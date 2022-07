Raporty ESG mają niski poziom. Pilnie potrzebny jednolity standard

Europejskie Standardy Raportowania Zagadnień Zrównoważonego Rozwoju całkowicie zmienią raporty ESG. Są one na bardzo niskim poziomie, zwłaszcza w Polsce. Instytucje finansowe koncentrują się w nich m.in. na rodzaju papieru do drukarek, samochodach elektrycznych czy perlatorach. Za to w ogóle nie informują m.in. o kredytach i ubezpieczeniach udzielonych w sektorze węglowym – podkreśla Bartosz Kwiatkowski, Director of Branch Fundacji Frank Bold.

Do 8 sierpnia 2022 r. potrwają publiczne konsultacje projektów Europejskich Standardów Raportowania Zagadnień Zrównoważonego Rozwoju ESRS.

Największe w Unii Europejskiej badanie raportów ESG przeprowadzone przez Fundację Frank Bold było jednym z powodów, dla którego Komisja Europejska postanowiła zreformować aktualną dyrektywę NFR.

Z analiz przygotowanych na potrzeby Komisji Europejskiej podczas prac nad dyrektywą CSRD wynika, że koszty raportowania niefinansowego dla spółek europejskich spadną o ok. od dwudziestu kilku tysięcy euro do czterdziestu kilku tysięcy euro rocznie.

Raportowanie ESG świata nie zmieni, ale nie taki jest jego cel. To jedno z narzędzi, które ma się temu przysłużyć – przypomina Bartosz Kwiatkowski, Director of Branch Fundacji Frank Bold. Fot. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, konferencja „ESRS: Publiczne konsultacje Europejskich Standardów Raportowania Zrównoważonego Rozwoju”.

Europejska Rada ds. Sprawozdawczości Finansowej opublikowała zestaw projektów Europejskich Standardów Raportowania Zagadnień Zrównoważonego Rozwoju ESRS i rozpoczęła ich publiczne konsultacje. Potrwają do 8 sierpnia 2022 r. Po zakończeniu prac nad standardami zostaną one wydane przez Komisję Europejską w formie aktów delegowanych. Standardy uzupełnią dyrektywę CSRD, na mocy której już wkrótce wszystkie duże prywatne i publiczne przedsiębiorstwa będą zobowiązane do raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju.

Europejskie Standardy Raportowania Zagadnień Zrównoważonego Rozwoju zmienią wszystko w kwestii raportowania, ponieważ jest ono na bardzo niskim poziomie, zwłaszcza w Polsce - tłumaczy Bartosz Kwiatkowski, Director of Branch Fundacji Frank Bold.

Dyrektywa NFR kompletnie nie działa

W 2019 r. Fundacja Frank Bold przeprowadziła badanie raportów niefinansowych spółek działających w Unii Europejskiej.

– Łącznie do ubiegłego roku przeczytaliśmy ponad 1,8 tys. raportów ESG. Nasze badanie – największe w Unii Europejskiej – było jednym z powodów, dla którego Komisja Europejska postanowiła zreformować aktualną dyrektywę NFR, ponieważ ona kompletnie nie działa w praktyce – tłumaczył Bartosz Kwiatkowski podczas konferencji Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych „ESRS: Publiczne konsultacje Europejskich Standardów Raportowania Zrównoważonego Rozwoju”.

Ekspert podkreśla, że Europejskie Standardy Raportowania Zagadnień Zrównoważonego Rozwoju zmienią wszystko w kwestii raportowania, ponieważ jest ono na bardzo niskim poziomie, zwłaszcza w Polsce.

– Słyszymy, że kwestie środowiskowe i zmian klimatycznych są bardzo ważne dla instytucji finansowych, ale niestety nie widać tych deklaracji w raportach. Nawet w opracowaniach za 2021 r. nadal podmioty te koncentrują się m.in. na rodzaju papieru do drukarek, samochodach elektrycznych czy perlatorach. Jednocześnie w ogóle nie informują o swoich emisjach z zakresu trzeciego, czyli m.in. o kredytach i ubezpieczeniach udzielonych np. w sektorze węglowym. To musi się zmienić – podkreśla Bartosz Kwiatkowski.

Podróże służbowe i dojazdy też się liczą

Odpowiedzią na ten problem są propozycje standardów EFRAG-u, które obejmują obowiązkiem raportowania wszystkie trzy zakresy emisji gazów cieplarnianych.

Zakres pierwszy obejmuje własne, bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych, np. emisje wynikające ze spalania paliw w urządzeniach lub pojazdach będących własnością organizacji. Drugi - to emisje pośrednie, które pochodzą z zakupionej energii elektrycznej, ciepła, pary i chłodu.

Zakres trzeci oznacza wszystkie inne emisje pośrednie występujące w łańcuchu wartości firmy, czyli emisje gazów cieplarnianych, na które organizacja może wpływać, ale których nie kontroluje. W tej kategorii znajdują się emisje związane np. z transportem zakupionych towarów, wywozem odpadów, podróżami służbowymi, dojazdami pracowników do pracy pojazdami niebędącymi własnością organizacji. Często jest to największy zakres i najtrudniejszy do ilościowego określenia.

– To bardzo duża zmiana, bo w Polsce wciąż duże spółki energetyczne, z wyjątkiem może dwóch, nie raportują zakresu drugiego i trzeciego emisji, nie tłumacząc się ze swoich decyzji – tłumaczy Bartosz Kwiatkowski.

Problemem jednak może się okazać zasada rebuttable presumption, czyli domniemania podlegającego obaleniu, która w propozycji EFRAG-u odnosi się do większości ujawnień.

- Nie jest to dobre rozwiązanie. Kwestie poruszane w standardach są na tyle istotne, że wszystkie powinny podlegać raportowaniu. Oczywiście pojawią się sytuacje, w których niektóre zagadnienia będą dla danego przedsiębiorstwa mniej ważne, ale wtedy wystarczy je odpowiednio opisać. Jeśli ten mechanizm miałby być rzeczywiście stosowany, to należy zmusić spółki do wytłumaczenia się z tego, dlaczego się na niego powołują. Bez takiego obowiązku nadal będziemy obserwowali sytuację, w której m.in. duża energetyczna polska spółka nie zaraportuje emisji gazów cieplarnianych w zakresie drugim i trzecim, bo wydaje jej się, że jest to kompletnie nieistotne - wyjaśnia Bartosz Kwiatkowski.

Czy wzrosną koszty raportowania niefinansowego?

Z analiz przygotowanych na potrzeby Komisji Europejskiej podczas prac nad dyrektywą CSRD wynika, że koszty raportowania niefinansowego dla spółek europejskich spadną o ok. od dwudziestu kilku tysięcy euro do czterdziestu kilku tysięcy euro rocznie. Takiej różnicy analitycy się spodziewają w pierwszym etapie wdrożenia nowej dyrektywy.

– Dla polskich spółek te kwoty będą znacząco niższe, bo szacuje się, że koszty raportowania są u nas niższe pięciokrotnie, a może nawet więcej – wylicza Bartosz Kwiatkowski.

Dodaje, że oszczędności te wynikają z wprowadzenia jednolitych standardów.

– Spółki nie będą musiały wypełniać wielu szczegółowych kwestionariuszy, o co zazwyczaj proszą instytucje finansowe, które kierują się wymogami Taksonomii UE lub po prostu są zrównoważonymi inwestorami i chcą inwestować w to, co rzeczywiście jest zielone – tłumaczy Bartosz Kwiatkowski.

Raportowanie ESG świata nie zmieni

Wytyczne międzynarodowe dotyczące raportowania kwestii środowiskowych, prawno-człowieczych, czy pracowniczych istnieją od kilkudziesięciu lat.

– Wytyczne OECD istnieją od 1971 r., a ONZ od ponad dziesięciu lat. O większości z nich wiele polskich spółek w ogóle nie słyszało. Do tego grona należą m.in. bardzo duże spółki Skarbu Państwa, działające również za granicą, które dopiero teraz dowiadują się o tych wymogach – podkreśla Bartosz Kwiatkowski.

Dodaje, że w krajach należących do OECD tych wytycznych się przestrzega. Co roku inicjowanych jest kilkadziesiąt postępowań przed krajowymi punktami kontaktowymi OECD dotyczących naruszeń.

– Wytyczne powoli stają się też podstawą wyroków sądowych. Na przykład w Holandii, w procesie przeciwko koncernowi Shell, stwierdzono naruszenie wymogów ONZ i OECD w zakresie raportowania kwestii klimatycznych – opisuje Bartosz Kwiatkowski.

Ekspert przyznaje, że raportowanie ESG świata nie zmieni, ale nie taki jest jego cel. - To jedno z narzędzi, które ma się temu przysłużyć – podsumowuje Bartosz Kwiatkowski.