Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) szacuje, że osiągnięcie zerowej emisji dwutlenku węgla netto w obiektach budowlanych do 2050 roku możliwe będzie tylko wtedy, jeśli bezpośrednie emisje CO2 z budynków spadną o połowę jeszcze przed końcem tej dekady.

Z danych wynika, że budynki odpowiadają też za około 50 proc. zużycia wszystkich wydobytych surowców, 33 proc. zużycia wody i 35 proc. generowanych odpadów.

Regulacje prawne, w tym także unijne dyrektywy zobowiązujące firmy do realizacji celów zrównoważonego rozwoju, wymusiły zmiany, które najlepiej widać na rynku nieruchomości przemysłowych. Obiekty przemysłowe coraz częściej inwestują w ekologię już na etapie projektowania.

Zmniejszanie emisji CO2 i inne rozwiązania ekologiczne to bez wątpienia podstawa współczesnego projektowania, gdzie projekt architektury dokładnie sprawdza projektant instalacji pod kątem szczegółowych rozwiązań. Dokonuje odpowiednich obliczeń, zgodnie z którymi precyzyjnie jesteśmy w stanie powiedzieć nie tylko, jakie będzie zużycie CO2, ale i jakie będzie zużycie energii, jak i skąd można odzyskiwać ją do ponownego wykorzystania. W przypadku nowych inwestycji – zwłaszcza na rynku przemysłowym, ale nie tylko – ekologiczne rozwiązania, oszczędzające zarówno energię, jak i wodę to nierzadko także wymóg inwestorów. Dlaczego? Bo ekologiczne certyfikacje znacząco podnoszą cenę np. dla przyszłych najemców – zwraca uwagę Marcin Kosieniak, projektant i współwłaściciel biura projektowego PM Projekt, ekspert RRJ Group.