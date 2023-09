Przed nami pierwsze posiedzenie RPP po wakacyjnej przerwie i być może pierwsza od roku zmiana stóp procentowych. Co do tego, czy posiadacze kredytów będę mieć mniejsze raty, zdania są podzielone - uważa Tomasz Gessner, główny analityk Tavex.

Wokół zbliżającego się posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej pojawiło się w ostatnim czasie sporo zamieszania.

Posiedzenie miało się odbyć w dniach 5-6 września. 18 sierpnia NBP na swoich stronach poinformował o jego przełożeniu na 12-13 września, natomiast w ubiegłą środę dowiedzieliśmy się, że posiedzenie odbędzie się jednak w pierwotnym terminie.

Ostatnia zmiana stóp procentowych odbyła się we wrześniu ubiegłego roku, gdy cena pieniądza została podniesiona do poziomu 6,75 proc.

Od czasu ostaniej zmiany stóp procentowych, zgodnie z globalnymi tendencjami, inflacja formowała swoje szczyty i zaczynała spadać. Polska na tle większości europejskich krajów wciąż jednak wypada pod tym względem słabo, a sierpniowy odczyt zmian cen konsumenckich pokazał ich wzrost o 10,1 proc. w ujęciu rocznym, co 4-krotnie przekracza cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego - mówi Tomasz Gessner, główny analityk Tavex.

Jego zdaniem, warto jednak przypomnieć czerwcowe deklaracje prezesa NBP, że jeżeli inflacja zejdzie poniżej 10 proc. wówczas Rada Polityki Pieniężnej może przyjrzeć się materiałom analitycznym i projekcjom kształtowania zmian cen w kolejnych miesiącach. Gdyby projekcje wskazywały na tendencję do kontynuacji spadku tempa inflacji, mogłoby to otworzyć przestrzeń do rozważenia obniżki stóp procentowych.

Aktualny odczyt inflacji na poziomie 10,1 proc., ocierający się o deklarowaną granicę, pozwala zadać sobie pytanie, jaką decyzję Rada podejmie na najbliższym bądź październikowym posiedzeniu. Obecny konsensus wskazuje na to, że na jednym z tych dwóch posiedzeń obniżka stóp procentowych o 25 pb ma realne szanse się pojawić, a poza schładzającą się inflacją dodatkowo sprzyjać może jej także lipcowy, rozczarowujący odczyt produkcji przemysłowej, której roczna, ujemna dynamika utrzymuje się już 6. miesiąc z rzędu, tym razem wynoszący -2,7 proc. - mówi Tomasz Gessner.

- Do tego dodać można także sporą już aprecjację złotego, jaką obserwowaliśmy od października do lipca - dodaje.

Jak zaznacza, na koniec w rynkowych spekulacjach argumentujących perspektywę obniżki stóp procentowych na jednym z dwóch najbliższych posiedzeń mogą mieć również zbliżające się wybory.

- Niższe stopy procentowe z pewnością poprawiłyby nieco nastroje tej części polskiego społeczeństwa, która posiada jakąkolwiek formę zadłużenia. Według danych BIK prawie co drugi Polak jest obecnie kredyto- czy pożyczkobiorcą. Co więcej, do 31 lipca 2023 r. banki zaraportowały 1,144 mln rachunków objętych wakacjami kredytowymi na wartość 283 mld zł - mówi Tomasz Gessner.