PE przyjął dyrektywę CSRD o sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. – To pierwszy i ostatni dzwonek dla firm na przygotowanie się do zmian – tłumaczy Jolanta Okońska-Kubica, przewodnicząca Komitetu ds. ESG przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Parlament Europejski przyjął w pierwszym głosowaniu dyrektywę CSRD w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju

EFRAG na posiedzeniu Sustainability Reporting Board przyjął pierwszy zestaw standardów (bazowych) do przedstawienia Komisji Europejskiej.

Szacuje się, że nowe reguły raportowania niefinansowego dotyczyć będą łącznie 50 tys. firm na terenie całej Unii. Nie wszystkich od razu.

Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw, połączony w UE z corocznym obowiązkiem raportowania kwestii ESG, to kluczowa zmiana, rozpoczynająca daleko idący proces transformacji gospodarki.

Parlament Europejski przyjął w pierwszym głosowaniu dyrektywę CSRD w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju. Do pełnego przyjęcia dyrektywy pozostało jeszcze głosowanie w Radzie UE, które jest planowane na 28 listopada br. Potem tekst dyrektywy zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE i dokument wejdzie w życie 20 dni po publikacji. Kraje członkowskie będą mieć 18 miesięcy na jej implementację.

Harmonogram raportowania ESG według dyrektywy CSRD wygląda następująco:

• Publikacja raportu w 2025 r. za rok obrotowy zaczynający się 1 stycznia 2024 r. Dotyczy spółek, które dotychczas podlegały obowiązkom o raportowaniu informacji niefinansowych na podstawie dyrektywy NFRD.

• Publikacja raportu w 2026 r. za rok obrotowy zaczynający się 1 stycznia 2025 r. Obejmuje duże przedsiębiorstwa spełniające dowolne dwa z trzech kryteriów:

1) zatrudnienie ponad 250 pracowników

2) przychody netto przekraczające 40 mln euro

3) suma bilansowa przekraczająca 20 mln euro.

• Publikacja raportu w 2027 r. za rok obrotowy zaczynający się 1 stycznia 2026 r. Dotyczy małych i średnich spółek notowanych na rynku regulowanym, spełniających dwa z trzech kryteriów:

1) zatrudnienie ponad 10 pracowników

2) przychody netto powyżej 700 tys. euro

3) suma bilansowa przekraczająca 350 tys. euro.

• Publikacja raportu w 2028 r. za rok obrotowy zaczynający się 1 stycznia 2027 r. Dotyczy spółek spoza Unii Europejskiej, które posiadają w UE jednostkę zależną i osiągają na terenie UE obroty przekraczające 150 mln euro w skali roku.

Udało się pokonać straszliwą rebuttable presumption!

Jednocześnie 15 listopada EFRAG na posiedzeniu SRB (Sustainability Reporting Board) przyjął pierwszy zestaw standardów (bazowych) do przedstawienia Komisji Europejskiej. Są to standardy zaprezentowane w kwietniu br., które uwzględniają wyniki konsultacji społecznych prowadzonych w tym roku.

SRS są teraz w pełni spójne z S1 i S2 wydawanymi przez ISSB oraz dostosowane do ostatecznej wersji dyrektywy CSRD. A już za trochę więcej niż 12 miesięcy zaczniemy ESRS-y stosować – tłumaczy Piotr Biernacki, wiceprezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, prezes Fundacji Standardów Raportowania.

Komplet wytycznych podlega jeszcze korekcie edytorskiej. Po przedstawieniu ich komisji, ta ma czas do 30 czerwca 2023 na ich przyjęcie. W następnej kolejności powstaną standardy branżowe, a potem dla MŚP.

Z przyjęcia pierwszego zestawu ESRS cieszy się Piotr Biernacki, wiceprezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, członek Project Task Force on European Sustainability Reporting Standards i Sustainability Reporting TEG przy EFRAG, prezes Fundacji Standardów Raportowania.

- Ostatnie trzy miesiące, po zakończeniu publicznych konsultacji, to setki godzin pracy na spotkaniach i nad dokumentami i wreszcie SRB przyjęła cały komplet standardów – pisze Piotr Biernacki na Linkedinie.

Za kilka dni standardy trafią do Komisji Europejskiej, a za kilka miesięcy będą wydane w formie aktów delegowanych.

- Ci, którzy studiowali projekty z kwietnia, zobaczą, że zmieniło się dużo. System jest prostszy, jest mniej data points i mniej disclosure requirements. Udało się pokonać straszliwą rebuttable presumption. ESRS są teraz w pełni spójne z S1 i S2 wydawanymi przez ISSB oraz dostosowane do ostatecznej wersji dyrektywy CSRD. A już za trochę więcej niż 12 miesięcy zaczniemy ESRS-y stosować – cieszy się Piotr Biernacki.

Co jest potrzebne do wdrożenia CSRD?

Trzeba znać wymogi dyrektywy, standardu ESRS, sprawdzić gdzie się jest w tym kontekście, a następnie zaplanować działania, czyli tzw. wdrożenie.

- Niby prosto, ale jakby trudno. I ja to rozumiem. Gdybym dostała „na twarz" 13 standardów z ponad setką wskaźników, to zapewne nie wiedziałabym od czego zacząć. Moje doświadczenie podpowiada mi, że najlepiej jest szybko uszyć dobry plan. Im lepiej zaplanowany projekt, tym lepsze i często łatwiejsze wdrożenie, zgodnie z zasadą 4P: preparation, prevents, poor, performance – radzi Liliana Anam, CEO CSRinfo.

CSRD zmieni zasady gry w biznesie

Dyrektywa CSRD to zmiana dotychczasowych przepisów w zakresie raportowania informacji niefinansowych (NFRD). Ma na celu ujednolicenie zasad i modeli sprawozdawczości.

Szacuje się, że nowe reguły raportowania niefinansowego dotyczyć będą łącznie 50 tys. firm na terenie całej Unii. Jednak nie wszystkich od razu – przypomina Karolina Opielewicz, członkini zarządu Krajowej Izby Gospodarczej i inicjatorka działań Komitetu ds. ESG.

Choć pierwsze zmiany dotyczą największych graczy, nowe przepisy będą miały konsekwencje dla całego rynku, również dla sektora MŚP – zwłaszcza dla firm będących częścią łańcuchów dostaw, tych największych podmiotów gospodarczych.

- Mówiąc obrazowo: jeśli małe przedsiębiorstwo dostarcza jakiś półprodukt do firmy, która objęta zostanie dyrektywą CSRD, to będzie firma ta wymagała od swojego dostawcy szczegółowych informacji dotyczących pochodzenia produktu, czyli tego z czego został wytworzony, z jakim śladem węglowym się to wiąże, oraz czy producent tego półproduktu stosuje zasady zrównoważonego rozwoju, co nie dotyczy tylko ekologii, ale również kultury organizacji pracy – tłumaczy Karolina Opielewicz.

MŚP w Szkole ESG

Jak wynika z ostatnich badań Colliersa, choć większość firmy posiada już albo jest na etapie opracowywania strategii zrównoważonego rozwoju, to świadomość zasad raportowania CSRD wciąż pozostaje niewielka.

Reguły tej gry wydają się nadal skomplikowane, jednak jedno jest pewne: ci, którzy się nie dostosują, po prostu wypadną z rynku – tłumaczy Jolanta Okońska-Kubica, przewodnicząca Komitetu ds. ESG przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

- Być może wielu przedsiębiorców nadal postrzega zrównoważony rozwój jako chwilowy trend, który szybko minie. Jest to jednak myślenie błędne. Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw, połączony w UE z corocznym obowiązkiem raportowania kwestii ESG, to kluczowa zmiana, rozpoczynająca daleko idący proces transformacji gospodarki. Reguły tej gry wydają się nadal skomplikowane, jednak jedno jest pewne: ci, którzy się nie dostosują, po prostu wypadną z rynku – tłumaczy Jolanta Okońska-Kubica, przewodnicząca Komitetu ds. ESG przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Duże firmy z pewnością sobie poradzą. Mają budżety na opracowanie i wdrażanie strategii we współpracy z sektorem doradczym.

- Małe i średnie przedsiębiorstwa nie mają tego komfortu. To właśnie z myślą o tych podmiotach gospodarki utworzyliśmy pierwszą w Polsce Szkołę ESG – podkreśla Karolina Opielewicz z KIG.

Szkoła ESG, to inicjatywa zrzeszająca najlepszych ekspertów od spraw zrównoważonego rozwoju w naszym kraju. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z ich wiedzy, korzystając z bogatej oferty szkoleń na różnym poziomie szczegółowości.

- Zarówno firmy zaczynające dopiero pracować nad strategią zrównoważonego rozwoju, jak i te, które mają już za sobą pierwsze działania, w Szkole ESG zdobędą przydatne informacje, które pozwolą im przygotować się na nadchodzące zmiany – dodaje Karolina Opielewicz.

Z kolei Joanna Okońska – Kubica zauważa, że to jest właściwie zarazem pierwszy i ostatni dzwonek dla firm, na przygotowanie się do nadchodzących zmian.

Raportowanie niefinansowe staje się faktem. Firmy zostaną do niego zobowiązane, a ci, którzy teraz nie zdobędą odpowiednich kompetencji merytorycznych będą mieli poważny problem – wyjaśnia Joanna Okońska – Kubica.

CSRD potrzebna, ale skomplikowana

Komitet ds. ESG działający przy Krajowej Izbie Gospodarczej od sierpnia 2022 r. jest jedynym tego rodzaju ciałem eksperckim w Polsce, który na bieżąco nie tylko monitoruje prace organów europejskich nad nowymi przepisami, ale również wydaje swoje rekomendacje, zwracając uwagę prawodawcy na zagrożenia i wyzwania stojące przed polskim biznesem.

Jeszcze w sierpniu tego roku Komitet ds. ESG odniósł się do pierwszych propozycji wskaźników raportowania niefinansowego. W swoich rekomendacjach podkreślił, że - mimo słuszności założeń stojących za ESRS - wymogi te wiążą się bezpośrednio z bardzo precyzyjnymi obowiązkami dla firm, na które może im być trudno odpowiedzieć bez dedykowanego wsparcia eksperckiego.

Jak czytamy na stronie Krajowej Izby Gospodarczej, ESRS wymaga od polskich przedsiębiorców dużo więcej w porównaniu z dotychczasowymi wymogami obecnymi w polskim prawie. Co więcej, wymogi raportowania ESRS są też bardziej wymagające niż te z Global Reporting Initiative (GRI).

„Kolejnym zagrożeniem związanym z ESRS jest to, że nakładają na przedsiębiorstwa obowiązki podjęcia pewnych działań lub zaniechania dotychczasowych działań w ramach prowadzonego biznesu. Normalnie tego rodzaju obowiązki są wprowadzane aktem takim, jak dyrektywa w odpowiednim procesie legislacyjnym, w którym można intensywnie brać udział. Jednak tutaj nie będzie to miało miejsca” – czytamy w rekomendacji Komitetu ds. ESG KIG.

Mimo zastrzeżeń, członkowie komitetu stwierdzają, że wdrożenie standaryzacji w życie wpłynie pozytywnie na osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju, a w szczególności na redukcję emisji CO2 i ograniczenie związanych z nimi zmian klimatu.