglowego, wdrożenia GOZ, zużycia i wykorzystania wody, efektywności energetycznej, bioróżnorodności, danych pracowniczych, oddziaływania na lokalne społeczności, stosowanych praktyk firmy i inne.

Ujawniając tak szczegółowe informacje do publicznej wiadomości, świadomość społeczna w zakresie zrównoważonego budownictwa powinna zdecydowanie wzrosnąć, a inwestorzy oraz instytucje finansowe dostosują warunki oferowanego finansowania nieruchomości do wymogów stawianych „zielonym budynkom”.

Dodatkowo dochodzą jeszcze inne akty prawne istniejące lub będące jeszcze w opracowaniu, które będą wymagać spełnienia przez budynki określonych wymogów, co również będzie miało wpływ na nowe inwestycje budowlane. Oczywiście, będzie to proces wieloletnich, ale jakże fundamentalnych zmian, których będziemy świadkami.

Czy o raportowanie ESG muszą się martwić tylko duzi gracze rynkowi? Czy mniejsze firmy, np. deweloperzy działający na wąskim, lokalnym rynku, małe i średnie przedsiębiorstwa muszą "zawracać sobie głowę" takimi kwestiami?

Rozmawiając z lokalnymi czy mniejszymi firmami często słyszymy, że raportowanie ESG ich nie dotyczy, bo oni nie spełniają kryteriów określonych przepisami w tym zakresie.

Oczywiście sam obowiązek sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju, będzie dotyczył podmiotów spełniających warunki określone w Dyrektywie CSRD. Nie oznacza to jednak, że pozostałe firmy nie będą musiały przygotowywać własnych sprawozdań w tym zakresie.

Wystarczy, że znajdą się w łańcuchu wartości firmy, która będzie raportować, a wówczas będą musiały jej przekazać wymagane w zakresie ESG informacje. Będzie to miało odzwierciedlenie w procesie podejmowania przez firmy decyzji o wyborze swoich dostawców, jak również będzie uwzględniane w zapisach umów określających warunki współpracy, nakładając na dostawców odpowiednie obowiązki, które następnie dostawcy będą musieli przełożyć na swoich podwykonawców. Z dostępnych informacji rynkowych wynika, że większość firm bardzo mało wie o swoim łańcuchu dostaw poza dostawcami bezpośrednimi.

Zatem preferowani będą kontrahenci, którzy nie tylko dostarczą swoim partnerom dane, ale także wykażą konkretne działania np. postępy w zakresie redukcji śladu węglowego czy wdrażanie rozwiązań cyrkularnych, stosowanie uczciwych praktyk biznesowych, równe traktowanie pracowników.

Dodatkowo należy pamiętać, że nawet jeśli firma nie będzie objęta obowiązkiem raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju, a będzie chciała pozyskać dla swojej działalności finansowanie zewnętrzne, to podmioty udzielające finansowania jak banki czy fundusze inwestycyjne mogą zażądać przedstawienia informacji, czy spełnia ona kryteria uznania jej działalności za zrównoważoną środowiskowo zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje (Taksonomia UE).

Firmy spełniające takie wymogi będą miały dostęp do bardziej preferencyjnych warunków z puli tzw. zielonego finansowania, które jest częścią unijnych działań w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej. Jak słyszymy część firm właśnie z tego powodu przygotowuje już swoje raporty pomimo tego, że od strony prawnej nie są do tego zobowiązane. Zatem Dyrektywa CSRD dotknie też te małe i średnie przedsiębiorstwa, które nie są nią bezpośrednio objęte.

Wraz z większym naciskiem na kwestie zrównoważonego rozwoju w branży nieruchomości, zaczęliśmy mieć również do czynienia z greenwashingiem. Czy nowa dyrektywa CSRD ma szansę ukrócić tego typu praktyki?

Jednym z celów Dyrektywy CSRD (głównie z myślą o inwestorach) było zwiększenie wiarygodności i porównywalności danych prezentowanych w raportach niefinansowych. Aby ukrócić wszechobecny greenwashing, a także wyegzekwować ujawnianie przez firmy tych mniej „wygodnych” dla nich danych lub też podawania nieprawdziwych informacji, będą one zobligowane do raportowania zgodnie ze standardami ESRS, których ostateczną treść poznamy w czerwcu tego roku, a według których wszystkie zobowiązane przez CSRD spółki będą musiały przygotowywać raporty.

W ramach każdego z obszarów tematycznych opracowano standardy określające wymogi ujawnieniowe w odniesieniu do szczegółowych zagadnień. To standardy uniwersalne dla wszystkich branż.

Ponadto w opracowaniu jest 40 standardów sektorowych, przygotowywanych dla kluczowych branż. W sumie to ogromny wolumen zawartych tam wymogów raportowania, co wraz z obowiązkiem ich audytowania niewątpliwie ograniczy przedsiębiorstwom możliwości greenwashingu do minimum.

Rozmawiała Anna Sołomiewicz

Pełny wywiad do przeczytania na PropertyDesign.pl