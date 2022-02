Rosnące ceny materiałów budowlanych coraz większym wyzwaniem dla inwestorów. Na ostateczne koszty wpływ mogą mieć nowe technologie

W ostatnim czasie produkcja budowlano-montażowa drożeje na potęgę. Przykładowo, ceny w styczniu 2022 r. były 1,1 proc. wyższe niż w grudniu 2021 r.

"Nic nie zapowiada obniżenia tempa inflacji na rynku materiałów budowlanych" - ocenia w rozmowie z PropertyNews.pl Piotr Budnik z SYSTEM 3E.

Na finalne ceny inwestycji decydujący wpływ może mieć wybór technologii.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego ceny produkcji budowlano-montażowej były w styczniu br. aż o 8,3 proc. wyższe niż w tym samym miesiącu rok wcześniej. - Oznacza to, że jesteśmy blisko rekordowych podwyżek, porównywalnych z okresem tuż przed kryzysem finansowym z 2008 roku, kiedy to krajowy rynek budowlany (przede wszystkim mieszkaniowy) był rozgrzany do czerwoności - komentuje Piotr Budnik.

Drożej z dnia na dzień

- Jeszcze ciekawiej wyglądają prezentowane przez GUS dane dotyczące wzrostu cen w ujęciu miesięcznym. Tylko w ciągu trzydziestu jeden dni, jakie dzieliły styczeń tego roku od grudnia ubiegłego roku, koszt produkcji budowlano-montażowej wzrósł aż o 1,1 proc. To kolejny rekord. Przykładowo jeszcze w 2020 roku średni miesięczny przyrost cen wynosił od 0,2 do 0,3 proc. - zauważa ekspert.

Jeszcze szybciej rosną ceny samych materiałów budowlanych. Z danych Grupy PSB wynika, że w styczniu br. były one aż o 28 proc. droższe niż przed rokiem. - Ale i te dane nie oddają pełni wyzwań, przed jakimi stoją inwestorzy - mówi wiceprezes SYSTEM 3E. - O ile bowiem niektóre kategorie produktów m.in. cement, wapno, farby czy lakiery podrożały w przybliżeniu o ogólny poziom inflacji, o tyle ceny innych rosły znacznie bardziej dynamicznie. Rekordem ostatnich kwartałów są oczywiście ceny izolacji termicznych, które w ujęciu rocznym urosły o niemal 70 proc., znacząco bardziej niż wynikałoby to ze wzrostu cen ropy naftowej, będącej głównym składnikiem większości stosowanych w Polsce rozwiązań izolacyjnych.

- Znaczny wzrost cen, na poziomie ponad 50 proc., notują też inwestorzy pozyskujący płyty OSB oraz suchą zabudowę, podczas gdy ściany podrożały o ponad jedną czwartą - wylicza ekspert.

Wzrost cen energii kolejnym wyzwaniem dla inwestorów

Co przyniesie przyszłość? - Niestety nic nie zapowiada obniżenia tempa inflacji na rynku materiałów budowlanych. Dramatyczne pogłębienie się konfliktu wojskowego na terenie Ukrainy, połączone z kolejnymi pakietami sankcji nakładanych na Rosję, mogą doprowadzić do istotnego ograniczenia podaży ropy naftowej i gazu ziemnego w Unii Europejskiej. Będzie to nieuchronnie skutkować dalszym, tym razem dużo bardziej znaczącym niż w roku 2021, wzrostem cen nośników energii - ocenia Piotr Budnik.

Wcześniejsze decyzje skutkują optymalizacją kosztów

Dodaje, że przy błyskawicznie rosnących cenach materiałów i usług budowlanych to właśnie wybór technologii może mieć fundamentalny wpływ na finalny koszt budowy. - Przykład rosnącej popularności ściany jednowarstwowej pokazuje jednak, jak ważnej jest, by decyzję w tej sprawie podejmować na możliwie wczesnym etapie realizacji inwestycji. Określenie z góry, w oparciu o jakie rozwiązania chcemy budować i jakie materiały są w tym celu niezbędne. Pozwoli to realnie oszacować termin inwestycji i optymalizować koszty na każdym jej etapie, zabezpieczając tym samym przed coraz bardziej rozpędzoną inflacją - podsumowuje.